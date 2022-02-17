Серебряная Балтика

Калининград - это Запад. С воздухом

5
3 отзыва
Калининград – это Запад. С воздухом, напоенным соснами. С танцующим лесом Куршской косы. С янтарными берегами Балтийского моря. Подарите себе и своим детям удивительную новогоднюю сказку!
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Серебряная Балтика
Ближайшие даты:
2
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем в самой западной географической точке Российской Федерации – городе Балтийске;
  • попробуем знаменитое лакомство Калининграда – марципан;
  • побываем в месте, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря и увидим, как добывают янтарь;
  • налюбуемся удивительными пейзажами Калининградской области.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду

Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Обзорная экскурсия по Калининграду.

Начало экскурсии в 13:30 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города.

Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….

А сегодня у вас будет возможность узнать, какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.

В маршруте тура ароматная точка на туристической карте города — Музей Марципана.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Состоится мини-дегустация полезного лакомства.

Новогоднее убранство города придаст экскурсии праздничный тон.

Фото-стопы у новогодних елок города предусмотрены.

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
2 день

Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Переезд в Светлогорск.

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами - в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго останется в памяти.

12:30 — 13:30 Переезд в поселок Некрасово.

13:30 — 15:00 В стенах замка «Шаакен» сохранились те самые камни, которые когда-то с любовью и заботой укладывали рыцари Тевтонского Ордена.

Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.

Гостеприимные хозяева не отпустят гостей, не показав своей удали.

Во время экскурсии состоится незабываемое зрелище — рыцарский бой!

Смельчаки после боя смогут сами взять в руки настоящий рыцарский меч и, конечно, сфотографироваться на память с победителем!

Также у каждого будет возможность пострелять из лука.

15:00 — 16:00 Посещение семейной сыроварни Шаакендорф, которая расположилась в реконструированном старинном здании.

Во время восстановления сооружения и переоборудования под производство, с помощью современных технологий, утеплили здание изнутри.

Чтобы не портить красивую кирпичную кладку, оставили внешний вид, каким он был более 100 лет назад.

Стиль оформления помещений прост и одновременно притягивает любителей старины.

Старинные стропила и балки, скобы, кирпичная кладка вполне подчеркивают производственный дух тех времен.

Владелец сыроварни расскажет о своем уникальном предприятии.

Вас ждет дегустация сыров, которые производит сыроварня + бокал вина (детям вино заменяется на морс).

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград.

Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»Экскурсия «Архитектура и гастрономия Балтийского побережья»
3 день

Экскурсия «Янтарь и море»

Экскурсия «Янтарь и море»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Переезд в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Вы увидите уникальный карьер, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. На смотровой площадке у вас будет возможность побывать в роли "ловца янтаря", своими руками добыть кусочек солнечного камня в память о поездке в Балтийский Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

Вы побываете на одном из живописнейших пляжей Балтики, которому присвоен знак качества «Голубой флаг».

И, конечно же, вас ждет янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Переезд в в Балтийск.

13:00 — 14:00 Обед в ресторане «Монте Кристо» (включен в стоимость).

Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России - Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Янтарь и море»Экскурсия «Янтарь и море»Экскурсия «Янтарь и море»
4 день

Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа.

Зимняя Коса тиха и загадочна.

Ели и сосны, укутанные снежными шубами, стоят величественной шеренгой вдоль дороги.

Вас ждет прогулка по "Танцующему лесу” – это аномальная зона, где стволы деревьев изогнуты самым причудливым образом.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до распоряжения управляющей организации.

Также Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа, и полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.

Для смельчаков, добравшихся на самую вершину — согревающий горячительный подарок!

Самых смелых и отчаянных ждет прогулка по заснеженному пляжу.

Обед (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату..

Возвращение в Калининград с остановкой в Зеленоградске (Кранц).

Город-курорт становится все более ухоженным.

Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.

Но, несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил до наших дней уютную атмосферу небольшого курортного городка, а также паутину старинных немецких улочек.

Окончание экскурсии в 17:00 у отеля Калининград (с заездом в аэропорт).

Время в программе указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Туроператор оставляет за собой право изменять порядок посещения и осмотр объектов, сохраняя программу в целом.

Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»Экскурсия в НП Куршская коса «Серебряная Балтика»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининград

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение

Питание

Стоимость

Отель «Вилла Гламур» 3*
(центральная часть города)

Завтраки включены, 1 обед

19000 двухместный стандарт взрослый

18300 двухместный стандарт детский

28000 одноместный

18000 трехместный стандарт взрослый

17300 трехместный стандарт детский

Отель «Шерлок» 3*
(центр)

Завтраки включены, 1 обед

21800 двухместный стандарт взрослый

21100 двухместный стандарт детский

27000 одноместный

19500 трехместный комфорт взрослый

18200 трехместный комфорт детский

Отель «Дона» 3*
(центр)

Завтраки включены, 1 обед

22800 двухместный полулюкс взрослый,

22100 двухместный полулюкс детский

28200 одноместный

Варианты проживания

Гостиница «Villa Glamour»

3 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Гостиница «Villa Glamour»Гостиница «Villa Glamour»Гостиница «Villa Glamour»Гостиница «Villa Glamour»Гостиница «Villa Glamour»Гостиница «Villa Glamour»Гостиница «Villa Glamour»

Отель «Шерлок»

3 ночи

Отель «ШЕРЛОК» расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (4 дня)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Входные билеты по программе
  • Проживание в выбранном отеле
  • Обед в ресторане «Монте Кристо»
  • Горячительный подарок на Куршской косе
  • Групповой трансфер в аэропорт 5.01
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доплату
  • Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт – 1 000 рублей машина
  • Обед на Куршской косе – 650 рублей (меню рыбное)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
17 фев 2022
Большое спасибо от Калининграда остались отличные впечатления вы организовывали на 5?
Ю
10 янв 2022
Поездка была великолепной. Все по программе, как и указано было в путевке. Гостиница Ибис отличная. Мы из аэропорта приехали раньше, но нас сразу поселили в номер, то есть мы до экскурсии смогли отдохнуть. Конечно хорошо бы, если бы в стоимость были включены завтраки, но это ничуть не сказалось на нашем отдыхе. Спасибо Вам за организацию нашего отдыха.
М
10 янв 2022
Все замечательно! Масса впечатлений! Благодарю Вас за подаренное удовольствие от поездки. В дальнейшем будем путешествовать только с Большой Страной.

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