Что вас ожидает:Осмотр основных достопримечательностей 🏛️ и памятных мест: площадь Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, история 📖 острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне.

Также мы посетим Музей 🖼 янтаря и Музей марципана в Бранденбургских воротах (по средам и пятницам). По желанию за доплату в 14:00 посещение Органного мини-концерта в Кафедральном соборе (по воскресеньям). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.