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Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана

Спутник К.
Спутник К. – Гид из Зеленоградска
Отправляйтесь с нами в Калининград на экскурсию ⛳, мы осмотрим основные достопримечательности 🏛️ города, памятные места и посетим Музей 🖼 янтаря и Музей марципана в Бранденбургских воротах.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 900 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана
Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана

Что вы увидите

  • площадь Победы
  • Амалиенау
  • Кафедральный собор (обзорно)
  • могила Иммануила Канта
  • остров Кнайпхоф
  • Рыбной деревне
  • Музей янтаря
  • Музей марципана (по средам)
  • Бранденбургские ворота
Что вас ожидает:Осмотр основных достопримечательностей 🏛️ и памятных мест: площадь Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, история 📖 острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне.
Также мы посетим Музей 🖼 янтаря и Музей марципана в Бранденбургских воротах (по средам и пятницам). По желанию за доплату в 14:00 посещение Органного мини-концерта в Кафедральном соборе (по воскресеньям). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
  • Органный мини-концерт (по желанию, по воскресеньям)
Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана
Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана
Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана
Экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + Музей янтаря и марципана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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