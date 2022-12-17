К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область

Зимний Калининград - сам по себе навевает атмосферу сказки

Зимний Калининград – сам по себе навевает атмосферу сказки, красота города в снежном убранстве напоминает о героях сказок Андерсена и братьев Гримм.

Вы прогуляетесь по улицам курортных городов Зеленоградска и Светлогорска, совершите путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря, побываете на Куршской косе и сможете попробовать вкуснейшие местные продукты. Проведите незабываемые 5 дней в гостеприимном Калининграде!
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
23
дек

Что вас ожидает 🤩

Куршская коса
Куршская коса
Со смотровой площадки дюны "Эфа" открывается вид на Куршский залив и море, эти пейзажи, несомненно, очаруют вас и останутся приятным воспоминанием
Вкусы Калининграда
Вкусы Калининграда
Фермерские сыры и свежайшие морепродукты под аккомпанемент красного вина и местного шоколада
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Вам предстоит побродить по узким улочкам древних городов, открыть для себя интересные музеи, а также природные красоты Балтийского взморья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду – «Калининградский экспресс».

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

17:00 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Свободный день. Экскурсия за доп. плату

Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).

По желанию за доплату экскурсия: 12:00-18:00 г. Багратионовск, г. Правдинск и г. Железнодорожный.

11:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Калининград» (Ленинский пр. 81).

В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области – в начало XIX века.

Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш - Эйлау» и «Фридландское сражение».

Да, эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.

Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш – Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка.

Увидим одну из красивейших кирх в области – кирху Мюльхаузена (Св. Анны).

Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд).

Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.

В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.

18:00 Окончание экскурсии.

Свободный день. Экскурсия за доп. платуСвободный день. Экскурсия за доп. платуСвободный день. Экскурсия за доп. плату
3 день

Национальный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск

Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).

09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

16:00 Окончание экскурсии.

Национальный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск
4 день

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

16:00 Окончание экскурсии.

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
5 день

Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Завтрак в отеле (в зависимости от размещения).

Освобождение номеров до 12:00.

10:15 – 14:30 Экскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

14:30 Окончание экскурсии.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»Завершение программы. Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/номерОдноместныйДвухместныйТрехместный
Гостевой дом «Робинзон» (завтрак континентальный – 250 руб. /чел.)18 30014 90014 200
Отель «Берлин» 3* (завтрак шведский стол – 385 руб. /чел.)20 00016 70016 900*
Отель «Гламур» 3* (завтрак шведский стол, входит в стоимость)20 50016 90015 800
Гостиница «Турист» 3* (завтрак шведский стол – 440 руб. /чел.)21 90017 50018 300*

* В гостиницах Берлин и Турист при трехместное размещение идёт номер повышенной категории – полулюкс.

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

4 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3*

4 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (за дополнительную плату). До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*

Отель «Вилла Гламур» 3*

4 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро. Все интерьеры выполнены по авторским дизайн-проектам. Живописные полотна и оригинальные скульптуры, декорированные колонны, тщательно подобранные портьеры и обивка мебели — все это создает особую атмосферу.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

Отель «Вилла Гламур» 3*Отель «Вилла Гламур» 3*Отель «Вилла Гламур» 3*Отель «Вилла Гламур» 3*Отель «Вилла Гламур» 3*Отель «Вилла Гламур» 3*

Гостиница «Турист» 3*

4 ночи

Гостиница «Турист» расположена в Калининграде, в 700 метрах от района Марауненхоф. Из окон открывается вид на озеро. К услугам гостей фитнес-центр, бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер, банкомат, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

Гостям предоставляются номера с письменным столом. В числе удобств каждого номера собственная ванная комната с тапочками и феном, кондиционер, сейф и телевизор с плоским экраном.

В гостинице «Турист» сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 4 ночи в гостинице Калининграда
  • Завтраки (при проживании в отеле «Villa Glamour»)
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Завтраки (если не входят в стоимость проживания), обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт и железнодорожный вокзал
  • Экскурсия во 2-ой день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость трансфера?

Стоимость трансфера:

  • из/в аэропорт – 1000 руб.;
  • из/на железнодорожный вокзал – 700 руб.
Возможно ли изменение программы?

Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом. По Вашему желанию программа так же может быть скорректирована.

Какова стоимость дополнительной экскурсии во 2-ой день тура?

Стоимость экскурсии:

  • взрослый – 1850 руб. /чел.;
  • пенсионеры и дети до 18 лет – 1750 руб. /чел..
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

🧒Можно с детьми🌊Куршская Коса🗽Популярные места🏡Выездные🧳Многодневные туры5-дневные турыНабережная

Похожие туры в Зеленоградске

Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Посмотрите три удивительных города Калининградской области
Адрес Вашего проживания
Сегодня
20 дек
21 дек
22 дек
8 800 за всё до 6 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
1 отзыв
Пять городов Калининградской области за один день
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов
По договоренности
16 дек
Сегодня
Завтра
19 дек
13 500 за всё до 6 чел.
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.1
16 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
Приглашаем вас побывать в самом западном городе нашей страны
ул. Ленина, 10
6 янв
1 740 за 1 человека
Сказки Куршской косы
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Сказки Куршской косы
Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона
Зеленоградск
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
7 300 за всё до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
4.7
6 отзывов
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Поездка на машине в Шаакен и другие места с таинственным духом Средневековья
на вокзале в Зеленоградске
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
6 000 за всё до 4 чел.
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
В этом путешествии вы посетите три провинциальных городка Калининградской области - Гвардейск, Черняховск и Гусев
Я заберу вас по любому адресу
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
15 500 за всё до 4 чел.
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
4.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.7
25 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
Калининград хранит в себе множество тайн и легенд. Невозможно изучить город за 1 день
ул. Ленина, 10
2 янв
6 янв
1 040 за 1 человека
Индивидуальный тур на Куршскую косу
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
2 отзыва
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Приглашаю в поездку на Куршскую косу
Вы назначаете сами
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 500 за всё до 3 чел.
Зеленоградск и Куршская коса
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
4
1 отзыв
Зеленоградск и Куршская коса
Зеленоградск - один из трех флагманских курортов Калининградской области
236038, обл. Калининградская, г. Калининград
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
6 000 за всё до 4 чел.
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
5
1 отзыв
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области - Янтарный, Светлогорск и Зеленоград
Ленинский просп. , д. 81
9 000 за всё до 4 чел.
В Калининград на весь день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
Нет отзывов
В Калининград на весь день
Насыщенная обзорная авто-экскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
Зеленоградск, Окружная 3 (парковка у магазина «Spa...
20 дек
21 дек
22 дек
9 янв
99006 930 за всё до 4 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.3
10 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
Хотели ли вы когда-нибудь оказаться в средневековье
ул. Ленина, 10, Зеленоградск
2 янв
1 940 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зеленоградске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ