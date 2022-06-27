Калининград для своих. Сокращенная программа

Мы собрали самые интересные места, которые показали бы своим друзьям

5
2 отзыва
Мы собрали самые интересные места, которые показали бы своим друзьям, если бы они приехали к нам выходные. Тур-пробник – чтобы узнать Калининград, влюбиться и вернуться снова!
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Калининград для своих. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
3
мар
30
апр
12
мая

Что вас ожидает 🤩

Зеленоградск
Зеленоградск
Посетим королевский курорт Восточной Пруссии
Куршская коса
Куршская коса
Насладимся заповедными лесами
Достояние Калининграда
Достояние Калининграда
Познакомимся со старым Кёнигсбергом

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, прогулка по Калининграду

Прилетаем в Калининград и заселяемся во FridayCenter.

На брифинге знакомимся с организаторами и группой.

Отправляемся на прогулку по старинному району Кёнигсберга. Узкие немецкие улочки и прекрасные виллы в стиле «модерн».

После этого гуляем по острову Канта – лучшему общественному пространству России.

Вечером идём в новый интерактивный музей советского периода.

Ужинаем во FridayCenter.

Знакомство, прогулка по КалининградуЗнакомство, прогулка по КалининградуЗнакомство, прогулка по КалининградуЗнакомство, прогулка по Калининграду
2 день

Зеленоградск, сыроварня

Завтракаем во Friday.

Утром едем в Зеленоградск – королевский курорт Восточной Пруссии.

Уютные улицы с кофейнями и сувенирами и длинный променад вдоль моря.

Обедаем в Зеленоградске.

После обеда отправляемся в сыроварню. Изучаем процессы изготовления сыра и дегустируем местные сорта с бокалом вина.

Ужинаем во FridayCenter.

Вечером отдыхаем в бассейне и сауне.

Зеленоградск, сыроварняЗеленоградск, сыроварняЗеленоградск, сыроварняЗеленоградск, сыроварня
3 день

Куршская коса

Завтракаем во FridayCenter.

Отправляемся в национальный парк Куршская коса. Заповедные леса, бескрайние песчаные дюны и Балтийское море.

Обедаем по дороге.

Дальше – старинный форт. История немецких оборонительных сооружений. Поразительные инженерные конструкции и очарование современных владельцев.

Ужинаем во FridayCenter.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
4 день

Отъезд

Завтракаем во FridayCenter.

Собираемся вещи и прощаемся.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе FridayCenter.

Каждому участнику предоставляется отдельный номер (без подселения), категории «Двухместный номер с общей ванной комнатой».

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

FridayCenter – это многофункциональный комплекс, который помогает провести яркие и уникальные события.

27 удобных номеров вмещают 99 гостей, а участники программ FridayCenter проживают в них бесплатно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, отдельный номер
  • Питание: завтраки и ужины
  • Прогулка по Калининграду с гидом
  • Посещение интерактивного музея
  • Прогулка по Зеленоградску с гидом
  • Посещение сыроварни с дегустацией
  • Прогулка по Куршской Косе с гидом
  • Посещение немецкого форта
  • Посещение бассейна и сауны во FridayCenter 01.05
  • Переезды на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды)
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дождевик;
  • верхняя одежда по погоде;
  • комплект футболок на 7 дней;
  • флисовая кофта;
  • спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
  • спортивные кроссовки;
  • тапочки для нахождения в комплексе проживания;
  • обувь для бассейна/душа (сланцы);
  • купальные костюмы;
  • предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
27 июня 2022
Организаторы поразили тем что продумано было все до мелочей! Прекрасные, грамотные люди! Рекомендую однозначно! Большое спасибо!
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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