Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 14:00. Заселяемся в номера и осматриваем комплекс. На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.
Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга. Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» – город-сад начала XX века. Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
После этого поедем на остров Канта. Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас. Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.
Далее нас ждёт приветственный ужин в компании турлидеров.
Завтракаем и выезжаем в Светлогорск. В компании гида мы насладимся курортным городом целиком.
Рассмотрим все удивительные виллы элитного курортного Раушена, насладимся видами Балтики с высокого обрыва и чистейшим морским воздухом.
Обедаем в Светлогорске (свободное время).
Отправляемся в Янтарный. Гуляем по бескрайним песчаным пляжам и любуемся закатом на побережье Балтики.
К ужину возвращаемся во Friday Center. После ужина можно посетить бассейн и сауну.
Завтракаем и едем в Зеленоградск. Нас ждут уютные улочки и сказочные черепичные крыши курортного Кранца, коты, Балтийское море, чайки и глинтвейн на променаде.
Обедаем в Зеленоградске.
Отправляемся на Куршскую косу – национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.
Мы пройдём по защитной авандюне вдоль соснового леса, поднимемся по экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.
Возвращаемся в гостиницу к финальному ужину, после которого можно посетить бассейн и сауну.
Завтракаем и отправляемся в центр Калининграда.
Погружаемся в 700-летнюю историю Кёнигсберга. Как разглядеть в современном облике исторические черты города? Почему военная крепость превратилась в город-сад? Мы увидим уютный район Марауненхоф с запутанными лабиринтами из брусчатки и прекрасными особняками, пройдёмся по променаду вдоль Верхнего озера и почувствуем себя настоящими кёнигсбержцами начала прошлого века.
Возвращаемся в гостиницу, собираем вещи и прощаемся. Выехать из номеров можно в любое время в течение дня.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.
Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).