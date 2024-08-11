Шекспировский вечер в духе современного средневековья.
В древних стенах кирхи Алленбург вас ждет приветственная кружка эля, горящие огни свечей, рассказ об Алленбурге от смотрителя кирхи и театральная постановка «Гамлет» в исполнении
В древних стенах кирхи Алленбург вас ждет приветственная кружка эля, горящие огни свечей, рассказ об Алленбурге от смотрителя кирхи и театральная постановка «Гамлет» в исполнении
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30
Описание экскурсии
Шекспировский вечер в духе современного средневековья. В древних стенах кирхи Алленбург вас ждет приветственная кружка эля, горящие огни свечей, рассказ об Алленбурге от смотрителя кирхи и театральная постановка «Гамлет» в исполнении актеров легендарной мастерской Фильштинского из Санкт Петербурга. Незабываемая атмосфера краснокирпичной готики, мистика, живой звук, необычные визуальные эффекты и впечатляющая актерская игра никого не оставят равнодушными. Постановка «Гамлет. Мышеловка» будет представлена в Калининграде впервые! Петербургские актеры проживут трагическую историю XXI века, написанную У. Шекспиром 500 лет назад. Некогда светлое и пропитанное верой строение кирхи перевоплотится в целый датский город — Эльсинор 17.30 выезд из Зеленоградска от ул. Ленина 10 (напротив ЖД вокзала) 17.30 — выезд из Калининграда: Рыбная деревня, ул. Октябрьская, 55, (остановка «Набережная ветеранов») 19.00 ориентировочное прибытие в п. Дружба (кирха Алленбург), приветственная кружка эля 19.00-20.40 спектакль «Гамлет». Digital-art, эпика, мистика и современные видео инсталляции на стенах кирхи XV века 20.40-21.00 свободное время для фотосессии с артистами, знакомства с музеем кирхи, дегустации шекспировских напитков и алленбургских пирожков в баре кирхи (доп. плата) 21:00 Зеленоградск О спектакле Режиссер – Мария Милютина. В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев. Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков.
Только в воскресенье
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|4 000 ₽
|Дети 6-16 лет
|3 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Организованный трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Спектакль
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Только в воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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