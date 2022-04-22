Об экскурсии

Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края, насладиться шикарными панорамами Балтики, ощутить свежесть моря, прогуляться по чистейшему песку и услышать самые интересные факты о Калининградской области? Тогда эта экскурсия для вас!

Программа

Вы посетите визит-центр «Куршская коса» (музейный комплекс), Высоту Мюллера (увидите косу с высоты птичьего полета), озеро «Чайка», Высоту Эфа (самую высокую точку заповедника, с которой открывается шикарный вид на Куршский залив, песчаные дюны и п. Морское), погуляете по широким безлюдным пляжам с «поющими» песками. По желанию, вы сможете посетить рыбный ресторан и отведать вкуснейшие блюда из свежевыловленной рыбы, а в местном магазине – приобрести копченую рыбную продукцию.

Мы погуляем по главным улицам атмосферного Зеленоградска, по променаду, увидим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, узнаем, почему город называется «столицей кошек» и многое другое.

Погуляем и по узким улочкам Светлогорска, увидим старую водонапорную башню, самые большие в мире солнечные часы, занесенные в книгу рекордов Гиннеса, спустимся на променад и поднимемся по серпантинному спуску начала XX века, увидим крутые склоны Балтийского побережья, по желанию посетим Музей Мирового океана.

В поселке Янтарный побываем на реально действующем производстве янтаря (нам покажут, как изготавливают изделия, как отличить настоящий от поддельного, угостят настойкой из янтаря), увидим старую немецкую кирху и водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера и самый экологически чистый в России пляж, попробуем найти янтарь на побережье.

По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фотографии достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали