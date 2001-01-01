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«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска

Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
Поездка в замок 🏰 Шаакен на производство сыра и шоколада с дегустацией.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска

Что вы увидите

  • Замок Шаакен
  • Пансионаты и отели рубежа XIX-XX вв.
  • Водонапорная башня-символ курорта
  • Кирха святого Адальберта
  • Памятник зеленоградским котам
Что вас ждётПоездка по маршруту: Зеленоградск — замок 🏰 Шаакен — пансионаты и отели рубежа XIX-XX вв. — водонапорная башня-символ курорта — кирха святого Адальберта — памятнику зеленоградским котам.
Поездка в замок Шаакен на производство сыра и шоколада с дегустацией. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты по программе.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска
«Королевский Кранц» и посещение семейной фабрики Шаакен из Зеленоградска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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