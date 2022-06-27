1 день

Знакомство, прогулка по Калининграду

Прилетаем в Калининград и заселяемся во FridayCenter.

На брифинге знакомимся с организаторами и группой.

Отправляемся на прогулку по старинному району Кёнигсберга. Узкие немецкие улочки и прекрасные виллы в стиле «модерн».

После этого гуляем по острову Канта – лучшему общественному пространству России.

Вечером идём в новый интерактивный музей советского периода.

Ужинаем во FridayCenter.