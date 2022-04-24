Мы отправимся ни много ни мало в средневековую Восточную Пруссию. В рыцарском замке Шаакен 13 века вы легко представите, как жили люди на балтийском побережье в далеком прошлом: чем занимались, что ели, какие обряды проводили. По желанию посетите музей инквизиции и откроете хроники этого места — от замка на окраине государства до современного культурного пространства.
Следующая точка маршрута — деревня викингов Кауп. Это реконструкция древнего поселения. Здесь часто организуют тематические мероприятия: соревнования на ловкость и скорость, показательные поединки викингов, ремесленные мастер-классы.
Конечно, я также отвезу вас в замок-ресторан Нессельбек — это новодел, но построенный по законам зодчества Тевтонского ордена, с впечатляющими продуманными интерьерами. Летом в Нессельбеке вы посмотрите конно-спортивное шоу.
Это гастрономическое путешествие, а значит, будут кулинарные изыски и напитки! На семейной сыроварне Шаакен Дорф, которая расположилась в старинной живописной конюшне, вы продегустируете сыры с бокальчиком вина, а на десерт попробуете местный шоколад. Понравившуюся продукцию можно купить в магазине при сыроварне.
В деревне викингов вам предложат блюда, приготовленные на открытом огне. А в замке Нессельбек вас ждет изысканный ресторан с меню по старинным рецептам: подают строганину из пеламиды, колбаски, литовский борщ, крафтовое пиво и многое другое.
Взрослым и юным путешественникам — тем, кто инициативен и весел, отважен и честен!