Хайлигенвальде и Велау — культовые места для пруссовВ процессе христианизации этих земель будут возводиться церкви, интересные нам как подлинные образцы готической архитектуры IV века: кирха Хайлигенвальде в пос. Ушаково 1344 года постройки и руина кирхи св. Якоба в Велау — пос. Знаменск начало строительства в камне 1370 г..
Посёлок Ушаково уникален круговой застройкой, что было нетипично для немецких поселений, основанных тевтонским орденом.
Скромный же ныне посёлок Знаменск в прошлом был городом Велау, где вершилась порой история 📖 государства и бывали сильные мира сего. Сегодня достопримечательности 🏛️ этого посёлка свидетельствуют о его городском статусе и размере:
Семиарочный мост через р. Преголю (1880);
Водонапорная башня (1913) — символ Знаменска;
Здание школы (1929);
Католическая церковь ⛪ Скорбящей Божией Матери (1928).
Город Велау возник в месте слияния двух рек Алле (теперь Лава) и Прегель (нынче Преголя). На берегу реки Лава мы можем подкрепиться вкусным обедом в кафе «Ферма Тюниных». Обед предлагается по желанию, за дополнительную плату. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
Личные расходы (обед, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.