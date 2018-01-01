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Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»

Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду с посещением калининградской синагоги.

В этот день вы познакомитесь с невероятной историей 📖 города Калининграда, в прошлом — Кёнигсберга.

Ярким финалом экскурсии 🧭 станет посещение калининградской синагоги.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»
Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»

Что вы увидите

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор (обзорно)
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дона»
  • штаб Балтийского флота
  • памятник Петру 1
  • памятник Шиллеру
  • район старых немецких вилл «Амалиенау» (ул. Кутузова)
  • синагога
Войска маршала Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг — столицу Восточной Пруссии. Ныне — российский Калининград. Что вас ожидает:В ходе экскурсии 🧭 вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунётесь в удивительную историю 📖 города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Ярким финалом экскурсии станет посещение калининградской синагоги, воссозданной на месте прежней Большой Кёнигсбергской синагоги, здание которой было разрушено нацистами в ночь на 9 ноября 1938 г.
Новой вехой в истории культового сооружения стало торжественное открытие 8 ноября 2018 года, в канун 80-й годовщины Хрустальной ночи, первой в регионе синагоги, теперь уже калининградской.

Организационные детали:

    Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления. Пожалуйста, приходите заранее!
    Что входит
    • Автобусный тур
    • Экскурсионное обслуживание
    • Посещение синагоги.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.
    Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»
    Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»
    Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»
    Экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга с посещением синагоги»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Юнона
    Юнона
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