Это путешествие для тех, кто любит познавать новые места через вкус. Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным!
Каждый день мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю балтийской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего шеф-повара. После этого путешествия вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Калининград на вкус!»
11:30-11:50 Встреча в аэропорту и групповой трансфер во Friday Center.
Если вы планируете уже находиться в городе к этому времени, возможна встреча в 14:00 на территории комплекса.
Заселение в номера.
Брифинг и знакомство с организаторами.
Прогулка по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада. Посетим элитный район Амалиенау.
По дороге узнаем о местной гастрономии в прошлом и настоящем,зайдём за знаменитыми творожными булочками и марципаном — это главное лакомство, которое нужно привезти домой из Калининграда!
Ужин в уютном необистро. Начнём полноценное погружение в гастрономическую культуру Калининграда. Попробуем неожиданные эксперименты с классическими блюдами, такими как:балтийский судак под соусом шампань и мидии или тельятелле из молодой капусты с белыми грибами и муссом пеккорино. Точно найдём что-то новое и удивительное!
Завтрак и мастер-класс кофейного искусства по приготовлению разных видов чёрного кофе от профессионального бариста.
Знакомство с кухней Восточной Пруссии.
Первая точка — сыроварня у руин настоящего средневекового замка! Здесь мы изучаем процессы сыроварения и дегустируем множество разных сортов локального сыра. Под аккомпанемент красного вина и местного шоколада — для полноты вкусовых впечатлений.
Далее отправляемся в замок Тевтонского ордена. От современных владельцев замка мы узнаем все секреты и тайны древнего дворца.
Обед в огромной гостиной замка — попробуем то, что ели прусские монархи и, конечно, уникальную спаржу, обнаруженную здесь при раскопках!
После обеда отправимся в настоящую немецкую пивоварню. Исследуем историю кёнигсбергского пивоварения и продегустируем все сорта свежесваренного пива прямо из бочек.
Завершим день ужином в кёнигсбергском ресторанчике в центре Калининграда. Здесь мы сможем попробовать главное блюдо прошлых веков — кёнигсбергские клопсы. И еще немало прусских деликатесов, например, тар-тар из оленины или рубанина из скумбрии.
Завтрак.
Совершенствование кофейных навыков в компании бариста. Пробуем еще несколько способов заваривания черного кофе и научимся выбирать кофе домой.
Трансфер к морю.
Первая остановка — Зеленоградск (нем. Кранц), королевский курорт и самое популярное место для отдыха в Восточной Пруссии. Мы прогуляемся по уютным улицам европейского городка и выйдем на шикарный променад, тянущийся вдоль моря.
Пообедаем в самом сердце курорта, в уютном ресторане балтийской кухни. В меню:
После обеда уезжаем в Светлогорск (нем. Раушен). Нас ждут хвойные леса, сказочные виллы, невероятная морская панорама с высокого обрыва и бесконечно интересные истории. С глинтвейном прогуляемся по променаду.
Поужинаем в ресторане с особой философией. Отведаем авторскую кухню с уникальными блюдами из балтийской рыбы от именитого шеф-повара и фуд-дизайнера.
В этом ресторане можно попробовать:
Инстаграмный завтрак в ресторане современной кухни с русскими корнями.
Здесь шеф-повара переосмысляют привычные рецепты и используют местные продукты для создания авторских блюд. Обязательно нужно попробовать сырные эклеры с камчатским крабом и виштынецкого сига со спаржей и велюте из моллюсков.
После завтрака прогуляемся по Северному Амалиенау — ещё одному старинному району Кёнигсберга. Выпьем кофе, зайдём за сувенирами и узнаем ещё несколько интересных историй.
Возвращаемся во Friday Center.
Готовим обед в компании профессионального шеф-повара одного из лучших калининградских ресторанов. Используем локальные продукты и местные рецепты, чтобы усовершенствовать свои навыки и повторить этот опыт дома.
После обеда собираем вещи, прощаемся и уезжаем в аэропорт.
Групповой трансфер будет организован для рейсов SU 1011 (в Москву, вылет в 19:05) и SU 6330 (в Санкт-Петербург, вылет в 18:40).
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».