Маршрут: Зеленоградск - Рыбная деревня - Кафедральный собор - Закхаймские ворота - Королевские ворота - Литовский вал - Башня «Дер Дона» - площадь Победы - район старых немецких особняков (ул. Кутузова) - кирха королевы Луизы - Зеленоградск

Обзорная экскурсия ⛳ по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположены главные символы города — могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города — крепости, чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое.