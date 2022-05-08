Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску

Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом

5
1 оценка
Индивидуальная
Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом, приоткроете его тайны, насладитесь атмосферой сказочного Зеленоградска и побываете в тихом и уютном Светлогорске.
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску

Что вас ожидает 🤩

  • В Калининграде:
  • Остров Канта
  • Рыбная деревня
  • Кнайпхоф
  • Луизенваль
  • Амалиенау
  • Казарма Кронпринц
  • 5-ый форт
  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский Вал
  • Здание восточной пожарной части
  • Музей марципана
  • Башня Донна
  • Кафедральный собор
  • Медовый мост
  • Кирха святого семейства
  • В Зеленоградске:
  • Пляж и променад
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Здание Администрации Кранца
  • Водонапорная башня Кранца – музей кошек «Мурариум»
  • Памятник зеленоградским котам
  • Городские часы Зеленоградска
  • Домик ангелов
  • Кирха Святого Адальберта.
  • В Светлогорске:
  • Светлогорский променад
  • Храм Серафима Саровского
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
  • Органный зал Макаровых
  • Водонапорная башня «Раушен» и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы
  • Макет средневекового Кенигсберга

Об экскурсии

Где бы Вы ни остановились в Калининграде, будь то отель, гостиница, квартира, именно это место как нельзя лучше подходит для начала экскурсии по Калининграду-Кёнигсбергу.
Как жили кёнигсбергжцы, как теперь здесь живём мы? Мы проедем по старым улочкам Кёнигсберга и новым калининградским. Посетим район Амалиенау, имение Луизенваль, заглянем во дворы старого Кёнигсберга. Увидим вальные укрепления Литовского вала, казармы Кронпринца и пожарную часть района Закхайм. Прогуляемся по Медовому мосту и обязательно навестим господина Канта.
На острове Канта нас ждёт Кёнигсбергский кафедральный собор, воспоминания о русских студентах, учившихся в старейшем университете Пруссии Альбертине, и городе Кнайпхоф, разрушенном английской авиацией в 1944 году. Полагаю, Вы любите сладенькое? В Бранденбургских воротах нас ждёт встреча с марципаном, его историей и невероятным вкусом.
После, друзья мои, нас ждёт Kranz, ныне Зеленоградск. Мы пойдём пешком по его узким улочкам от водонапорной башни через Курортный проспект к морю. Говорят, в этот кошачий рай недавно переехал Чеширский кот, хотя может это только слухи… Проверим!
После отправимся в Светлогорск. Оставим машину у кирхи Раушена и пойдём наслаждаться городом изумрудных дюн и голубого моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи и форты
  • Питание
Место начала и завершения?
Адрес Вашего проживания в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Сообщите
  • Пожалуйста
  • По какому адресу за Вами подъехать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 7:00

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