Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль

Полёт над акваторией Зейского водохранилища с посадкой на вершине

Полёт над акваторией Зейского водохранилища с посадкой на вершине. Здесь открывается вид на удивительной красоты тайгу Зейского района. Время посадки – 30 минут.

С высоты птичьего полёта можно будет увидеть Зейскую ГЭС, территорию Зейского заповедника, заказник Бекельдеуль. Ваша мечта станет реальностью!
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Вертолетная экскурсия по Зейскому району с посадкой на горе Бекельдеуль
Ближайшие даты:
13
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посадка на одну из высоких гор Амурской области – Бекельдеуль (1 469 м);
  • потрясающие панорамы с захватывающей дух высоты;
  • всплеск адреналина, незабываемые впечатления и фотографии.

Проводится для готовых групп от 13-15 человек.

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия

Прибыть в город Зея необходимо за день до вертолетной экскурсии, по желанию возможно организовать экскурсионную программу на ваш вкус (оплачивается отдельно), уточняйте при бронировании.

Утром от гостиницы в г. Зея вас заберет трансфер и отвезет к месту полета.

11:30 Сбор группы.

12:00 Вылет.

12:40 Посадка на вершине горы Бекельдеуль.

Свободное время – 30 мин.

13:10 Посадка в вертолет и возвращение в г. Зея.

Проживание

Не предусматривает проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы г. Зея
  • 2-х часовая экскурсия
  • Инструктор
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Зея и обратно
  • Трансфер от аэропорта до гостиницы в г. Зея
  • Питание до и после вертолетного тура
  • Проживание до и после вертолетного тура
Место начала и завершения?
Россия, Амурская область, Зея
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Полезная информация

  • Для полета допускаются дети старше 2 лет.

  • Все рейсы, маршруты зависят от погодных условий и условий видимости;

  • Если вы добираетесь самостоятельно, пожалуйста, будьте на месте за 45 минут до запланированного времени полета, в случае опоздания деньги не возвращаются;

  • В случае плохих погодных условий или других внешних факторов, находящихся вне контроля, вылет может быть отменен в кратчайшие сроки без взимания каких-либо сборов с клиента. Расписание рейсов может быть изменено по согласованию, в противном случае будет произведен возврат средств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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