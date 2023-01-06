1 день

Прогулка по Калининграду. Празднование Нового года

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.

Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.

Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.

Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После этого поедем на остров Канта.

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.

Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.

Вечером нас ждёт праздничный ужин с дегустацией локальных продуктов и с интересными историями об особенностях праздников в Кёнигсберге.

К полуночи выезжаем в Зеленоградск — встречать Новый год у моря с шампанским и фейерверками.

Гуляем по курортному городу — уютные улочки, черепичные крыши, сказочные украшения и новогодний глинтвейн.

Возвращаемся в комплекс.