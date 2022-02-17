Преимущества этого путешествия:
Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Начало экскурсии в 13:30 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.
Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….
А сегодня у вас будет возможность узнать, какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.
В маршруте тура ароматная точка на туристической карте города — Музей Марципана.
Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.
Состоится мини-дегустация полезного лакомства.
Новогоднее убранство города придаст экскурсии праздничный тон.
Фото-стопы у новогодних елок города предусмотрены.
Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Переезд в Светлогорск.
Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.
Очарование этого городка невозможно описать словами - в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго останется в памяти.
12:30 — 13:30 Переезд в поселок Некрасово.
13:30 — 15:00 В стенах замка «Шаакен» сохранились те самые камни, которые когда-то с любовью и заботой укладывали рыцари Тевтонского Ордена.
Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.
Гостеприимные хозяева не отпустят гостей, не показав своей удали.
Во время экскурсии состоится незабываемое зрелище — рыцарский бой!
Смельчаки после боя смогут сами взять в руки настоящий рыцарский меч и, конечно, сфотографироваться на память с победителем!
Также у каждого будет возможность пострелять из лука.
15:00 — 16:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании.
Во время восстановления сооружения и переоборудования под производство, с помощью современных технологий, утеплили здание изнутри.
Чтобы не портить красивую кирпичную кладку, оставили внешний вид, каким он был более 100 лет назад.
Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины.
Старинные стропила и балки, скобы, кирпичная кладка вполне подчеркивают производственный дух тех времен.
Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии.
Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс).
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград.
Экскурсия «Янтарь и море»
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Переезд в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Вы увидите уникальный карьер, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. На смотровой площадке у вас будет возможность побывать в роли "ловца янтаря", своими руками добыть кусочек солнечного камня в память о поездке в Балтийский Край.
Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.
Вы побываете на одном из живописнейших пляжей Балтики, которому присвоен знак качества «Голубой флаг».
И, конечно же, вас ждет янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Переезд в в Балтийск.
13:00 — 14:00 Обед в ресторане «Монте Кристо» (включен в стоимость).
Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России - Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.
Зимняя Коса тиха и загадочна.
Ели и сосны, укутанные снежными шубами, стоят величественной шеренгой вдоль дороги.
Вас ждет прогулка по "Танцующему лесу” – это аномальная зона, где стволы деревьев изогнуты самым причудливым образом.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до распоряжения управляющей организации.
Также Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа, и полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.
Для смельчаков, добравшихся на самую вершину — согревающий горячительный подарок!
Самых смелых и отчаянных ждет прогулка по заснеженному пляжу.
Обед (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату..
Возвращение в Калининград с остановкой в Зеленоградске (Кранц).
Город-курорт становится все более ухоженным.
Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.
Но, несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек.
Окончание экскурсии в 17:00 у отеля Калининград (с заездом в аэропорт).
Время в программе указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Туроператор оставляет за собой право изменять порядок посещения и осмотр объектов, сохраняя программу в целом.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининград
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение
Питание
Стоимость
Отель «Вилла Гламур» 3*
Завтраки включены, 1 обед
19000 двухместный стандарт взрослый
18300 двухместный стандарт детский
28000 одноместный
18000 трехместный стандарт взрослый
17300 трехместный стандарт детский
Отель «Шерлок» 3*
Завтраки включены, 1 обед
21800 двухместный стандарт взрослый
21100 двухместный стандарт детский
27000 одноместный
19500 трехместный комфорт взрослый
18200 трехместный комфорт детский
Отель «Дона» 3*
Завтраки включены, 1 обед
22800 двухместный полулюкс взрослый,
22100 двухместный полулюкс детский
28200 одноместный
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Отель «ШЕРЛОК» расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».