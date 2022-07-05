Сбор группы в 09:00 в аэропорту Храброво (Калининград). Участников, которые уже будут в Калининграде, сможем забрать утром до основной встречи в аэропорту.
Экскурсия в форт Фридрих Вильгельм.
Обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный).
Экскурсия в форт Бронзарт.
Вечером отправимся на остров Канта или зоопарк.
Прогулка по району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.
Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.
Прогулка по Северному молу, на 400 метров уходящему в море.
Экскурсия по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.
Паромная переправа через Балтийский пролив.
Путешествие по Балтийской косе: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, немецкая береговая батарея и руины форта Западный. Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения.
Обратный паром в Балтийск.
Возвращение в отель.
Экскурсия в замок Шаакен. Пыточные подземелья, сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить — необычное сочетание достопримечательностей на территории одного полуразрушенного замка.
Обед в Зеленоградске.
Посещение Куршской косы. Сравним её с Балтийской и решим, что лучше и интереснее.
Посетим Танцующий лес, высоту Эфа и некоторые другие интересные локации.
Вернёмся в отель.
Экскурсия к заброшенному маяку на побережье Куршского залива.
Посетим замки и границу с Литвой. Непередаваемые ощущения, когда ты стоишь на городской набережной, а на той стороне реки — другая страна.
Маршрут будет длинный, с множеством красивых пейзажей и аллей, типичных для ландшафта Калининградской области.
Возвращение в отель.
Ранний подъём.
Дорога в Черняховск. Он порадует парой больших и хорошо сохранившихся замков — Инстербург и Георгенбург.
Обед в Гусеве. Тут родился Газманов.
Дорога в Озёрск. Полюбуемся уютной архитектурой крохотных прусских городков.
Самая отдалённая точка маршрута — Красный лес (Роминтенская пуща) с руинами дачи Геринга и охотничьего дома кайзера Вильгельма.
Здесь нас ждут мощёные дороги, уходящие в дебри леса к границе с Польшей, бетонные мосты через реку прямо в чаще и необходимость оформления пропусков в пограничную зону.
Возвращение в Калининград ближе к ночи.
Посетим тевтонский замок Вальдау с простеньким, но уютным музеем.
Экскурсия в Гвардейск.
Захватим в маршруте Железнодорожный и Правдинск, сравним архитектуру и насладимся упоением маленьких городов.
Заглянем в Багратионовск сруинами замка Прёйсиш-Эйлау.
Возвращение в Калининград.
Прощальный вечер.
Завтрак.
Выселение из гостиницы в первой половине дня.
Трансфер в аэропорт.
Будем жить в гостинице недалеко от центра Калининграда. Это простой, но комфортный объект размещения, который можно оценить на 3 звезды. Здесь свежий "типично-гостиничный" ремонт, номера с двумя односпальными кроватями, душем и туалетом.
Перечисленный ниже индивидуальный комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.
Список одежды:
Документы:
Прочее: наличные деньги.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В середине сентября в Калининграде тепло: в среднем +18 днём и около +11 ночью. Но бывают и отклонения от среднестатистических показателей, поэтому мы рекомендуем подбирать одежду по принципу многослойности.
Мы включили в стоимость тура завтраки, т. к. они неизменны и предоставляются объектом размещения. Выбор остального питания — состав обедов и ужинов — мы оставили на суд самих участников: у всех разные вкусовые предпочтения и привычки. Питаться мы будем преимущественно в заведениях общественного питания.
Мы живём гостинице недалеко от центра Калининграда. Это простой, но комфортный объект размещения, который можно оценить на 3 звезды. Здесь свежий "типично-гостиничный" ремонт, номера с двумя односпальными кроватями, душем и туалетом.
Стабильная сотовая связь присутствует практически на всём протяжении маршрута. Основные операторы — МТС и Мегафон. Зоны покрытия сетей Теле2 и Билайн лучше уточнить на сайтах этих операторов в разделе "Карта покрытия".
Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах не приветствуется, а употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.