Путешествие в королевские земли Кенигсберга

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом

5
1 отзыв
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом.

Вы прогуляетесь по острову Канта, увидите Кафедральный собор, проедете вдоль набережной Музея Мирового Океана. А еще посетите замок Шаакен, Куршскую косу и Зеленоградск.

У вас будет возможность посетить Светлогорск и предприятие по обработке янтаря или насладиться прогулкой по Калининграду в свободный день.
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Ближайшие даты:
25
ноя
2
дек
9
дек
16
дек
23
дек

Что вас ожидает 🤩

Добыча янтаря
Добыча янтаря
Побываем в месте, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья
Балтийская копченая рыбка
Балтийская копченая рыбка
Попробуем деликатес от местных рыбаков
Дегустация сыров
Дегустация сыров
Побываем на сыроварне Шаакендорф

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсия

Встреча с гидом у экскурсионного автобуса от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

14:00 Обзорная экскурсия «Калининградский экспресс».

За три экскурсионных часа вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Окончание экскурсии в 17:00.

За дополнительную плату трансфер с аэропорта или ж/д вокзала до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

Прибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсия
2 день

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустацией

Завтрак в отеле.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Мы отвезем вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии в 14:30.

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустациейЭкскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустацией
3 день

Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск

Завтрак в отеле.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса – это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Уникальное творение природы и человека. Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать вкусную копченую рыбку с Балтийского побережья и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии в 16:00.

Национальный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск
4 день

Свободное время или дополнительная экскурсия

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время.

Дополнительно:

Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства».

Стоимость: взрослый – 1 500 руб., для пенсионеров и детей до 18 лет – 1 400 руб.

09:00 пос. Янтарный, г. Светлогорск

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

Окончание экскурсии в 17:00.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Свободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсия

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Гостевой дом «Робинзон»

10 мин до центра города

(завтрак континентальный – 250 руб. /чел)

15 10012 00012 100

Отель «Берлин» 3*

10 минут до центра города

(завтрак шведский стол – 385 руб. /чел)

16 10013 95014 100

Отель «Гламур» 3*

центр города

(завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

17 00014 80014 000

Гостиница «Турист» 3*

центр города

(завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

19 50015 00015 300

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

3 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Вы можете заказать завтрак континентальный – 250 руб. /чел.

Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3*

3 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).

До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.

Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*Отель «Берлин» 3*

Отель «Гламур» 3*

3 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».

Отель «Гламур» 3*Отель «Гламур» 3*Отель «Гламур» 3*Отель «Гламур» 3*Отель «Гламур» 3*Отель «Гламур» 3*

Гостиница «Турист» 3*

3 ночи

«Турист» – это современный гостинично-ресторанный комплекс, который подойдёт как для деловой поездки, так и для отдыха.

Несомненным преимуществом комплекса является местоположение: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», в пешей доступности от центра города и главных достопримечательностей, а также на одной из ключевых магистралей, по которой легко добраться до аэропорта «Храброво».

Завтрак «шведский стол».

Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*Гостиница «Турист» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 3 ночи
  • Завтраки (для туристов, выбравших проживание с завтраками)
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Завтраки (для туристов, кто выбрал проживание без завтрака)
  • Обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал 700 руб.
  • Дополнительная экскурсия в Светлогорск 1500 руб. /1400 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будет организован трансфер?

В стоимость входит транспортное обслуживание по программе.

Вы можете дополнительно заказать транспортное обслуживание из/в аэропорт 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
5 янв 2023
Все посещенные экскурсии (город, Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск, рыцарский замок, сыроварня) организованы идеально, хорошие экскурсоводы.

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