Гастро-исторические приключения под Калининградом

Оценить вкусности пруссов и викингов, заглянуть в замки и открыть традиции Балтики

Индивидуальная
Приглашаю вас поближе узнать самый запад России, где за последнее тысячелетие переплелась история многих народов — а еще их гастрономия! Вас ждут аутентичный замок Шаакен и новый Нессельбек, деревня викингов и сыроварня, еда с огня и прусские блюда.

Необычные забавы на природе, великолепные интерьеры, яркие фото — а приправим всё это «байками» из прошлого.
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В гости к викингам и пруссам

Мы отправимся ни много ни мало в средневековую Восточную Пруссию. В рыцарском замке Шаакен 13 века вы легко представите, как жили люди на балтийском побережье в далеком прошлом: чем занимались, что ели, какие обряды проводили. По желанию посетите музей инквизиции и откроете хроники этого места — от замка на окраине государства до современного культурного пространства.

Следующая точка маршрута — деревня викингов Кауп. Это реконструкция древнего поселения. Здесь часто организуют тематические мероприятия: соревнования на ловкость и скорость, показательные поединки викингов, ремесленные мастер-классы.

Конечно, я также отвезу вас в замок-ресторан Нессельбек — это новодел, но построенный по законам зодчества Тевтонского ордена, с впечатляющими продуманными интерьерами. Летом в Нессельбеке вы посмотрите конно-спортивное шоу.

Угощения края: традиции сквозь время

Это гастрономическое путешествие, а значит, будут кулинарные изыски и напитки! На семейной сыроварне Шаакен Дорф, которая расположилась в старинной живописной конюшне, вы продегустируете сыры с бокальчиком вина, а на десерт попробуете местный шоколад. Понравившуюся продукцию можно купить в магазине при сыроварне.

В деревне викингов вам предложат блюда, приготовленные на открытом огне. А в замке Нессельбек вас ждет изысканный ресторан с меню по старинным рецептам: подают строганину из пеламиды, колбаски, литовский борщ, крафтовое пиво и многое другое.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и юным путешественникам — тем, кто инициативен и весел, отважен и честен!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле Kia Sportage, есть детское кресло
  • Начать и закончить экскурсию можно в Светлогорске, Зеленоградске или Пионерском
  • Посетить Деревню викингов можно в праздничные дни (23 февраля, Масленица и день Рагнара 23 апреля) и по субботам с мая по октябрь

Дополнительные расходы

  • Входной билет в замок Шаакен — 250 руб. /взрослые и 150 руб. /дети
  • Дегустация сыра и шоколада — 350 руб. /взрослые и 250 руб. /дети
  • Дегустация настоек — 350 руб. с человека
  • Посещение деревни викингов (возможно по выходным и праздникам) — 800 руб. /взрослые и 500 руб. /дети
  • Питание в ресторане Нессельбек (по меню)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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