Отдохните на берегу Балтийского моря в Зеленоградске: мини-групповая экскурсия
В 25 километрах от Калининграда находится маленький, но уютный город. Примерно 2 века назад на берегу Балтийского моря появился курорт.
Каждый год в Зеленоградск приезжают туристы, чтобы отдохнуть от суеты и полюбоваться довоенной архитектурой.
С нами вы узнаете историю этого местечка, насладитесь красотой немецких зданий и узнаете курортные традиции.
Каждый год в Зеленоградск приезжают туристы, чтобы отдохнуть от суеты и полюбоваться довоенной архитектурой.
С нами вы узнаете историю этого местечка, насладитесь красотой немецких зданий и узнаете курортные традиции.
Ближайшие даты:
27
дек
дек
30
дек
дек
1
янв
янв
3
янв
янв
6
янв
янв
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янв
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10
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кирха Святого Адальберта
- Водонапорная башня Кранца
- Курортный проспект
- Памятник Зеленоградским котам
- Зеленоградский променад
Описание
Очаровательный приморский городок, расположенный на берегу Балтики у корня Куршской косы. Мы посмотрим кирху Святого Адальберта, водонапорную башню Кранца, музей кошек «Муррариум» и полюбуемся довоенной архитектурой старинных зданий. Зеленоградск - морской курорт в 25 км. от Калининграда у основания Куршской косы. Курортные традиции Зеленоградска, бывшего Кранца насчитывает более двух столетий. Обращают на себя внимание хорошо сохранившиеся оригинальные немецкие постройки. В центре города в прибрежной зоне на месте источника с минеральной водой установлен бювет, где все желающие могут попробовать зеленоградскую лечебную воду.
среда, суббота
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Курортный пр-т 25АЗавершение: центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда, субботаЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 сен 2023
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. За два часа мы успели узнать и вкусить всю историю города, зданий, архитектуры. Все четко, интересно, лаконично. Мы не устали совсем. Экскурсовод Елена любит свой город и рассказывает о нем с любовью. Рекомендуем именно вечерний вариант, когда город становится ещё краше. Обязательно сюда вернёмся и не раз. Спасибо
Е
Елена
19 сен 2023
Спасибо за экскурсию. Очень интересно и быстро "пробежало" время.
О
Ольга
12 сен 2023
K
Kristina
6 сен 2023
Потрясающий гид Татьяна! Лучше гида я еще не видела. Она любит свой город и знает все про него и даже больше. С любовью делится с туристами своими знаниями и заряжает хорошим настроением. Она дает много интересной информации, не перегружая и не превращая все в кашу. Рекомендую от души! После экскурсии она ответила на все вопросы туристов очень развернуто и с большим удовольствием.
E
Elen.kus
17 авг 2023
Экскурсия очень содержательная, интересная. Экскурсовод харизматичная женщина.
Но вместо заявленных «до 10 человек» было 35. Была толпа, где нужно было толкаться впереди, чтобы что-то услышать. поэтому снизила оценку
Но вместо заявленных «до 10 человек» было 35. Была толпа, где нужно было толкаться впереди, чтобы что-то услышать. поэтому снизила оценку
Е
Екатерина
14 авг 2023
Е
Екатерина
3 авг 2023
Прекрасный харизматичный экскурсовод Татьяна никого не оставила равнодушным! Замечательная экскурсия с юмором по главным улицам Зеленоградска прошла на одном дыхании! Спасибо
Е
Екатерина
4 июля 2023
Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию- прогулку! Экскурсовод Татьяна приятная, знающая свой город женщина! Экскурсия была интересна не только взрослым, но и детям!!!
О
Ольга
2 июля 2023
Изумительный гид, Татьяна. Очень интересная экскурсия. Советую посетить!
Ю
Юлия
22 апр 2021
Обзорная экскурсия по Зеленоградску очень понравилась. Совпало все: погода и замечательный экскурсовод Алла. Единственный минус- при покупке на сайте время начала экскурсии было указано 15.00. Однако, экскурсия идёт с 14.00. Но организатор сам позвонил и уточнил правильное время.
d
dubr2007
31 янв 2021
Нормальная часовая экскурсия. Понравилась подача информации (не только факты, но и показ укромных местечек, улочки для местных).
Время пролетело быстро)
Время пролетело быстро)
Е
Екатерина
15 дек 2020
Экскурсия понравилась!!! Гид знает своё дело, узнала интересные факты о городе.
Только с погодой немного не повезло
Только с погодой немного не повезло
М
Марина
8 ноя 2020
Прекрасная познавательная экскурсия с профессиональным гидом. Кратко, но при этом понятно обсудили длинную историю Зеленоградска со времён Тевтонского ордена. Потом познакомились с исторической архитектурой, современной жизнью города. Уделили внимание и знаменитым Зеленоградским котикам. Нам очень понравилось!
n
nami1110
11 окт 2020
Т
Татьяна
27 авг 2020
Очень познавательно!
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