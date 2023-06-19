Прогулка-приключение
Предлагаем вашему вниманию увлекательную экскурсию-приключение по настоящему городу кошек – Зеленоградску.
Мы пройдемся по его улочкам, посетим городскую набережную, увидим бывший почтамт и скульптуру «Курортница».
В рамках знакомства с городом вас ожидает посещение замка Шаакен, сыроварни и уникального музея кошек «Мурариум».
Мы пройдемся по его улочкам, посетим городскую набережную, увидим бывший почтамт и скульптуру «Курортница».
В рамках знакомства с городом вас ожидает посещение замка Шаакен, сыроварни и уникального музея кошек «Мурариум».
Ближайшие даты:
19
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20
июн
июн
21
июн
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23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Городская набережная
- Бывший почтамт
- Скульптура «Курортница» и др.
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен Дорф
- Музей кошек «Мурариум»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вашему вниманию увлекательную экскурсию-приключение по настоящему городу кошек – Зеленоградску. Мы пройдемся по его улочкам, посетим городскую набережную, увидим бывший почтамт и скульптуру «Курортница». В рамках знакомства с городом вас ожидает посещение замка Шаакен, сыроварни и уникального музея кошек «Мурариум».
Посещение сыроварни Шаакен Дорф
Во время экскурсии вы сможете побывать в сыроварне Шаакен Дорф, которая занимает старинное здание постройки 1900 года. Ранее в его стенах размещалась конюшня, а сегодня работает семейное производство, изготавливающее вкусные сыры разных сортов. Вы сможете понаблюдать за производственным процессом и посетить торговый зал, где продают сырные изделия, а также шоколад и марципан с местной шоколадной фабрики.
Осмотр замка Шаакен
Рядом с сыроварней находятся остатки замка Шаакен, который был построен в 1270 году на месте более древней прусской крепости. Некогда строение принадлежало Тевтонскому ордену, но с течением времени пришло в упадок. Вы побываете в уцелевших помещениях замка, посмотрите на выставку средневековых доспехов, послушаете рассказы экскурсовода об истории этого памятника архитектуры.
Музей кошек «Мурариум»
Большой интерес и у детей, и у взрослых вызовет посещение музея кошек «Мурариум», который работает в отреставрированной водонапорной башне постройки 1905 года. Его экспозиция представляет собой крупнейшую в России коллекцию изображений котов, включая картины, магниты, игрушки, копилки. Внутри башни имеется лифт, который позволяет подняться на смотровую площадку и полюбоваться Зеленоградском с высоты в 40 метров.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
- Замок Шаакен:
- Цена билета для взрослых с экскурсией – 320 руб. /чел.
- Билет для детей 7-14 лет с экскурсией – 280 руб. /чел.
- Дети до 7 лет – бесплатно.
- Сыроварня Шаакен Дорф.
- Стоимость экскурсии с дегустацией – 350 руб. /чел.
- Мастер класс по марципану 500 руб. /чел.
- Музей Мурариум стоимость посещения:
- 320 руб. (взрослые)
- 250 руб. (детский билет, дети до 13 лет, пенсионный, при наличии документа, подтверждающего пенсионный статус)
- Возможность приобрести билеты на комплексное посещение:
- 650/450 руб. на три музея.
- 800/600 руб. на четыре музея
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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