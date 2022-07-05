Калининград и область

Калининградская область - настоящий рай для любителей автомобильных путешествий и нетривиальных достопримечательностей

5
3 отзыва
Калининградская область — настоящий рай для любителей автомобильных путешествий и нетривиальных достопримечательностей.

Десятки замков и сотни кирх, старинные прусские городки, остатки укреплений времён Первой мировой и фортификации фашистской Германии, роскошные аллеи вдоль мощёных дорог и дикие олени в бывших охотничьих угодьях последних кайзеров… За 7 дней мы увидим большую часть Калининградской области и посетим свыше 30 достопримечательных локаций региона.

А ещё, и это особенно приятно, середина сентября — это окончание местного лета: климат Калининграда порадует нас теплом в, казалось бы, уже осенние даты.
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Ближайшие даты:
15
сен

Что вас ожидает 🤩

Прогулка по Танцующему лесу
Прогулка по Танцующему лесу
Насладимся удивительным видом причудливо изогнутых сосен и сделаем живописные фотографии
Тяжесть средневековых доспехов
Тяжесть средневековых доспехов
Пыточные подземелья, сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить — необычное сочетание достопримечательностей на территории замка Шаакен
На границе с Литвой
На границе с Литвой
Посетим самый ближайший к границе город — Советск и полюбуемся страной с другого берега реки. Удивительное впечатление!
Молчание дюн
Молчание дюн
Побываем на Куршской косе, переведём дыхание на Балтийской и прислушаемся к тишине
Ангары аэродрома Нойтиф
Ангары аэродрома Нойтиф
Побываем у бывшего немецкого военного аэродрома и познакомимся с другими знаковыми достопримечательностями того времени
Форты и замки
Форты и замки
Форты Фридрих Вильгельм, Бронзарт и Западный, замки Лаукен, Рагнит и некоторые другие — нас ждут очень насыщенные экскурсии по самым интересным памятникам архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Форты Кёнигсберга и Калининград

Сбор группы в 09:00 в аэропорту Храброво (Калининград). Участников, которые уже будут в Калининграде, сможем забрать утром до основной встречи в аэропорту.

Экскурсия в форт Фридрих Вильгельм.

Обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный).

Экскурсия в форт Бронзарт.

Вечером отправимся на остров Канта или зоопарк.

Прогулка по району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.

Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.

Форты Кёнигсберга и КалининградФорты Кёнигсберга и Калининград
2 день

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса

Прогулка по Северному молу, на 400 метров уходящему в море.

Экскурсия по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.

Паромная переправа через Балтийский пролив.

Путешествие по Балтийской косе: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, немецкая береговая батарея и руины форта Западный. Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения.

Обратный паром в Балтийск.

Возвращение в отель.

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская косаБалтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса
3 день

Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса

Экскурсия в замок Шаакен. Пыточные подземелья, сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить — необычное сочетание достопримечательностей на территории одного полуразрушенного замка.

Обед в Зеленоградске.

Посещение Куршской косы. Сравним её с Балтийской и решим, что лучше и интереснее.

Посетим Танцующий лес, высоту Эфа и некоторые другие интересные локации.

Вернёмся в отель.

Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская косаЗамок Шаакен, Зеленоградск и Куршская косаЗамок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса
4 день

Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске

Экскурсия к заброшенному маяку на побережье Куршского залива.

Посетим замки и границу с Литвой. Непередаваемые ощущения, когда ты стоишь на городской набережной, а на той стороне реки — другая страна.

Маршрут будет длинный, с множеством красивых пейзажей и аллей, типичных для ландшафта Калининградской области.

Возвращение в отель.

Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в СоветскеЗамки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске
5 день

Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей

Ранний подъём.

Дорога в Черняховск. Он порадует парой больших и хорошо сохранившихся замков — Инстербург и Георгенбург.

Обед в Гусеве. Тут родился Газманов.

Дорога в Озёрск. Полюбуемся уютной архитектурой крохотных прусских городков.

Самая отдалённая точка маршрута — Красный лес (Роминтенская пуща) с руинами дачи Геринга и охотничьего дома кайзера Вильгельма.

Здесь нас ждут мощёные дороги, уходящие в дебри леса к границе с Польшей, бетонные мосты через реку прямо в чаще и необходимость оформления пропусков в пограничную зону.

Возвращение в Калининград ближе к ночи.

Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с ПольшейЧерняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с ПольшейЧерняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей
6 день

Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск

Посетим тевтонский замок Вальдау с простеньким, но уютным музеем.

Экскурсия в Гвардейск.

Захватим в маршруте Железнодорожный и Правдинск, сравним архитектуру и насладимся упоением маленьких городов.

Заглянем в Багратионовск сруинами замка Прёйсиш-Эйлау.

Возвращение в Калининград.

Прощальный вечер.

Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - БагратионовскГвардейск - Железнодорожный - Правдинск - БагратионовскГвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск
7 день

Завершение тура

Завтрак.

Выселение из гостиницы в первой половине дня.

Трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

Гостиница в Калининграде

6 ночей

Будем жить в гостинице недалеко от центра Калининграда. Это простой, но комфортный объект размещения, который можно оценить на 3 звезды. Здесь свежий "типично-гостиничный" ремонт, номера с двумя односпальными кроватями, душем и туалетом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице с двухместными номерами с раздельными кроватями. Душ и туалет в номере
  • Питание: завтраки (предоставляет объект размещения), кроме 1-го дня тура
  • Все трансферы по маршруту (микроавтобусы 7-8 мест типа Hyundai Starex H1)
  • Работа гидов-водителей
  • Все экскурсии, билеты по маршруту, билеты на паром в Балтийске
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до точки сбора (аэропорт Храброво)
  • Размещение в Калининграде, если участник приезжает заранее или уезжает позже окончания тура
  • Страхование жизни и здоровья участников
  • Покупка сувениров и иной продукции, не входящей в стоимость тура
  • Питание: обеды и ужины (стоимость приёма пищи около 500 рублей с человека)
Место начала и завершения?
Россия, Калининградская область, аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перечисленный ниже индивидуальный комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.

Список одежды:

  • Кроссовки и/или ботинки для трекинга (лучше иметь две пары обуви: для гостиницы и авто и для трекинга);
  • тёплая толстовка или флисовая кофта, желательно с капюшоном;
  • футболки 2-3 шт.;
  • куртка, желательно ветро-влагозащитная;
  • штаны спортивные (желательно не стесняющие движений);
  • нижнее бельё 2-3 комплекта;
  • шарф;
  • труба (она же бафф);
  • перчатки (флисовые или любые другие);
  • головной убор с козырьком (бейсболка);
  • шапка теплая (хорошо, если её можно натянуть на бейсболку);
  • термобельё (шерстяное, верх и низ).
    Список снаряжения:
  • Сумка/чемодан/рюкзак для вещей (в этом вы привезёте свои вещи в Калининград);
  • рюкзак для радиальных выездов объёмом 20-30 л (в нём вы будете хранить свою сменную одежду и перекус во время поездок);
  • бутыль для воды или индивидуальный термос;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • индивидуальная аптечка;
  • фонарь налобный с комплектом запасных батареек.

Документы:

  • Паспорт (обязательно);
  • страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется);
  • полис ОМС (рекомендуется).

Прочее: наличные деньги.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в Калининграде в сентябре?

В середине сентября в Калининграде тепло: в среднем +18 днём и около +11 ночью. Но бывают и отклонения от среднестатистических показателей, поэтому мы рекомендуем подбирать одежду по принципу многослойности.

Почему обеды и ужины не входят в стоимость тура?

Мы включили в стоимость тура завтраки, т. к. они неизменны и предоставляются объектом размещения. Выбор остального питания — состав обедов и ужинов — мы оставили на суд самих участников: у всех разные вкусовые предпочтения и привычки. Питаться мы будем преимущественно в заведениях общественного питания.

Как организовано проживание?

Мы живём гостинице недалеко от центра Калининграда. Это простой, но комфортный объект размещения, который можно оценить на 3 звезды. Здесь свежий "типично-гостиничный" ремонт, номера с двумя односпальными кроватями, душем и туалетом.

Какие сотовые операторы работают в Калининграде?

Стабильная сотовая связь присутствует практически на всём протяжении маршрута. Основные операторы — МТС и Мегафон. Зоны покрытия сетей Теле2 и Билайн лучше уточнить на сайтах этих операторов в разделе "Карта покрытия".

Какие ограничения могут действовать на тур?

Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.

Распитие алкогольных напитков в наших турах не приветствуется, а употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 июля 2022
Тур был хорошо подготовлен, а гид старался сделать всё, чтобы мы остались довольны. Приятно чувствовать, что клиенты важны и ценны)
К
28 мар 2022
Всё отлично. Не первый раз с вами ежу по стране. Спасибо большое;)
Г
4 мар 2022
Особая благодарность организаторам "Большой страны". Даже, когда наш тур был аннулирован по погодным условиям, они нас не кинули. Помогли устроиться в гостинице до отъезда из Мурманска.
Особое спасибо Дарье Щербаковой! Она всегда была на связи, даже в нерабочее время. Её спокойные, доброжелательные сообщения вселяли в нас уверенность, что все будет хорошо. Спасибо ей за чуткость и профессионализм!

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