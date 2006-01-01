Путешествие по одному из старейших курортов на побережье Балтийского моря 🌊 — г. Зеленоградску. История 📖 Зеленоградска (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые 🤩 отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.

В 1885г. была построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом и всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Во время экскурсии 🧭 по Зеленоградску мы увидим довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности: кирху Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, здание почтамта, бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска. Посетим музей 🖼 кошек «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция, самая большая из подобных в России. Музей располагается в отреставрированном здании Водонапорной башни 1905г. постройки, высотой в 40 метров. Практически каждый крупный населенный пункт региона тогда имел свою «особую» водонапорную Башню, которая являлась, как правило, одной из главенствующих высот города. И как раз во время посещения музея, можно подняться на смотровую площадку башни, откуда открывается отличный вид на город 🏙️ знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил и называл своей духовной наставницей. В Кранце в честь королевы Луизы был построен отель 🏨 – «Королева Луиза». Сегодня это единственный отель, носящий свое историческое название. В 2006 году на променаде был открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».