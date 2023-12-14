Самый рождественский город Калининградской области? Конечно, Зеленоградск, бывший Кранц! Уже который год он неизменно получает этот статус за то, что наряжается очень мило и со вкусом. А был ли довоенный Кранц таким же атмосферным зимой? Пойдёмте расскажу вам об этом и многом другом рождественском на нашей прогулке. Осторожно! После просмотра фото очень захочется в Кранц!

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по живописным рождественским улочкам и поговорим о том, как проводили зимние праздники в Восточной Пруссии в 19–20 веке:

что готовили к столу

что дарили

во что наряжались

как украшали дома

что вешали на ёлку

какие традиции соблюдали

как встречали и чем потчевали гостей

Мы увидим здания бывших лютеранской кирхи, католической и баптистской капелл, обсудим, чем отличалось празднование Рождества у католиков и лютеран. Пройдёмся по центральной пешеходной и самой нарядной улице города — Курортному проспекту, бывшей Кёнигсберг-штрассе. Выясним, что пекли в местных пекарнях в начале 20 века. Зайдём в уютное кафе погреться и попить ароматный чай с облепихой. Отведаем традиционный марципан, который готовили раньше к Рождеству.

Организационные детали