ЗЕЛЕНОГРАДСК И КОТЫ

Город-курорт Зеленоградск Калининградской области до 1946 г. назывался Cranz. Он расположен вдоль моря, на Земландском полуострове, где длинная и узкая Куршская коса соединяется с материком. История этого городка восходит ко времени завоевания Земланда Тевтонским орденом в XIII в. С середины XIX в. город известен в основном как балтийский бальнеологический и грязевой курорт. С начала XX в., благодаря транспортной доступности и пологим широким пляжам, курорт становится популярным, особенно среди буржуазии.

Посещение курорта означало не только путешествие на край земли, но и встречу с архитектурными фантазиями, переносившими посетителей в иные миры. Сегодня в исторической части города размещена стилизованная оконная рама со скульптурой кота на подоконнике. В основании памятника изображена КАМБАЛА – символ Зеленоградска и любимое блюдо кошек. Дети используют композицию в качестве вращающегося аттракциона.

Полуторакилометровый променад, частные виллы, доходные дома («Баста») пансионы с пышно украшенными фасадами («Королевы Луизы») в стиле прусский модерн или в традиционной для этих мест неоготики (вилла «Крель» - краеведческий музей; кирха Св. Адальберта). К счастью, городок почти не пострадал во время войны, а его интенсивная застройка началась лишь в постсоветский период. Мы пройдем через зеленоградский парк – родину Буратино, пересечём Тортиллин пруд по мостику Вздохов и отдохнём на лавочке кошки Семёновны.

В настоящее время популярность Зеленоградска связывают не столько с морем и историческими памятниками, сколько с его котами. И мы расскажем, почему это не случайно для этих мест. Со Средневековья история региона пестрит легендами, связанными с котами, начиная от кошки-убийцы в трактире Росситена (Рыбачий, Зеленоградский район) и заканчивая кошачьим «королём» Восточной Пруссии - Большие Уши, исполнявшим желания. Впрочем, и сегодня уже другой кот встречает гостей в Королевских воротах, но теперь он носит имя Прусский. А в центре Зеленоградска в старинной водонапорной башне расположен уникальный кошачий музей «МУРАРИУМ», где регулярно проходят арт-выставки. На верху башни - смотровая площадка. А совсем рядом – музей Черепов и Скелетов (МЧС).

В последние годы зеленоградские коты стали новым символом города, и историческая часть города просто насыщена кошачьей тематикой. От музеев, светофоров, котофейни и пр. до штатного КОТОШЕФА, пестующего местных мурров. Вспомните, ведь прародитель знаменитого на весь мир кота Мурра, сказочник и мистик Гофман – уроженец этого края.

Наша экскурсия – это не только визуальное, но и глубоко эмоциональное путешествие по Зеленоградску, каждый объект которого рождает интересные ассоциации с загадочным миром кошачьих разных временных и географических локаций.