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Экскурсия из Зеленоградска — Светлогорск и замок Шаакен

5
3 отзыва
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Экскурсия из Зеленоградска — Светлогорск и замок Шаакен
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска — Светлогорск и замок Шаакен

Что вы увидите

  • замок Шаакен
  • Светлогорск
Нас ожидает экскурсия ⛳ в Замок 🏰 Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей 🖼 инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию — фотосессия 📷 в рыцарских доспехах, катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату).
А после вас ожидает прогулка 👣 по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Rauschen). Во время экскурсии 🧭 по Светлогорску вы узнаете легенды и историю 📖 этого удивительного городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. Посмотрим красивые 🤩 сувениры 🎁 в магазине «Парк янтарного периода» с необычной интерактивной экспозицией – движущимися фигурами динозавров.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • входные билеты в замок Шаакен
Начало и место завершения
🚩 г. Зеленоградск, Курортный проспект, 21

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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3 отзыва оставили туристы

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