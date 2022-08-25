Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд!
Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 18:00.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Завтракаем и выезжаем в Зеленоградск.
Знакомимся с тренерами, внимательно изучаем теорию на берегу.
Учимся натягивать гидрокостюм за минуту и первый раз заходим в воду.
Обедаем на пляже.
Возвращаемся в Калининград.
После небольшого отдыха прогуляемся по старинному району Кёнигсберга.
Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас?
На этой прогулке мы почувствуем дух старого европейского города.
На ужин вернёмся во FridayCenter.
После завтрака едем в Зеленоградск.
Быстро повторяем теорию на берегу, хватаем доски и ныряем в волны!
Учимся вставать на доске, держать баланс и ловить волну.
Обедаем на пляже.
Во второй половине дня катаемся на электросамокатах по Зеленоградску.
Погружаемся в историю курортного города начала XX века.
Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.
На ужин возвращаемся во FridayCenter.
После завтрака едем на тренировку в Зеленоградск.
Не теряем времени — надеваем гидрокостюмы и бежим в море.
Учимся выходить на лайн-ап и чувствовать волны.
Обедаем на пляже.
Отправляемся на производство досок для сёрфинга.
Профессиональный шейпер рассказывает и показывает все этапы изготовления сёрфбордов.
Узнаем про виды досок, выбор материала, подбор доски под стиль катания.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем и отправляемся в Зеленоградск.
Закрепляем знания на финальной тренировке.
Обедаем на пляже.
Уезжаем на Куршскую Косу.
Прогуляемся по экотропам, надышимся аромата хвойного леса, поднимемся на высокие песчаные дюны и насладимся захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Позанимаемся йогой на побережье, расслабимся и зарядимся энергией.
Возвращаемся в Калининград пораньше, чтобы немного отдохнуть перед вечеринкой.
Финальный ужин — веселимся, делимся впечатлениями и вспоминаем лучшие моменты кэмпа.
Завтракаем во FridayCenter.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В случае неблагоприятной погоды, экскурсии на электросамокате и велосипеде могут быть изменены на пешеходные экскурсии.
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).