Хайлигенвальде и Велау — культовые места для пруссовВ процессе христианизации этих земель будут возводиться церкви, интересные нам как подлинные образцы готической архитектуры IV века: кирха Хайлигенвальде в пос. Ушаково 1344 года постройки и руина кирхи св. Якоба в Велау — пос. Знаменск начало строительства в камне 1370 г..

Посёлок Ушаково уникален круговой застройкой, что было нетипично для немецких поселений, основанных тевтонским орденом.

Скромный же ныне посёлок Знаменск в прошлом был городом Велау, где вершилась порой история 📖 государства и бывали сильные мира сего. Сегодня достопримечательности 🏛️ этого посёлка свидетельствуют о его городском статусе и размере: