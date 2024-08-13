Коллекция Балтийских пляжей за один день

Уникальное путешествие по 10 лучшим, разным пляжам и природным местам Балтийского побережья Калининградской области. Каждая локация со своим ландшафтом, историей и энергией. И мы с вами вместе раскроем тайны Балтийского моря и ощутим дух этих мест.

Увидим настоящую Балтику, очень разную и очень красивую, где очень мало или нет туристов, куда редко доходит обычный человек.
Коллекция Балтийских пляжей за один день
Коллекция Балтийских пляжей за один день
Коллекция Балтийских пляжей за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Балтийское побережье, словно зеркало вечного неба, отражает в себе яркость солнечных лучей и тайны бескрайнего моря. Я приглашаю вас отыскать свое отражение в этом волшебном ландшафте песчаных берегов и окунуться в гармонию природы. Вдыхайте аромат свежести и свободы, окутывающий балтийские пляжи. Здесь звуки прибоя становятся симфонией, а танец легких волн превращается в искусство, открывающее перед вами уникальную картину. Что мы будем делать с Вами в этом большом мини-путешествии:• Сделаем 10 мини атмосферных фотосессий, если у Вас будет желание, в разных образах и состояниях в 10 разных локациях с уникальными ландшафтами, в которых вы будете красивыми и настоящими, и они останутся у Вас на память на всю жизнь.
  • Проведем эко-погружение и морское «купание-медитацию» в виде прогулки или настоящего купания на море и на лучших пляжах. Здесь вы найдете уединение, которое так нужно для душевного восстановления.
  • Вдохновимся красотой Балтийского побережья, во всех красках и состояниях, так как на каждом пляже разная атмосфера и состояние моря. Живопись, литература, фотография и кино - балтийские пляжи вдохновили многих. Позвольте их красоте вдохновить и вас. И в каждом месте мы возьмем это вдохновение себе на память на всю жизнь.
  • Попробуем арт-терапию - порисуем на песках, создадим скульптуры из камней или морских палок, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником.
  • Мы погрузимся в небольшие авантюры исследователя, исследуем непроходимые холмы и приморские леса, неприступные песчаные скалы и морские бухты. Пройдемся тропами троллей и хоббитов, средневековых королей, охотников и рыбаков.
  • Прикоснемся к истории нашей планеты через срезы пластов высоких берегов, диковинных валунов, папоротников и камней.
  • Посмотрим на уникальные деревья, кустарники, цветы и мхи, и как они раскрывают дикое побережье Балтики. Зарядимся энергией, пробежавшись по мягкому песку, или ощутим радость от прогулки по живописным тропинкам.
  • Поищем янтарь и увидим разные артефакты и талисманы Балтийского моря • Вдохнем и очистим легкие через морские бризы с разным ароматом и вкусом • Посмотрим на красивое и грациозное море, и с высоты птичьего полета, и с высоты небольшого дома.
  • Мы полностью перезагрузимся от всех проблем и задач благодаря уникальной природе каждого места. До всех мест мы доедем на моей комфортной машине.
  • Этот тур-приключение дает возможность за день почувствовать себя Настоящим Путешественником, которой пересекает безграничные песчаные и каменным пляжи, каждый из которых уникален своим природным обаянием. Здесь нет людности городских пляжей — только вы, море и просторы душевной природы. Какие пляжи мы посетим:• Зеленоградск курортный. Самый оживленный туристический и длинный пляж и его сковородки — местная Турция. Это самый туристический пляж на Балтийском побережье, обычно оживлен и привлекает большое количество гостей. Туристы со всей России и местные калининградцы собираются здесь, чтобы насладиться солнцем, морем и разнообразием развлечений. Веселые пляжные мероприятия, большой променад и мол, аттракционы и кафе создают атмосферу радости и веселья.
  • Зеленоградск Малиновка-Сосновка. Дачные районы, полуоткрытые холмы и дюны — местный Тайланд. Пляжи для местных жителей и для серферов на Балтийском побережье — место, где серферы могут раскрыть свой потенциал и насладиться волнами. Мощные и стабильные ветры, которые дуют вдоль побережья, создают идеальные условия для серфинга на волне.
  • Куликово. Душевные стройные сосны и живописные лагуны - местная Финляндия. Местные сосновые боры Балтийского побережья представляют собой настоящий природный санаторий, обладающий особым воздухом, полезным для здоровья. Стройные ряды сосен, простирающиеся на протяжении многих километров, наполняют воздух ароматом смолы и эфирных масел, создавая уникальную атмосферу, которая благотворно влияет на организм.
  • Пионерск. Камни-волшебники и гигантские сосновые боры - местная Дания. Береговая линия, покрытая густыми сосновыми лесами, притягивает вас своей загадочностью и таинственностью. Песчаный-каменистый пляж с небольшими лагунами, расстилавшийся перед вами, словно магнит, приглашает окунуться в море исполнения желаний и вдохновения.
  • Светлогорск. Элитный пляж с новым променадом и высоким берегом и дорогими виллами - местная Швейцария. Высокие дюны, покрытые зеленым ковром мха, спускаются к узкому полосатому пляжу, словно дикие исполины природы. Мягкий песок между пальцами и ласковое дыхание деревьев создают идеальное сочетание для того, чтобы забыть о земных проблемах и окунуться в балтийскую сказку.
  • Отрадное. Балтийские каланки и самые живописные прибрежные высокие прогулочные холмы - местная Франция. Холмы Балтийского побережья, украшенные мягким покрывалом зеленого газона и цветочных полян, являются идеальным местом для пикников и прогулок. Высота холмов дает возможность наслаждаться прекрасными видами, обнимая панораму моря и бескрайнего неба.
  • Лесное — местное Средиземье Толкиена. Самое живописное побережье и самый сложный маршрут Балтийского моря. На высоких берегах, покрытых плотными сосновыми и лиственными рощами и лесами, открываются многообразные растительные виды. Они создают впечатляющий контраст с синим горизонтом моря, придавая ландшафту особую глубину и живописность. Поднявшись на высокий берег или холм, вы ощутите себя покорителем вершин, насладитесь панорамным видом, а спустившись к морю, проникнетесь силой и красотой природы и видами огромных утесов-великанов и валуны нависающих над водой.
  • Приморье. Уникальная красная дюна и самая живописная бухта региона. Балтийская бухта, с ее извилистыми береговыми линиями и мерцающими волнами, создает живописный пейзаж, напоминающий картину художника. Вода Балтийского моря притягивает взгляд своей прозрачностью и оттенками голубого, словно создавая пастельную палитру на холсте природы. Долина Приморья, простирающаяся вдоль бухты, поражает своей разнообразием и богатством природных форм. Здесь можно увидеть зеленые луга и рощи, заросшие дикой растительностью. Вдалеке тянутся лесные массивы, где сосны и другие деревья образуют непроницаемую завесу зелени.
  • Донское. Самые высокие обрывы и космическое лунное побережье - местная Норвегия. Космическое место по своей красоте. Песчаные скалы, спрятанные в прибрежные высоты, обрамляют балтийское лунное побережье. Изумрудные воды, сияющие под солнечными лучами и покрытые тенью облаков, и вечно шумящие деревья создают магическую атмосферу, в которую хочется окунуться и ощутить всю величие этого места.
  • Янтарный - курортная часть. Самые широкие песчаные берега и белоснежные кафе - местный Майами. Пляжи с золотистым песком, тянущимся на многие километры, приглашают вас насладиться мягкостью и комфортом природного уютного морского ковра. Их мелкозернистая текстура, и теплый оттенок создают идеальные условия для релаксации и отдыха в хорошую погоду, а во время стихии - прочувствовать характер многоликой настоящей Балтики.
  • Янтарный — дикая часть. Дюны, карьеры и озера - местная Греция. Золотые песчаные дюны, покрытые зелеными волнами пляжных цветов и кустарников, тянутся вдоль берега, словно бархатные лестницы в мир совершенства. Ощутите дыхание моря и песка, прикоснитесь к неге балтийского побережья, где реальность сливается с вашими мечтами и вы можете слиться с природой. Я живу в Калининграде всю жизнь, и как философ-эстет-художник-фотограф-арт-терапевт предлагаю это лучшее впечатление для Вас в Калининградской области. Важная информация:• Записывайтесь прямо сейчас. Я веду этот тур одна, и на Ваши даты, если Вы отложите решение — может быть уже занято.
  • Возьмите с собой воду.
  • Предстоят пешие прогулки, надевайте, пожалуйста удобную обувь.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийские пляжи:
  • Зеленоградск курортный
  • Зеленоградск Малиновка-Сосновка
  • Куликово
  • Пионерск
  • Светлогорск
  • Отрадное
  • Лесное - местное Средиземье Толкиена
  • Приморье
  • Донское
  • Синявино
  • Янтарный - курортная часть
  • Янтарный - дикая часть
Что включено
  • Организация путешествия
  • Транспорт
  • Фотосессии
Что не входит в цену
  • Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Светлогорск или Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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