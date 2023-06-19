Предлагаем вашему вниманию увлекательную экскурсию-приключение по настоящему городу кошек – Зеленоградску. Мы пройдемся по его улочкам, посетим городскую набережную, увидим бывший почтамт и скульптуру «Курортница». В рамках знакомства с городом вас ожидает посещение замка Шаакен, сыроварни и уникального музея кошек «Мурариум».

Посещение сыроварни Шаакен Дорф

Во время экскурсии вы сможете побывать в сыроварне Шаакен Дорф, которая занимает старинное здание постройки 1900 года. Ранее в его стенах размещалась конюшня, а сегодня работает семейное производство, изготавливающее вкусные сыры разных сортов. Вы сможете понаблюдать за производственным процессом и посетить торговый зал, где продают сырные изделия, а также шоколад и марципан с местной шоколадной фабрики.

Осмотр замка Шаакен

Рядом с сыроварней находятся остатки замка Шаакен, который был построен в 1270 году на месте более древней прусской крепости. Некогда строение принадлежало Тевтонскому ордену, но с течением времени пришло в упадок. Вы побываете в уцелевших помещениях замка, посмотрите на выставку средневековых доспехов, послушаете рассказы экскурсовода об истории этого памятника архитектуры.

Музей кошек «Мурариум»

Большой интерес и у детей, и у взрослых вызовет посещение музея кошек «Мурариум», который работает в отреставрированной водонапорной башне постройки 1905 года. Его экспозиция представляет собой крупнейшую в России коллекцию изображений котов, включая картины, магниты, игрушки, копилки. Внутри башни имеется лифт, который позволяет подняться на смотровую площадку и полюбоваться Зеленоградском с высоты в 40 метров.