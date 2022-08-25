SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих

Наш крутой и яркий сёрфинг-тур для новичков и продолжающих - обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела

5
3 отзыва
Наш крутой и яркий сёрфинг-тур для новичков и продолжающих – обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела.

Прокачка новичков до продвинутого уровня и мощные тренировки для профи в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
Ближайшие даты:
2
июн
7
июл
11
авг

Что вас ожидает 🤩

Обучение серфингу
Обучение серфингу
Научишься ловить волны на Балтийском море и катать самостоятельно в любом месте
Повышение скила
Повышение скила
Научишься оценивать спота и читать волновые прогнозы
Калининград
Калининград
Влюбишься в Калининград: Балтийское море, красивая природа, старинная архитектура
Крутая компания
Крутая компания
Повеселишься в классной компании и найдешь новых друзей
Волшебные виды
Волшебные виды
Увидишь красивые морские панорамы и сделаешь крутые фотографии

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд!

Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день

Тренировка, прогулка по Калининграду

Завтракаем и выезжаем в Зеленоградск.

Знакомимся с тренерами, внимательно изучаем теорию на берегу.

Учимся натягивать гидрокостюм за минуту и первый раз заходим в воду.

Обедаем на пляже.

Возвращаемся в Калининград.

После небольшого отдыха прогуляемся по старинному району Кёнигсберга.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас?

На этой прогулке мы почувствуем дух старого европейского города.

На ужин вернёмся во FridayCenter.

Тренировка, прогулка по КалининградуТренировка, прогулка по КалининградуТренировка, прогулка по КалининградуТренировка, прогулка по Калининграду
3 день

Тренировка, Зеленоградск на электросамокатах

После завтрака едем в Зеленоградск.

Быстро повторяем теорию на берегу, хватаем доски и ныряем в волны!

Учимся вставать на доске, держать баланс и ловить волну.

Обедаем на пляже.

Во второй половине дня катаемся на электросамокатах по Зеленоградску.

Погружаемся в историю курортного города начала XX века.

Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.

На ужин возвращаемся во FridayCenter.

Тренировка, Зеленоградск на электросамокатахТренировка, Зеленоградск на электросамокатахТренировка, Зеленоградск на электросамокатахТренировка, Зеленоградск на электросамокатах
4 день

Тренировка, производство досок для сёрфинга

После завтрака едем на тренировку в Зеленоградск.

Не теряем времени — надеваем гидрокостюмы и бежим в море.

Учимся выходить на лайн-ап и чувствовать волны.

Обедаем на пляже.

Отправляемся на производство досок для сёрфинга.

Профессиональный шейпер рассказывает и показывает все этапы изготовления сёрфбордов.

Узнаем про виды досок, выбор материала, подбор доски под стиль катания.

Ужинаем во FridayCenter.

Тренировка, производство досок для сёрфингаТренировка, производство досок для сёрфингаТренировка, производство досок для сёрфингаТренировка, производство досок для сёрфинга
5 день

Йога, Куршская коса

Завтракаем и отправляемся в Зеленоградск.

Закрепляем знания на финальной тренировке.

Обедаем на пляже.

Уезжаем на Куршскую Косу.

Прогуляемся по экотропам, надышимся аромата хвойного леса, поднимемся на высокие песчаные дюны и насладимся захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Позанимаемся йогой на побережье, расслабимся и зарядимся энергией.

Возвращаемся в Калининград пораньше, чтобы немного отдохнуть перед вечеринкой.

Финальный ужин — веселимся, делимся впечатлениями и вспоминаем лучшие моменты кэмпа.

Йога, Куршская косаЙога, Куршская косаЙога, Куршская косаЙога, Куршская коса
6 день

Отъезд

Завтракаем во FridayCenter.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

5 ночей

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

FridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenterFridayCenter

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Четыре тренировки по сёрфингу по 2,5 часа
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
  • Экскурсия на производство досок для сёрфинга
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Одно занятие йогой
  • Полный комплект снаряжения для тренировок
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда/поздний выезд в день отъезда
  • Завтраки и ужины по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка
  • Посещение сауны
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Дождевик
  • Ветровка
  • Комплект футболок
  • Флисовая кофта
  • Спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм
  • Спортивные кроссовки
  • Тапочки для нахождения в комплексе проживания
  • Обувь для бассейна/душа (сланцы)
  • Купальные костюмы
  • Предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Личная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Важно знать

В случае неблагоприятной погоды, экскурсии на электросамокате и велосипеде могут быть изменены на пешеходные экскурсии.

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2022
Все было отлично. Программа подобрана интересно.
Из плюсов отель, программа и конечно серфинг. Отдельное спасибо инструкторам из Konigsurf и организаторам. И команда у нас подобралась классная, всем спасибо за отличный отпуск.
Из минусов питание можно сделать меню поразнообразней.
И
6 янв 2023
Замечательная организация тура, всегда была обратная связь, всё непонятное объясняли, сам тур замечательный, за короткое время столько всего показано. За место проживания вообще отдельное спасибо, интересное необычное место; гиды отличные, интересные люди, помогают во всём, знают свое дело. Рада что поехала с Вашей компанией и дальше буду рассматривать варианты поездок с "большой страной".
О
6 янв 2023
Отличная программа, великолепная организация Нового года, как в комплексе, так и в Зеленоградске. Чистота и уют в центре, внимательный персонал, вкусные завтраки и ужины. Неожиданным было, что это хостел и в момент прибытия наступило разочарование, поскольку было ожидание увидеть стандартный двухместный номер, а не двухъярусную кровать… Потом, когда освоились, все встало на свои места. Рекомендую при продаже туров давать подробную информацию об особенностях комплекса. Наилучшие пожелания всем организаторам в новом году!!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

🧳Многодневные туры6-дневные турыСерфинг и SUP-турыСёрфинг

Похожие туры в Зеленоградске

Серфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
3.5 часа
Сёрфинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
1 отзыв
Серфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Инструктаж, тренировка на тренажерах и полтора незабываемых часа на доске в море
в Малиновке
Сегодня
Завтра
13 янв
14 янв
3 900 за 1 человека
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.1
16 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
Приглашаем вас побывать в самом западном городе нашей страны
ул. Ленина, 10
1 740 за 1 человека
Индивидуальный тур на Куршскую косу
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
2 отзыва
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Приглашаю в поездку на Куршскую косу
Вы назначаете сами
Сегодня
Завтра
13 янв
14 янв
5 900 за всё до 3 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Эта экскурсия подойдет даже для тех, кто считает, что уже все знает о наших краях
Ваш отель
от 1153710 383 за 1 человека
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Если вы устали от сборных экскурсий
Зеленоградск, Окружная улица 15
от 9 985 за всё до 4 чел.
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
3 отзыва
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Курортный проспект,28 Здание Загс, под часами
3 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.5
8 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
На нашей экскурсии вы познакомитесь с военной историей Кенигсберга
ул. Ленина, 10
1 140 за 1 человека
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Наша экскурсия начнётся с прогулки по Светлогорску
Место Вашего проживания в Зеленоградске
9 000 за всё до 6 чел.
Сказки Куршской косы
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Сказки Куршской косы
Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона
Зеленоградск
Сегодня
Завтра
13 янв
14 янв
8 700 за всё до 4 чел.
Янтарное побережье из Зеленоградска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Янтарное побережье из Зеленоградска
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря
По желанию заказчика
Завтра
13 янв
14 янв
15 янв
10 300 за всё до 4 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Мы встретимся с вами в любой точке Калининграда и начнем наш автомобильно-пешеходный обзор главных
заберем из отеля
82007 380 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Бюро
Бюро
4.8
18 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Впечатляющие песчаные дюны, старинные улочки балтийского курорта - всё это вы увидите на нашей экскурсии
ул. Ленина, 10, Зеленоградск
1 290 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зеленоградске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ