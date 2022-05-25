Зеленоградск и Коты

Зеленоградск и Коты
Зеленоградск и Коты
Зеленоградск и Коты
Зеленоградск и Коты
Зеленоградск и Коты
Зеленоградск и Коты

Что вас ожидает 🤩

  • Историческая часть города
  • Объекты культуры и архитектуры, включая культовые
  • Водонопорная башня Кранца как музейный комплекс
  • Скульптуры, памятники и памятные места, в т. ч. котам (муралы, котодомики и пр.)
  • Природные памятники, сквер и бювет королевы Луизы
  • Променад, Балтика

ЗЕЛЕНОГРАДСК И КОТЫ

Город-курорт Зеленоградск Калининградской области до 1946 г. назывался Cranz. Он расположен вдоль моря, на Земландском полуострове, где длинная и узкая Куршская коса соединяется с материком. История этого городка восходит ко времени завоевания Земланда Тевтонским орденом в XIII в. С середины XIX в. город известен в основном как балтийский бальнеологический и грязевой курорт. С начала XX в., благодаря транспортной доступности и пологим широким пляжам, курорт становится популярным, особенно среди буржуазии.
Посещение курорта означало не только путешествие на край земли, но и встречу с архитектурными фантазиями, переносившими посетителей в иные миры. Сегодня в исторической части города размещена стилизованная оконная рама со скульптурой кота на подоконнике. В основании памятника изображена КАМБАЛА – символ Зеленоградска и любимое блюдо кошек. Дети используют композицию в качестве вращающегося аттракциона.
Полуторакилометровый променад, частные виллы, доходные дома («Баста») пансионы с пышно украшенными фасадами («Королевы Луизы») в стиле прусский модерн или в традиционной для этих мест неоготики (вилла «Крель» - краеведческий музей; кирха Св. Адальберта). К счастью, городок почти не пострадал во время войны, а его интенсивная застройка началась лишь в постсоветский период. Мы пройдем через зеленоградский парк – родину Буратино, пересечём Тортиллин пруд по мостику Вздохов и отдохнём на лавочке кошки Семёновны.
В настоящее время популярность Зеленоградска связывают не столько с морем и историческими памятниками, сколько с его котами. И мы расскажем, почему это не случайно для этих мест. Со Средневековья история региона пестрит легендами, связанными с котами, начиная от кошки-убийцы в трактире Росситена (Рыбачий, Зеленоградский район) и заканчивая кошачьим «королём» Восточной Пруссии - Большие Уши, исполнявшим желания. Впрочем, и сегодня уже другой кот встречает гостей в Королевских воротах, но теперь он носит имя Прусский. А в центре Зеленоградска в старинной водонапорной башне расположен уникальный кошачий музей «МУРАРИУМ», где регулярно проходят арт-выставки. На верху башни - смотровая площадка. А совсем рядом – музей Черепов и Скелетов (МЧС).
В последние годы зеленоградские коты стали новым символом города, и историческая часть города просто насыщена кошачьей тематикой. От музеев, светофоров, котофейни и пр. до штатного КОТОШЕФА, пестующего местных мурров. Вспомните, ведь прародитель знаменитого на весь мир кота Мурра, сказочник и мистик Гофман – уроженец этого края.
Наша экскурсия – это не только визуальное, но и глубоко эмоциональное путешествие по Зеленоградску, каждый объект которого рождает интересные ассоциации с загадочным миром кошачьих разных временных и географических локаций.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж / д вокзал г. Зеленоградска, ул. Вокзальная, 1
Завершение: Центральная площадь Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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