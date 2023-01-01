Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов

Насыщенная, полная любопытных открытий, экскурсия по Калининграду

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Насыщенная, полная любопытных открытий, экскурсия по Калининграду, которая познакомит вас с историей и тайнами необыкновенного российского города, его знаковыми местами и главными достопримечательностями, а также позволит заглянуть в уютную мастерскую, где создают очаровательных хомлинов.
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга» + Мастерская Хомлинов

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор (обзорно)
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дона»
  • Штаб Балтийского флота
  • Памятник Петру 1
  • Памятник Шиллеру
  • Район старых немецких вилл «Амалиенау» (ул. Кутузова)
  • Астрономический бастион
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Войска маршала Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг — столицу Восточной Пруссии. Ныне — российский Калининград.
Что вас ожидает:В ходе экскурсии вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунётесь в удивительную историю города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Посетите уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башню Врангеля, набережную Музея Мирового океана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение Мастерской Хомлинов
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Курортный проспект 21
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и вторникам в 8:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

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