В этом путешествии вы проедете по всему Калининградскому полуострову и увидите побережье Балтики в сезон штормов.
Бушующая стихия, гигантские дюны, бескрайние и безлюдные песчаные пляжи, старинная европейская архитектура — будете много гулять, знакомиться с историей региона и слушать море. В этом путешествии вы посетите главные места региона вдали от туристических толп.
Встреча в аэропорту в день прилёта для рейсов:
После встречи в аэропорту Калининграда вы сразу отправитесь на знаменитую Куршскую косу.
По дороге вы остановитесь в пекарне, где можно купить сэндвичи и кофе.
Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.
Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.
В этот день вы исследуете косу целиком.
Вы пройдете по длинным песчаным пляжам, где в шторм высокиеволны разбиваются о защитные авандюныи доходят почти до самого соснового леса.
Подниметесь по утопающей в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуетесь панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.
После обеда в кафе с видом на побережье вы отправитесь на высоту Мюллера: подниметесь на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней вековых сосен.
Здесь открывается панорама всей Куршской косы.
Куршская коса — коридор для миграции более 150 видов птиц.
Турлидер расскажет, как ловят перелётных птиц и как отслеживают их путь.
К вечеру вы приедете в Калининград и разместитесь во FridayCenter.
После приветственного ужина можно посетить в бассейн и сауну.
После завтрака вы отправитесь в самый западный город России — Балтийск.
Первоклассная военно-морская база Балтийска (Пиллау) досталась СССР после тяжелых боев в самом конце Великой Отечественной войны.
До начала 90-х сюда невозможно было попасть без калининградской прописки, а теперь город открыт для туристов.
На берегу залива вы выйдете к маяку — ему больше 200 лет, а его свет виден за 25 километров и помогает кораблям добираться до гавани в самый сильный шторм.
Далее вы отправитесь на Балтийскую косу.
При хорошей погоде воспользуетесь паромом, а в шторм пойдете на катерах.
Вы посетите музей «Старый люнет», созданный силами местных жителей, и памятники истории, которые раньше были недоступны туристам.
Совсем недавно Балтийская коса была закрытой территорией: в течение 50 лет здесь находилась советская авиабаза гидросамолётов.
На Балтийской косе вы увидите гидрогавань, огромный порт, разрушенный немецкий аэродром и руины командного пункта.
И всё это на фоне диких песчаных пляжей и дюн.
Также вы узнаете историю города-крепости Пиллау и дойдёте до самой западной точки России.
Обед пройдёт на маршруте.
После вас ждет переезд в Янтарный.
Здесь вы прогуляетесь по широкому песчаному пляжу, отмеченному двумя голубыми флагами, и встретите огненный закат.
На променаде множество точек, где можно согреться на холодном балтийском ветру глинтвейном, кофе или ягодным чаем.
Вечером вернетесь в комплекс, поужинаете и отдохнёте в сауне.
После завтрака вы отправитесь в Заостровье.
Сегодня вас ждут высокие обрывы и дикие пляжи.
Вы погуляете по сосновому бору и насладитесь видами с высокого Гвардейского мыса.
Здесь шум волн, ароматы хвои, морской бриз и пляжи из каменных валунов — полное единение с природой.
Следующая точка маршрута — Светлогорск.
Вы исследуете элитный курорт начала XX века: увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Пообедав в уютном ресторане в городе, вы отправитесь на мыс Таран — крутой обрывистый берег высотой 33 метра.
Отсюда открывается живописный вид на бушующее Балтийское море.
Мореплаватели прошлого старались обходить стороной этот северо-западный мыс: рядом лежит каменистый риф, уходящий в море на 4 км.
Здесь же расположен самый западный в России маяк, построенный в 1846 году.
Закат вы встретите на берегу мыса — это лучшая обзорная площадка на всём калининградском побережье.
На ужин вы вернётесь во FridayCenter.
Позавтракав, вы заберёте вещи из номеров и оставите их в автобусе — он будет с вами весь день.
Утром вы прогуляетесь по центру Калининграда.
Здесь удивительно переплетается 700-летняя история тевтонского города, немецкая фактура столицы Восточной Пруссии, фрагменты советской эпохи и современная жизнь.
Под занавес путешествия вы отправитесь в Зеленоградск — знаменитый «кошачий город» с милыми кофейнями, широкими дорожками вдоль моря и историями королевского курорта Кранца.
Вы пообедаете в ресторане на берегу, угоститесь глинтвейном и зайдёте в сувенирные лавки.
Ужин в программе не предусмотрен, но у моря достаточно мест, где можно перекусить.
Вечером вас отвезут в аэропорт.
Групповой трансфер в аэропорт в день отлёта для рейсов:
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча в аэропорту в день прилёта для рейсов:
- SU 1000 из Москвы с прибытием в 08:25
- SU 6323 из Санкт-Петербурга с прибытием в 09:05
Один групповой трансфер в аэропорт в день отлёта для рейсов:
- SU 6330 в Санкт-Петербург с вылетом в 17:55
- U6 168 в Москву, с вылетом в 18:50