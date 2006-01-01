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Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"

4.5
5 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 350 ₽ за человека

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Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"

Что вы увидите

  • памятник коту
  • парк
  • променад
  • бювет с минеральной водой
  • центральная площадь
Путешествие по одному из старейших курортов на побережье Балтийского моря 🌊 — г. Зеленоградску. История 📖 Зеленоградска (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые 🤩 отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.
В 1885г. была построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом и всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Во время экскурсии 🧭 по Зеленоградску мы увидим довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности: кирху Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, здание почтамта, бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска. Посетим музей 🖼 кошек «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция, самая большая из подобных в России. Музей располагается в отреставрированном здании Водонапорной башни 1905г. постройки, высотой в 40 метров. Практически каждый крупный населенный пункт региона тогда имел свою «особую» водонапорную Башню, которая являлась, как правило, одной из главенствующих высот города. И как раз во время посещения музея, можно подняться на смотровую площадку башни, откуда открывается отличный вид на город 🏙️ знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил и называл своей духовной наставницей. В Кранце в честь королевы Луизы был построен отель 🏨 – «Королева Луиза». Сегодня это единственный отель, носящий свое историческое название. В 2006 году на променаде был открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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