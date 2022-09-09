Все экскурсии в Зее, билеты и развлечения
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Авторский тур
до 10 чел.
Большая Страна
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль является наивысшей точкой хребта Соктахан, ее высота составляет 1469 метров над уровнем моря
9 сен
12 600₽ за 1 человека
Авторский тур
до 15 чел.
Большая Страна
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Полёт над акваторией Зейского водохранилища с посадкой на вершине. Здесь открывается вид на удивительной красоты тайгу
13 ноя
13 500₽ за 1 человека