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Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»

Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
Вы отправитесь через всю Калининградскую область на северо-восток области на границу с Литовской Республикой, проходящую по реке Неман.

Город 🏙️ Рагнит, расположенный на берегу этой реки, будет переименован в советские годы также в Неман.

В городе Советск визитная карточка — исторический мост имени королевы Луизы (1907) является действующим погранпереходом между Российской Федерацией и Литовской Республикой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»

Что вы увидите

  • Советск
  • Сыроварня Deutsches Haus
  • Неман
  • Руина орденской крепости-замка Рагнит
Город Советск или ТильзитВошёл в мировую историю 📖 в эпоху наполеоновских войн как место заключения знаменитого Тильзитского мира — мирного договора между тремя государствами: Наполеоновской Францией, Королевством Пруссия и Российской империей. Вы услышите об обстоятельствах заключения мира, главных действующих лицах этой истории и увидите место, где он был подписан, а также дом, где останавливался в Тильзите российский император Александр I. Во время пешеходной прогулки по центральной улице города Вы увидите:• много элегантных старинных зданий конца XIX- первой половины XX века;
  • памятник советским воинам;
  • старый трамвай, ставший памятником городскому трамваю;
  • скульптуру лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868) и судебного управления города Тильзита (1913);
  • памятник В. Ленину (1967) на центральной площади города Советска;
  • проезжая по городу, вы увидите памятный камень в честь основания города Тильзита в 1552 году у судейского фонтана ⛲ (1912);
  • драгунские казармы имперского периода времени (1879);
  • памятник первым советским переселенцам перед железнодорожным вокзалом. Тильзитский сырСлаву городу принёс также изобретённый там в немецкий период истории сорт сыра, названный Тильзитским. Сегодня традиции производства сыра возрождает крафтовая сыроварня Deutsches Haus города Немана, куда мы заглянем. Технолог сыроварни расскажет о производстве, где делают 10 видов сыра. А после мы продегустируем сыры в ресторане сыроварни. Если у вас будет желание привезти с собой съедобный сувенир 🎁, сыроварня предлагает свою продукцию, среди которой не только сыры, но и мясные домашние продукты из мяса с собственной фермы, а также разлиную сувенирную продукцию. Средневековая крепость в НеманеВ городе Немане Вы увидите также скульптуру Раганиты, олицетворяющую прежнее имя города и руину орденской крепости-замка Рагнит, подлинную постройку эпохи Средневековья. Услышите рассказ об эпохе Тевтонского ордена в этих землях. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация сыров
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»
Экскурсия из Зеленоградска «Город мира и сыра»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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