2 день

Едим в Кёнигсберге

Завтрак и мастер-класс кофейного искусства по приготовлению разных видов чёрного кофе от профессионального бариста.

Знакомство с кухней Восточной Пруссии.

Первая точка — сыроварня у руин настоящего средневекового замка! Здесь мы изучаем процессы сыроварения и дегустируем множество разных сортов локального сыра. Под аккомпанемент красного вина и местного шоколада — для полноты вкусовых впечатлений.

Далее отправляемся в замок Тевтонского ордена. От современных владельцев замка мы узнаем все секреты и тайны древнего дворца.

Обед в огромной гостиной замка — попробуем то, что ели прусские монархи и, конечно, уникальную спаржу, обнаруженную здесь при раскопках!

После обеда отправимся в настоящую немецкую пивоварню. Исследуем историю кёнигсбергского пивоварения и продегустируем все сорта свежесваренного пива прямо из бочек.

Завершим день ужином в кёнигсбергском ресторанчике в центре Калининграда. Здесь мы сможем попробовать главное блюдо прошлых веков — кёнигсбергские клопсы. И еще немало прусских деликатесов, например, тар-тар из оленины или рубанина из скумбрии.