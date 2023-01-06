1 день

Прибытие. Куршская коса

Встреча в аэропорту в день прилёта для рейсов:

SU 1000 из Москвы с прибытием в 08:25

SU 6323 из Санкт-Петербурга с прибытием в 09:05

После встречи в аэропорту Калининграда вы сразу отправитесь на знаменитую Куршскую косу.

По дороге вы остановитесь в пекарне, где можно купить сэндвичи и кофе.

Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.

В этот день вы исследуете косу целиком.

Вы пройдете по длинным песчаным пляжам, где в шторм высокиеволны разбиваются о защитные авандюныи доходят почти до самого соснового леса.

Подниметесь по утопающей в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуетесь панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.

После обеда в кафе с видом на побережье вы отправитесь на высоту Мюллера: подниметесь на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней вековых сосен.

Здесь открывается панорама всей Куршской косы.

Куршская коса — коридор для миграции более 150 видов птиц.

Турлидер расскажет, как ловят перелётных птиц и как отслеживают их путь.

К вечеру вы приедете в Калининград и разместитесь во FridayCenter.

После приветственного ужина можно посетить в бассейн и сауну.