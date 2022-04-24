Что вас ожидает

В гости к викингам и пруссам

Мы отправимся ни много ни мало в средневековую Восточную Пруссию. В рыцарском замке Шаакен 13 века вы легко представите, как жили люди на балтийском побережье в далеком прошлом: чем занимались, что ели, какие обряды проводили. По желанию посетите музей инквизиции и откроете хроники этого места — от замка на окраине государства до современного культурного пространства.

Следующая точка маршрута — деревня викингов Кауп. Это реконструкция древнего поселения. Здесь часто организуют тематические мероприятия: соревнования на ловкость и скорость, показательные поединки викингов, ремесленные мастер-классы.

Конечно, я также отвезу вас в замок-ресторан Нессельбек — это новодел, но построенный по законам зодчества Тевтонского ордена, с впечатляющими продуманными интерьерами. Летом в Нессельбеке вы посмотрите конно-спортивное шоу.

Угощения края: традиции сквозь время

Это гастрономическое путешествие, а значит, будут кулинарные изыски и напитки! На семейной сыроварне Шаакен Дорф, которая расположилась в старинной живописной конюшне, вы продегустируете сыры с бокальчиком вина, а на десерт попробуете местный шоколад. Понравившуюся продукцию можно купить в магазине при сыроварне.

В деревне викингов вам предложат блюда, приготовленные на открытом огне. А в замке Нессельбек вас ждет изысканный ресторан с меню по старинным рецептам: подают строганину из пеламиды, колбаски, литовский борщ, крафтовое пиво и многое другое.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и юным путешественникам — тем, кто инициативен и весел, отважен и честен!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автомобиле Kia Sportage, есть детское кресло

Начать и закончить экскурсию можно в Светлогорске, Зеленоградске или Пионерском

Посетить Деревню викингов можно в праздничные дни (23 февраля, Масленица и день Рагнара 23 апреля) и по субботам с мая по октябрь

Дополнительные расходы