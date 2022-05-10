Водонапорная башня Кранца – музей кошек «Мурариум»
Памятник зеленоградским котам
Городские часы Зеленоградска
Домик ангелов
Кирха Святого Адальберта
Светлогорск:
Светлогорский променад
Храм Серафима Саровского
Театр эстрады «Янтарь-холл»
Храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
Органный зал Макаровых
Водонапорная башня «Раушен»
Ротондальный корпус водогрязелечебницы
Макет средневекового Кенигсберга
Об экскурсии
Нас ждёт: Куршская коса — великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей и Светлогорск, не приемлющий суеты. Возможно, именно Вы поможете нам, местным жителям, определиться, что всё-таки милее —залитые солнцем улочки Зеленоградска или утопающие в зелени дюны Светлогорска.
Достопримечательности по маршруту
В ходе нашей экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности курортных городов, которые мы с вами посетим, посмотрите на удивительные памятники немецкой архитектуры и насладитесь видами на живописные окрестности национального парка и Балтийское побережье.
Вы увидите следующие пункты:
Национальный парк «Куршская коса»: высота Эфа, высота Мюллера, Танцующий лес, орнитологическая станция, Балтийское море, дюны, Королевский бор.
Город Зеленоградск: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца – ныне музей кошек «Мурариум», памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, кирха Святого Адальберта.
Город Светлогорск: Светлогорский променад, храм Серафима Саровского, театр эстрады «Янтарь-холл», храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», органный зал Макаровых, водонапорная башня «Раушен» и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы.
Также вы увидите макет средневекового Кенигсберга. Музей-рокарий располагается прямо под открытым небом и посвящен творчеству гениального писателя, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Въезд на Куршскую косу (300 руб. / чел. + 150 рублей за проезд автомобиля)
Билеты в музеи
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес Вашего проживания в Калининграде
Завершение: Адрес Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00 или 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
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Пожалуйста
По какому адресу в Калининграде за Вами подъехать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00 или 10:00
Руслан — ваш гид в Зеленоградске
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