Прилетаем в Калининград и заселяемся во FridayCenter.
На брифинге знакомимся с организаторами и группой.
Отправляемся на прогулку по старинному району Кёнигсберга. Узкие немецкие улочки и прекрасные виллы в стиле «модерн».
После этого гуляем по острову Канта – лучшему общественному пространству России.
Вечером идём в новый интерактивный музей советского периода.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем во Friday.
Утром едем в Зеленоградск – королевский курорт Восточной Пруссии.
Уютные улицы с кофейнями и сувенирами и длинный променад вдоль моря.
Обедаем в Зеленоградске.
После обеда отправляемся в сыроварню. Изучаем процессы изготовления сыра и дегустируем местные сорта с бокалом вина.
Ужинаем во FridayCenter.
Вечером отдыхаем в бассейне и сауне.
Завтракаем во FridayCenter.
Отправляемся в национальный парк Куршская коса. Заповедные леса, бескрайние песчаные дюны и Балтийское море.
Обедаем по дороге.
Дальше – старинный форт. История немецких оборонительных сооружений. Поразительные инженерные конструкции и очарование современных владельцев.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Собираемся вещи и прощаемся.
Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе FridayCenter.
Каждому участнику предоставляется отдельный номер (без подселения), категории «Двухместный номер с общей ванной комнатой».
FridayCenter – это многофункциональный комплекс, который помогает провести яркие и уникальные события.
27 удобных номеров вмещают 99 гостей, а участники программ FridayCenter проживают в них бесплатно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».