Вкусы Балтики

Экскурсионный тур «Вкусы Балтики» на 4 дня

5
3 отзыва
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Ближайшие даты:
3
окт
24
ноя

Что вас ожидает 🤩

Обед в средневековом замке
Обед в средневековом замке
Пообедаем в величественном зале настоящего средневекового замка и попробуем секретный ингредиент королевских блюд
Экскурсия в немецкую пивоварню
Экскурсия в немецкую пивоварню
Исследуем историю кёнигсбергского пивоварения и продегустируем все сорта свежесваренного пива прямо из бочек
Очарование Балтики
Очарование Балтики
Погуляем по романтичным улицам старого Кёнигсберга и сказочному побережью балтийских городов
Гастрономический мастер-класс
Гастрономический мастер-класс
Приготовим обед по местному рецепту в компании профессионального шеф-повара одного из лучших калининградских ресторанов

Описание

Это путешествие для тех, кто любит познавать новые места через вкус. Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным!

Каждый день мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю балтийской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего шеф-повара. После этого путешествия вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Калининград на вкус!»

Программа тура по дням

1 день

Едим в Калининграде

11:30-11:50 Встреча в аэропорту и групповой трансфер во Friday Center.

Если вы планируете уже находиться в городе к этому времени, возможна встреча в 14:00 на территории комплекса.

Заселение в номера.

Брифинг и знакомство с организаторами.

Прогулка по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада. Посетим элитный район Амалиенау.

По дороге узнаем о местной гастрономии в прошлом и настоящем,зайдём за знаменитыми творожными булочками и марципаном — это главное лакомство, которое нужно привезти домой из Калининграда!

Ужин в уютном необистро. Начнём полноценное погружение в гастрономическую культуру Калининграда. Попробуем неожиданные эксперименты с классическими блюдами, такими как:балтийский судак под соусом шампань и мидии или тельятелле из молодой капусты с белыми грибами и муссом пеккорино. Точно найдём что-то новое и удивительное!

Едим в КалининградеЕдим в КалининградеЕдим в КалининградеЕдим в Калининграде
2 день

Едим в Кёнигсберге

Завтрак и мастер-класс кофейного искусства по приготовлению разных видов чёрного кофе от профессионального бариста.

Знакомство с кухней Восточной Пруссии.

Первая точка — сыроварня у руин настоящего средневекового замка! Здесь мы изучаем процессы сыроварения и дегустируем множество разных сортов локального сыра. Под аккомпанемент красного вина и местного шоколада — для полноты вкусовых впечатлений.

Далее отправляемся в замок Тевтонского ордена. От современных владельцев замка мы узнаем все секреты и тайны древнего дворца.

Обед в огромной гостиной замка — попробуем то, что ели прусские монархи и, конечно, уникальную спаржу, обнаруженную здесь при раскопках!

После обеда отправимся в настоящую немецкую пивоварню. Исследуем историю кёнигсбергского пивоварения и продегустируем все сорта свежесваренного пива прямо из бочек.

Завершим день ужином в кёнигсбергском ресторанчике в центре Калининграда. Здесь мы сможем попробовать главное блюдо прошлых веков — кёнигсбергские клопсы. И еще немало прусских деликатесов, например, тар-тар из оленины или рубанина из скумбрии.

Едим в КёнигсбергеЕдим в КёнигсбергеЕдим в КёнигсбергеЕдим в Кёнигсберге
3 день

Едим на побережье Балтийского моря

Завтрак.

Совершенствование кофейных навыков в компании бариста. Пробуем еще несколько способов заваривания черного кофе и научимся выбирать кофе домой.

Трансфер к морю.

Первая остановка — Зеленоградск (нем. Кранц), королевский курорт и самое популярное место для отдыха в Восточной Пруссии. Мы прогуляемся по уютным улицам европейского городка и выйдем на шикарный променад, тянущийся вдоль моря.

Пообедаем в самом сердце курорта, в уютном ресторане балтийской кухни. В меню:

  • Балтийский угорь с облепиховым сабайоном;
  • камбала с соусом из фундука и печёными овощами;
  • картофельный гратен с местными чёрными лисичками;
  • уникальные авторские настойки.

После обеда уезжаем в Светлогорск (нем. Раушен). Нас ждут хвойные леса, сказочные виллы, невероятная морская панорама с высокого обрыва и бесконечно интересные истории. С глинтвейном прогуляемся по променаду.

Поужинаем в ресторане с особой философией. Отведаем авторскую кухню с уникальными блюдами из балтийской рыбы от именитого шеф-повара и фуд-дизайнера.

В этом ресторане можно попробовать:

  • Форшмак из балтийской рыбы с литовским хлебом;
  • балтийскую уху из разной рыбы с янтарной кислотой;
  • стейк форели со свекольным ризотто и шпинатом.
Едим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моряЕдим на побережье Балтийского моря
4 день

Едим и готовим

Инстаграмный завтрак в ресторане современной кухни с русскими корнями.

Здесь шеф-повара переосмысляют привычные рецепты и используют местные продукты для создания авторских блюд. Обязательно нужно попробовать сырные эклеры с камчатским крабом и виштынецкого сига со спаржей и велюте из моллюсков.

После завтрака прогуляемся по Северному Амалиенау — ещё одному старинному району Кёнигсберга. Выпьем кофе, зайдём за сувенирами и узнаем ещё несколько интересных историй.

Возвращаемся во Friday Center.

Готовим обед в компании профессионального шеф-повара одного из лучших калининградских ресторанов. Используем локальные продукты и местные рецепты, чтобы усовершенствовать свои навыки и повторить этот опыт дома.

После обеда собираем вещи, прощаемся и уезжаем в аэропорт.

Групповой трансфер будет организован для рейсов SU 1011 (в Москву, вылет в 19:05) и SU 6330 (в Санкт-Петербург, вылет в 18:40).

Едим и готовимЕдим и готовимЕдим и готовимЕдим и готовим

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Гостевой дом «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Все завтраки, обеды и ужины в рамках программы (посетим 6 разных ресторанов)
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия на сыроварню с дегустаией сыра и шоколада
  • Экскурсия по замку Тевтонского Ордена
  • Экскурсия на пивоварню с дегустацией
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Экскурсия по Северному Амалиенау
  • 2 мастер-класса по кофе
  • 1 мастер-класс от шеф-повара
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Один групповой трансфер из аэропорта для рейсов:
  • SU 1002 из Москвы, прилет в 11:55
  • SU 6325 из Санкт-Петербурга, прилет в 11:30
  • Один групповой трансфер в аэропорт:
  • SU 1011 в Москву, вылет в 19:05
  • SU 6330 (в Санкт-Петербург, вылет в 18:40)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Алкогольные напитки.
  • Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой — 3000 рублей за весь период
  • Доплата за номер с собственной ванной комнатой — 6000 рублей за весь период
  • Проживание до и после тура — при желании, от 1800 руб. /сутки с завтраком
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • сменная обувь, например, тапочки (для перемещения по центру);
  • ванные принадлежности;
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности — при желании. В комплексе есть бассейн.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Правила и условия проживания в Центре
  1. Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  2. Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  3. Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  4. Полотенца и фены брать не нужно.
  5. Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  6. Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  7. В комплексе бесплатный wi-fi
  8. Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  9. Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  10. Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 авг 2022
Супер-молодцы, рекомендую! Делают кэмп с душой, заботятся о гостях, приятные люди!
А
25 авг 2022
Все отлично.
М
3 авг 2022
Спасибо за тур!

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