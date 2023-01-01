Район старых немецких вилл «Амалиенау» (ул. Кутузова)
Астрономический бастион
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Войска маршала Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг — столицу Восточной Пруссии. Ныне — российский Калининград.
Что вас ожидает:В ходе экскурсии вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунётесь в удивительную историю города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Посетите уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башню Врангеля, набережную Музея Мирового океана.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный тур
Экскурсионное обслуживание
Посещение Мастерской Хомлинов
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Курортный проспект 21
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и вторникам в 8:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска
Групповые
На автобусе
На весь день
Обзорные
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам