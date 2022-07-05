1 день

Форты Кёнигсберга и Калининград

Сбор группы в 09:00 в аэропорту Храброво (Калининград). Участников, которые уже будут в Калининграде, сможем забрать утром до основной встречи в аэропорту.

Экскурсия в форт Фридрих Вильгельм.

Обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный).

Экскурсия в форт Бронзарт.

Вечером отправимся на остров Канта или зоопарк.

Прогулка по району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.

Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.