Войска маршала Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг — столицу Восточной Пруссии. Ныне — российский Калининград.

Что вас ожидает:В ходе экскурсии вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунётесь в удивительную историю города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.

Посетите уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башню Врангеля, набережную Музея Мирового океана.