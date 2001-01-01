Что вас ждётПоездка по маршруту: Зеленоградск — замок 🏰 Шаакен — пансионаты и отели рубежа XIX-XX вв. — водонапорная башня-символ курорта — кирха святого Адальберта — памятнику зеленоградским котам.

Поездка в замок Шаакен на производство сыра и шоколада с дегустацией. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.