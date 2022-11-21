Новый год в Калининграде

Новый год отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду

Новый год отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду.

Старинные немецкие здания и по-европейски уютные рождественские ярмарки создают невероятную атмосферу праздника. Мы посетим все знаковые города Калининградской области: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.

Прогуляемся по Куршской косе и вдохнем полной грудью свежий морской воздух Балтийского моря, насладимся бокалом вина и попробуем местный сыр и шоколад. Подарите себе и своим близким незабываемую новогоднюю сказку в самой западной точке нашей страны!
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Новогодний Калининград
Новогодний Калининград
Узкие мощеные улочки, красивые дома, католические костелы – прекрасные декорации для необычной новогодней ночи
Куршская коса
Куршская коса
Мы увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу
Вкуснейшие местные продукты
Вкуснейшие местные продукты
Фермерские сыры и свежайшие морепродукты под аккомпанемент красного вина и местного шоколада

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду – «Калининградский экспресс».

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

17:00 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового года

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

09:50 Посадка в экскурсионный автобус.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

16:00 Окончание экскурсии.

Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового годаНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск. Встреча Нового года
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Свободный день.

Вы можете провести его как захотите, самостоятельно прогуляться по городу и посмотреть на переливающийся огнями город, взять дополнительные экскурсии или просто отдохнуть.

Продолжение празднования нового года!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

08:50 Посадка в экскурсионный автобус.

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

16:00 Окончание экскурсии.

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
5 день

Экскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно). Освобождение номеров до 12:00.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус.

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

14:30 Окончание экскурсии.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Экскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье». Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/номерОдноместныйДвухместныйТрехместный
Гостевой дом «Робинзон» (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)24 80019 20018 600
Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)30 10020 85019 200
Гостиница «Навигатор» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)38 20024 500
Гостиница «Рэдиссон» 4* (завтрак шведский стол по желанию заказывается на месте)36 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

4 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*

4 ночи

Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.

Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград.

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3*

Отель «Навигатор» 3*

4 ночи

Этот отель находится в 15 минутах езды от центра Калининграда. Его оформление вдохновлено великими открытиями и морскими путешествиями. На территории отеля «Навигатор» предоставляется бесплатный WiFi.

Номера отеля «Навигатор» оснащены телевизором с плоским экраном и располагают собственной ванной комнатой с душевой кабиной.

По запросу в ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин.

Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*Отель «Навигатор» 3*

Отель «Рэдиссон» 4*

4 ночи

Расположенный в самом центре главной площади – Radisson Kaliningrad предлагает 178 номеров, оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундвалом.

Все номера оборудованы индивидуальным климат-контролем, утюгом и гладильной доской, углубленной ванной и отдельным душем.

Разнообразный завтрак шведский стол и аутентичные европейские блюда в ресторане Verres en Vers. Стильный современный дизайн лобби-бара и широкий выбор напитков превращают его в прекрасное место для отдыха.

Отель «Рэдиссон» 4*Отель «Рэдиссон» 4*Отель «Рэдиссон» 4*Отель «Рэдиссон» 4*Отель «Рэдиссон» 4*Отель «Рэдиссон» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 4 ночи
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
  • Бокал шампанского и мандарины
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Личные расходы (сувениры, сыр, шоколад)
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Какова стоимость трансфера?

Стоимость трансфера:

  • из/в аэропорт – 1000 руб.;
  • из/на железнодорожный вокзал – 700 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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