Что вас ждётПосёлок Янтарный на берегу Балтийского моря 🌊 знаменит как место промышленной добычи янтаря — фирменного полезного ископаемого Калининградской области. Вы побываете на смотровой площадке государственного карьера; узнаете, как добывают янтарь, и сможете добыть себе на память в мини-карьере смотровой янтарь. Там же находится янтарная пирамида, посидев в которой, можно укрепить своё здоровье положительными излучениями пирамиды усиленными целебными свойствами янтаря.

История Пальмникена, так назывался прежде пос. Янтарный — это история 📖 рабочего посёлка. Вы узнаете, как развивалась добыча янтаря. Судьбоносным для этих мест стала вторая половина XIX века.

Центр Пальмникена сохранил архитектурное наследие того времени: