Зима на Балтике

Тур для тех, кто хочет насладиться зимней Прибалтикой и отдохнуть

5
3 отзыва
Тур для тех, кто хочет насладиться зимней Прибалтикой и отдохнуть перед новогодней суетой. Калининград – медленный город.

Здесь можно просто расслабиться и никуда не спешить, разве не этого хочется в конце года? Мы увидим самые популярные места без толп туристов, насладимся и дикой природой, и предпраздничной атмосферой уютного европейского города. Вас ждут насыщенные и легкие выходные.
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Зима на Балтике
Ближайшие даты:
8
дек
22
дек

Что вас ожидает 🤩

Куршская коса
Куршская коса
Погуляем по узкой песчаной полосе суши протяженностью 100 км, отделяющей Куршский залив от Балтийского моря
Зимнее солнце Балтики
Зимнее солнце Балтики
Встретим закат на одном из лучших пляжей России, который бесконечно красив даже зимой
Остров Канта
Остров Канта
Нам предстоит узнать, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад и как могила Канта спасла Кафедральный собор XIV века
Старинный город
Старинный город
Узнаем, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны
Рождественское настроение
Рождественское настроение
Насладимся атмосферой уютного европейского города, украшенного к новогодним праздникам сверкающими гирляндами

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Калининграду. Остров Канта

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 14:00. Заселяемся в номера и осматриваем комплекс. На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга. Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» – город-сад начала XX века. Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После этого поедем на остров Канта. Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас. Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.

Далее нас ждёт приветственный ужин в компании турлидеров.

Прогулка по Калининграду. Остров КантаПрогулка по Калининграду. Остров КантаПрогулка по Калининграду. Остров Канта
2 день

Светлогорск. Янтарный

Завтракаем и выезжаем в Светлогорск. В компании гида мы насладимся курортным городом целиком.

Рассмотрим все удивительные виллы элитного курортного Раушена, насладимся видами Балтики с высокого обрыва и чистейшим морским воздухом.

Обедаем в Светлогорске (свободное время).

Отправляемся в Янтарный. Гуляем по бескрайним песчаным пляжам и любуемся закатом на побережье Балтики.

К ужину возвращаемся во Friday Center. После ужина можно посетить бассейн и сауну.

Светлогорск. ЯнтарныйСветлогорск. ЯнтарныйСветлогорск. ЯнтарныйСветлогорск. Янтарный
3 день

Зеленоградск. Куршская коса

Завтракаем и едем в Зеленоградск. Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца, коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде.

Обедаем в Зеленоградске.

Отправляемся на Куршскую косу – национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Мы пройдём по защитной авандюне вдоль соснового леса, поднимемся по экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.

Возвращаемся в гостиницу к финальному ужину, после которого можно посетить бассейн и сауну.

Зеленоградск. Куршская косаЗеленоградск. Куршская косаЗеленоградск. Куршская косаЗеленоградск. Куршская коса
4 день

Погружение в историю Кёнигсберга

Завтракаем и отправляемся в центр Калининграда.

Погружаемся в 700-летнюю историю Кёнигсберга. Как разглядеть в современном облике исторические черты города? Почему военная крепость превратилась в город-сад? Мы увидим уютный район Марауненхоф с запутанными лабиринтами из брусчатки и прекрасными особняками, пройдёмся по променаду вдоль Верхнего озера и почувствуем себя настоящими кёнигсбержцами начала прошлого века.

Возвращаемся в гостиницу, собираем вещи и прощаемся. Выехать из номеров можно в любое время в течение дня.

Погружение в историю КёнигсбергаПогружение в историю КёнигсбергаПогружение в историю Кёнигсберга

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Многофункциональный комплекс «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Завтраки и ужины в рамках программы
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Амалиенау и острову Канта
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Прогулка по Янтарному
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия по Озёрам Кёнигсберга и Марауненхоф
  • Посещение бассейна и сауны во FridayCenter во 2 и 3 день
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Обеды не включены (подскажем лучшие кафе на маршруте)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • средства личной гигиены;
  • тапочки (для перемещения по центру);
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности (в комплексе есть бассейн).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.

Как будет организовано питание?

Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
31 авг 2022
Супер-молодцы, рекомендую! Делают кэмп с душой, заботятся о гостях, приятные люди!
А
25 авг 2022
Все отлично.
М
3 авг 2022
Спасибо за тур!

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