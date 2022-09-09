Экскурсии по Зее

Все экскурсии в Зее, билеты и развлечения

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Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль является наивысшей точкой хребта Соктахан, ее высота составляет 1469 метров над уровнем моря
9 сен
12 600 за 1 человека
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
1 день
🚁 На вертолёте
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Полёт над акваторией Зейского водохранилища с посадкой на вершине. Здесь открывается вид на удивительной красоты тайгу
13 ноя
13 500 за 1 человека
ХОРОШО
🧭
ТАМ