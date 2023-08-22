Екатерина — ваша команда гидов в Зеленоградске

Провели экскурсии для 12 туристов

читать дальше своим делом. Андрей — основатель проекта, в прошлом яхтсмен, сейчас тренер и главный «технолог» школы. Катает с 2015 года. Влюбит в серфинг и поставит на серф-доску любого. Также с нами работает Анна, катает с 2016 года. Участник российских и международных соревнований по серфингу. До встречи на волнах Балтики!

Моя любовь к серфингу началась в 2018 году и продолжается до сих пор. И этими эмоциями хочется делиться с гостями Калининградской области. Я работаю в серф-школе с командой людей, увлеченных