Город Советск или ТильзитВошёл в мировую историю 📖 в эпоху наполеоновских войн как место заключения знаменитого Тильзитского мира — мирного договора между тремя государствами: Наполеоновской Францией, Королевством Пруссия и Российской империей. Вы услышите об обстоятельствах заключения мира, главных действующих лицах этой истории и увидите место, где он был подписан, а также дом, где останавливался в Тильзите российский император Александр I. Во время пешеходной прогулки по центральной улице города Вы увидите:• много элегантных старинных зданий конца XIX- первой половины XX века;

памятник советским воинам;

старый трамвай, ставший памятником городскому трамваю;

скульптуру лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868) и судебного управления города Тильзита (1913);

памятник В. Ленину (1967) на центральной площади города Советска;

проезжая по городу, вы увидите памятный камень в честь основания города Тильзита в 1552 году у судейского фонтана ⛲ (1912);

драгунские казармы имперского периода времени (1879);

памятник первым советским переселенцам перед железнодорожным вокзалом. Тильзитский сырСлаву городу принёс также изобретённый там в немецкий период истории сорт сыра, названный Тильзитским. Сегодня традиции производства сыра возрождает крафтовая сыроварня Deutsches Haus города Немана, куда мы заглянем. Технолог сыроварни расскажет о производстве, где делают 10 видов сыра. А после мы продегустируем сыры в ресторане сыроварни. Если у вас будет желание привезти с собой съедобный сувенир 🎁, сыроварня предлагает свою продукцию, среди которой не только сыры, но и мясные домашние продукты из мяса с собственной фермы, а также разлиную сувенирную продукцию. Средневековая крепость в НеманеВ городе Немане Вы увидите также скульптуру Раганиты, олицетворяющую прежнее имя города и руину орденской крепости-замка Рагнит, подлинную постройку эпохи Средневековья. Услышите рассказ об эпохе Тевтонского ордена в этих землях. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.