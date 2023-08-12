Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург

Первая в Калининградской области постановка «Гамлет»: Экскурсия из Зеленоградска

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Постановка «Гамлет» будет представлена в Калининградской области впервые! Петербургские актеры проживут трагическую историю XXI века, написанную У. Шекспиром 500 лет назад. Некогда светлое и пропитанное верой строение кирхи перевоплотится в целый датский город — Эльсинор. Место проведения мероприятия выбрано не случайно.

Алленбургская кирха с её капитальными стенами, богатейшей историей была свидетелем множества событий.
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Зеленоградск. Спектакль «Гамлет. Призрак» в кирхе Алленбург
Ближайшие даты:
12
авг
26
авг
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Описание

Программа:

  • 17:00 – организованный трансфер из Зеленоградска, от ул. Ленина 10 (напротив ж/д вокзала), в пос. Дружба (кирха Алленбург) с видеопросмотром истории создания спектакля «Гамлет» от режиссера Марии Милютиной.
  • 19:00 – ориентировочное прибытие в пос. Дружба (кирха Алленбург). Приветственная кружка эля!
  • 19:00-20:40 – спектакль «Гамлет». Digital-art, эпика, мистика и современные видео инсталляции на стенах кирхи XV века.
  • 20:40-21:00 – свободное время для фотосессии с артистами, знакомства с музеем кирхи, дегустации шекспировских напитков и алленбургских пирожков в баре кирхи (за дополнительную плату).
  • 21:00 выезд в Зеленоградск.
  • О спектакле.
  • Режиссер – Мария Милютина.
  • В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев.
  • Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Организованный трансфер в обе стороны
  • Услуги гида
  • Спектакль
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • А остальные деньги — в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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