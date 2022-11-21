Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду – «Калининградский экспресс».
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
17:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
09:50 Посадка в экскурсионный автобус.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
16:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
Свободный день.
Вы можете провести его как захотите, самостоятельно прогуляться по городу и посмотреть на переливающийся огнями город, взять дополнительные экскурсии или просто отдохнуть.
Продолжение празднования нового года!
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
08:50 Посадка в экскурсионный автобус.
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
16:00 Окончание экскурсии.
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно). Освобождение номеров до 12:00.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.
Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.
Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
14:30 Окончание экскурсии.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/номер
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
|Гостевой дом «Робинзон» (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)
|24 800
|19 200
|18 600
|Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)
|30 100
|20 850
|19 200
|Гостиница «Навигатор» 3* (завтрак континентальный по желанию заказывается на месте)
|38 200
|24 500
|–
|Гостиница «Рэдиссон» 4* (завтрак шведский стол по желанию заказывается на месте)
|–
|36 000
|–
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.
Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград.
Этот отель находится в 15 минутах езды от центра Калининграда. Его оформление вдохновлено великими открытиями и морскими путешествиями. На территории отеля «Навигатор» предоставляется бесплатный WiFi.
Номера отеля «Навигатор» оснащены телевизором с плоским экраном и располагают собственной ванной комнатой с душевой кабиной.
По запросу в ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин.
Расположенный в самом центре главной площади – Radisson Kaliningrad предлагает 178 номеров, оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундвалом.
Все номера оборудованы индивидуальным климат-контролем, утюгом и гладильной доской, углубленной ванной и отдельным душем.
Разнообразный завтрак шведский стол и аутентичные европейские блюда в ресторане Verres en Vers. Стильный современный дизайн лобби-бара и широкий выбор напитков превращают его в прекрасное место для отдыха.
Стоимость трансфера:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.