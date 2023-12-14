Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе

Групповая экскурсия в Зеленоградске

Увидеть. Влюбиться. Вдохновиться

Самый рождественский город Калининградской области? Конечно, Зеленоградск, бывший Кранц! Уже который год он неизменно получает этот статус за то, что наряжается очень мило и со вкусом.

А был ли довоенный Кранц таким же атмосферным зимой? Пойдёмте расскажу вам об этом и многом другом рождественском на нашей прогулке. Осторожно! После просмотра фото очень захочется в Кранц!
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Рождественский Кранц: душевная прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
14
дек
16
дек
19
дек
26
дек
28
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2
янв
4
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет935 ₽
Дети 8-14 лет765 ₽
Дети 5-7 лет425 ₽
Дети до 4 летБесплатно
Пенсионеры765 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по живописным рождественским улочкам и поговорим о том, как проводили зимние праздники в Восточной Пруссии в 19–20 веке:

  • что готовили к столу
  • что дарили
  • во что наряжались
  • как украшали дома
  • что вешали на ёлку
  • какие традиции соблюдали
  • как встречали и чем потчевали гостей

Мы увидим здания бывших лютеранской кирхи, католической и баптистской капелл, обсудим, чем отличалось празднование Рождества у католиков и лютеран. Пройдёмся по центральной пешеходной и самой нарядной улице города — Курортному проспекту, бывшей Кёнигсберг-штрассе. Выясним, что пекли в местных пекарнях в начале 20 века. Зайдём в уютное кафе погреться и попить ароматный чай с облепихой. Отведаем традиционный марципан, который готовили раньше к Рождеству.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, облепиховый чай (либо другой традиционный горячий напиток), дегустация марципана
  • Помните, что Балтика холодна, капризна и ветрена. Одевайтесь тепло — ходить будем много!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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