Что вас ждётПосёлок Янтарный на берегу Балтийского моря 🌊 знаменит как место промышленной добычи янтаря — фирменного полезного ископаемого Калининградской области. Вы побываете на смотровой площадке государственного карьера; узнаете, как добывают янтарь, и сможете добыть себе на память в мини-карьере смотровой янтарь. Там же находится янтарная пирамида, посидев в которой, можно укрепить своё здоровье положительными излучениями пирамиды усиленными целебными свойствами янтаря.
История Пальмникена, так назывался прежде пос. Янтарный — это история 📖 рабочего посёлка. Вы узнаете, как развивалась добыча янтаря. Судьбоносным для этих мест стала вторая половина XIX века.
Центр Пальмникена сохранил архитектурное наследие того времени:
Лютеранскую кирху (1892);
Шлосс-отель (1881), построенный как дом владельца горнопромышленного комплекса М. Беккера;
Жилые дома конца XIX – начала XX в. ;
Через дендропарк, заложенный М. Беккером, вы выйдете на пляж 🏖️ Янтарного — лучший пляж Калининградского побережья: самый широкий, чистый, обустроенный всем необходимым для пляжного отдыха, с прекрасным променадом. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
У вас будет возможность приобрести изделия из янтаря в местных магазинах, где можно найти и авторские ювелирные украшения, и недорогие сувениры 🎁 на подарки вашим близким.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты по программе.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.