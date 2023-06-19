Поездка ко всем фортам и бастионам Калининграда-Кёнигсберга: города, строившегося как замок-крепость, и сохранившего старые оборонительные сооружения.
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Что вас ожидает:
- Форты Король Фридрих Вильгельм I и III
- Форт №3 и №5
- Бастион Обертай
- Бастион Грольман
- Казармы Кронпринц
- Бастион Литовский
- Бранденбургские ворота
- Фридландские ворота и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Крепость Кёнигсберг – все форты и бастионы на экскурсии по Калининграду!
Кёнигсберг (современный Калининград) создавался как замок и долгое время служил мощным городом-крепостью. До наших дней на его территории сохранились старые оборонительные сооружения, которые вы увидите в рамках экскурсии из Зеленоградска.
Форты Кёнигсберга
По всему периметру города располагаются 15 фортов, которые строились с XIII столетия. Они находятся на расстоянии от 2 до 4 км. друг от друга и представляют собой мощные оборонительные строения с водными рвами, бойницами, толстыми стенами. Вы увидите форты Король Фридрих Вильгельм I и III, посмотрите на крупнейший в городе форт №3, полюбуетесь архитектурой форта №5, где в 1945 году происходил «звездный» штурм.
Старинные бастионы
Форты Кёнигсберга перемежаются старыми бастионами, предназначенными для фронтального обстрела при нападении. Мы пройдемся к бастиону Обертайх постройки XIX столетия, а затем осмотрим бастион Грольман, который является крупнейшим в Грольманском верхнем фронте. Последний построен в 1860 году и находится напротив казармы Кронпринц.
Бранденбургские и Фридландские ворота
В ходе экскурсии мы побываем возле Фридландских ворот из красного кирпича, украшенных фигурами немецких рыцарей. Сегодня в их стенах работает музей, который рассказывает о довоенной истории Калининграда. Далее вы пройдетесь к воротам форта Фридрихсбург в стиле неоготики и осмотрите Бранденбургские ворота, которые соединяют в себе два этапа строительства крепости.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
- Вход в форт №3: взрослые — 200 руб. /чел., льготные категории — 150 руб. /чел., дети от 3 до 14 лет — 100 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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