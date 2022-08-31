1 день

Прогулка по Калининграду. Остров Канта

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 14:00. Заселяемся в номера и осматриваем комплекс. На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга. Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» – город-сад начала XX века. Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После этого поедем на остров Канта. Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас. Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.

Далее нас ждёт приветственный ужин в компании турлидеров.