Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня

Прогулка-приключение

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Предлагаем вашему вниманию увлекательную экскурсию-приключение по настоящему городу кошек – Зеленоградску.

Мы пройдемся по его улочкам, посетим городскую набережную, увидим бывший почтамт и скульптуру «Курортница».

В рамках знакомства с городом вас ожидает посещение замка Шаакен, сыроварни и уникального музея кошек «Мурариум».
Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня
Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня
Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня
Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня
Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня
Прогулка-приключение: музей Мурариум, замок Шаакен и сыроварня
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Городская набережная
  • Бывший почтамт
  • Скульптура «Курортница» и др.
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен Дорф
  • Музей кошек «Мурариум»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вашему вниманию увлекательную экскурсию-приключение по настоящему городу кошек – Зеленоградску. Мы пройдемся по его улочкам, посетим городскую набережную, увидим бывший почтамт и скульптуру «Курортница». В рамках знакомства с городом вас ожидает посещение замка Шаакен, сыроварни и уникального музея кошек «Мурариум».

Посещение сыроварни Шаакен Дорф

Во время экскурсии вы сможете побывать в сыроварне Шаакен Дорф, которая занимает старинное здание постройки 1900 года. Ранее в его стенах размещалась конюшня, а сегодня работает семейное производство, изготавливающее вкусные сыры разных сортов. Вы сможете понаблюдать за производственным процессом и посетить торговый зал, где продают сырные изделия, а также шоколад и марципан с местной шоколадной фабрики.

Осмотр замка Шаакен

Рядом с сыроварней находятся остатки замка Шаакен, который был построен в 1270 году на месте более древней прусской крепости. Некогда строение принадлежало Тевтонскому ордену, но с течением времени пришло в упадок. Вы побываете в уцелевших помещениях замка, посмотрите на выставку средневековых доспехов, послушаете рассказы экскурсовода об истории этого памятника архитектуры.

Музей кошек «Мурариум»

Большой интерес и у детей, и у взрослых вызовет посещение музея кошек «Мурариум», который работает в отреставрированной водонапорной башне постройки 1905 года. Его экспозиция представляет собой крупнейшую в России коллекцию изображений котов, включая картины, магниты, игрушки, копилки. Внутри башни имеется лифт, который позволяет подняться на смотровую площадку и полюбоваться Зеленоградском с высоты в 40 метров.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
  • Замок Шаакен:
  • Цена билета для взрослых с экскурсией – 320 руб. /чел.
  • Билет для детей 7-14 лет с экскурсией – 280 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно.
  • Сыроварня Шаакен Дорф.
  • Стоимость экскурсии с дегустацией – 350 руб. /чел.
  • Мастер класс по марципану 500 руб. /чел.
  • Музей Мурариум стоимость посещения:
  • 320 руб. (взрослые)
  • 250 руб. (детский билет, дети до 13 лет, пенсионный, при наличии документа, подтверждающего пенсионный статус)
  • Возможность приобрести билеты на комплексное посещение:
  • 650/450 руб. на три музея.
  • 800/600 руб. на четыре музея
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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