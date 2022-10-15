Тур для тех, кто хочет погрузиться в сказочную атмосферу европейского рождественского города.
За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию.
Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.
Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.
На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.
Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.
Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.
Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
После этого поедем на остров Канта.
Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.
Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.
К ужину возвращаемся в комплекс.
После завтрака отправляемся в Светлогорск.
В прошлом Раушен— элитный морской курорт Восточной Пруссии.
Узнаем, как город стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю, чем он так сильно отличается от других прибрежных городков и почему здесь столько говорят о Гофмане.
В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем больше его исследуешь, тем интереснее.
Здесь нет широких песчаных пляжей, но есть крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл.
Выделим время на обед в Светлогорске.
А к вечеру возвращаемся во Friday Center.
После ужина можно будет отдохнуть в бассейне и сауне.
Позавтракаем в комплексе и отправимся на Куршскую косу.
Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.
Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.
Мы поднимемся по утопающей в зелени в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой неутомимого балтийского ветра.
Выделим время на перекус на маршруте и отправимся на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней. вековых сосен.
Здесь открывается панорама всей Куршской косы.
Мы увидим знаменитый Танцующий лес и разгадаем его тайны.
К вечеру мы вернёмся во Friday Center на праздничный рождественский ужин.
Встретим Рождество в приятной компании, продегустируем локальные калининградские продукты и услышим множество интересных историй о праздниках в Кёнигсберге.
После ужина отдохнём в бассейне и сауне.
После завтрака выезжаем в Зеленоградск.
Там нас ждёт прогулка по курортной жемчужине Балтики.
В конце XIX века сюда стремились путешественники из Европы и России — в XXI веке туристов притягивает современный Зеленоградск.
Здесь сохранились уютные старинные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад вдоль моря и широкие песчаные пляжи.
Зеленоградск своими волшебными украшениями удивляет даже местных!
Это настоящая рождественская сказка – с милыми европейскими домиками и глинтвейном на променаде у моря.
Выделим время на обед в Зеленоградске и вернёмся в комплекс, чтобы собрать вещи и попрощаться.
Выезжаем из номеров до 18:00.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.
Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).