Увидеть. Влюбиться. Вдохновиться
Самый рождественский город Калининградской области? Конечно, Зеленоградск, бывший Кранц! Уже который год он неизменно получает этот статус за то, что наряжается очень мило и со вкусом.
А был ли довоенный Кранц таким же атмосферным зимой? Пойдёмте расскажу вам об этом и многом другом рождественском на нашей прогулке. Осторожно! После просмотра фото очень захочется в Кранц!
А был ли довоенный Кранц таким же атмосферным зимой? Пойдёмте расскажу вам об этом и многом другом рождественском на нашей прогулке. Осторожно! После просмотра фото очень захочется в Кранц!
Ближайшие даты:
14
дек
дек
16
дек
дек
19
дек
дек
26
дек
дек
28
дек
дек
2
янв
янв
4
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|935 ₽
|Дети 8-14 лет
|765 ₽
|Дети 5-7 лет
|425 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|765 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по живописным рождественским улочкам и поговорим о том, как проводили зимние праздники в Восточной Пруссии в 19–20 веке:
- что готовили к столу
- что дарили
- во что наряжались
- как украшали дома
- что вешали на ёлку
- какие традиции соблюдали
- как встречали и чем потчевали гостей
Мы увидим здания бывших лютеранской кирхи, католической и баптистской капелл, обсудим, чем отличалось празднование Рождества у католиков и лютеран. Пройдёмся по центральной пешеходной и самой нарядной улице города — Курортному проспекту, бывшей Кёнигсберг-штрассе. Выясним, что пекли в местных пекарнях в начале 20 века. Зайдём в уютное кафе погреться и попить ароматный чай с облепихой. Отведаем традиционный марципан, который готовили раньше к Рождеству.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, облепиховый чай (либо другой традиционный горячий напиток), дегустация марципана
- Помните, что Балтика холодна, капризна и ветрена. Одевайтесь тепло — ходить будем много!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зеленоградске
Добрый день, дорогие гости нашего города! Меня зовут Екатерина. Уже более 12 лет я профессиональный экскурсовод. Родилась и выросла в Калининграде. 10 лет назад, поддавшись очарованию приморья, перебралась в Зеленоградск. Мои любимые направления — Куршская коса, район Амалиенау в Калининграде, Светлогорск и, конечно, уютный Зеленоградск. Помогу вам ощутить атмосферу этих мест, углубиться в детали, прочувствовать историю родного для меня пространства. До встречи на экскурсионных прогулках!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска
Похожие туры из Зеленоградска
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
кафе «Солёная ворона». Ул. Железнодорожная, д. 1
Завтра
29 ноя
30 ноя
1 дек
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
около ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра
29 ноя
30 ноя
4 дек
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
в районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
17 дек
18 дек
19 дек
20 дек
3 900₽ за всё до 4 чел.