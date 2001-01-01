Что вы увидите
- Замок Шаакен
- Пансионаты и отели рубежа XIX-XX вв.
- Водонапорная башня-символ курорта
- Кирха святого Адальберта
- Памятник зеленоградским котам
Что вас ждётПоездка по маршруту: Зеленоградск — замок 🏰 Шаакен — пансионаты и отели рубежа XIX-XX вв. — водонапорная башня-символ курорта — кирха святого Адальберта — памятнику зеленоградским котам.
Поездка в замок Шаакен на производство сыра и шоколада с дегустацией. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты по программе.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Янтарная М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Янтарная М. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске