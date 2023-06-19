Крепость Кёнигсберг – все форты и бастионы на экскурсии по Калининграду!

Кёнигсберг (современный Калининград) создавался как замок и долгое время служил мощным городом-крепостью. До наших дней на его территории сохранились старые оборонительные сооружения, которые вы увидите в рамках экскурсии из Зеленоградска.

Форты Кёнигсберга

По всему периметру города располагаются 15 фортов, которые строились с XIII столетия. Они находятся на расстоянии от 2 до 4 км. друг от друга и представляют собой мощные оборонительные строения с водными рвами, бойницами, толстыми стенами. Вы увидите форты Король Фридрих Вильгельм I и III, посмотрите на крупнейший в городе форт №3, полюбуетесь архитектурой форта №5, где в 1945 году происходил «звездный» штурм.

Старинные бастионы

Форты Кёнигсберга перемежаются старыми бастионами, предназначенными для фронтального обстрела при нападении. Мы пройдемся к бастиону Обертайх постройки XIX столетия, а затем осмотрим бастион Грольман, который является крупнейшим в Грольманском верхнем фронте. Последний построен в 1860 году и находится напротив казармы Кронпринц.

Бранденбургские и Фридландские ворота

В ходе экскурсии мы побываем возле Фридландских ворот из красного кирпича, украшенных фигурами немецких рыцарей. Сегодня в их стенах работает музей, который рассказывает о довоенной истории Калининграда. Далее вы пройдетесь к воротам форта Фридрихсбург в стиле неоготики и осмотрите Бранденбургские ворота, которые соединяют в себе два этапа строительства крепости.