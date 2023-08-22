В компании профессиональных инструкторов участники освоят базовые правила сёрфинга, отработают необходимые техники и узнают о характере Балтийского моря.
Часовая тренировка на сёрф-тренажерах и полтора часа практики на море под чутким наблюдением
Часовая тренировка на сёрф-тренажерах и полтора часа практики на море под чутким наблюдением
5 причин купить эту экскурсию
- 🏄♂️ Индивидуальный подход
- 🌊 Профессиональные инструкторы
- 🤸♂️ Тренировка на сёрф-тренажерах
- 🏖 Практика на Балтийском море
- 📅 Гибкий график
Что можно увидеть
- Балтийское море
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Часовая тренировка на сёрф-тренажерах (баланс-борд, free-balance и surfstage).
- Отработка техники подъёма и заскока на доску на разноуровневых поверхностях.
- Техника безопасности на воде, учитывая особенности Балтийского моря и специфику его волн.
- И, наконец, 1,5 часа тренировки на море с инструктором — вы получите невероятное эмоции, перезагрузитесь и, надеемся, влюбитесь в сёрфинг так же, как и мы.
Организационные детали
- Эта программа проходит в группах до 10 человек, с 1-2 инструкторами, с вами могут быть другие участники. Если вам принципиально хотелось бы индивидуальной программы, напишите нам — мы попробуем найти для этого подходящее время.
- Наши встречи могут проходить хоть каждый день, в 9:00-10:00 и 15:00. Но всё зависит от погоды! Поэтому перед бронированием даты и времени обязательно свяжитесь с нами, мы расскажем о прогнозе и сможем договориться о записи.
- Сезонность программы — с начала мая по ноябрь.
- С собой нужно взять: спортивную форму, купальник или плавки, сланцы.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Малиновке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 12 туристов
Моя любовь к серфингу началась в 2018 году и продолжается до сих пор. И этими эмоциями хочется делиться с гостями Калининградской области. Я работаю в серф-школе с командой людей, увлеченныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
22 авг 2023
Большое спасибо, очень понравился урок по сёрфингу! Чувствуется, что организаторы увлечены своим делом. Приятным бонусом оказались отличные фото и видео с тренировки в море! Хочется к вам вернуться в сёрфинг кэмп уже всей семьёй!
А
Анастасия
1 авг 2022
Супер школа! Отличные впечатления от ребят инструктажа, подходом к клиентам) все расскажут покажут, гидрики, место для переодевания, серфы- есть! приду обязательно ещё!
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