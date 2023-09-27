Потрясающий гид Татьяна! Лучше гида я еще не видела. Она любит свой город и знает все про него и даже больше. С любовью делится с туристами своими знаниями и заряжает хорошим настроением. Она дает много интересной информации, не перегружая и не превращая все в кашу. Рекомендую от души! После экскурсии она ответила на все вопросы туристов очень развернуто и с большим удовольствием.