Об экскурсии

Где бы Вы ни остановились в Калининграде, будь то отель, гостиница, квартира, именно это место как нельзя лучше подходит для начала экскурсии по Калининграду-Кёнигсбергу.

Как жили кёнигсбергжцы, как теперь здесь живём мы? Мы проедем по старым улочкам Кёнигсберга и новым калининградским. Посетим район Амалиенау, имение Луизенваль, заглянем во дворы старого Кёнигсберга. Увидим вальные укрепления Литовского вала, казармы Кронпринца и пожарную часть района Закхайм. Прогуляемся по Медовому мосту и обязательно навестим господина Канта.

На острове Канта нас ждёт Кёнигсбергский кафедральный собор, воспоминания о русских студентах, учившихся в старейшем университете Пруссии Альбертине, и городе Кнайпхоф, разрушенном английской авиацией в 1944 году. Полагаю, Вы любите сладенькое? В Бранденбургских воротах нас ждёт встреча с марципаном, его историей и невероятным вкусом.

После, друзья мои, нас ждёт Kranz, ныне Зеленоградск. Мы пойдём пешком по его узким улочкам от водонапорной башни через Курортный проспект к морю. Говорят, в этот кошачий рай недавно переехал Чеширский кот, хотя может это только слухи… Проверим!

После отправимся в Светлогорск. Оставим машину у кирхи Раушена и пойдём наслаждаться городом изумрудных дюн и голубого моря.