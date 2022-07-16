Вертолетная экскурсия

Преимущества этого путешествия:
Проводится для готовых групп от 13-15 человек.
Прибыть в город Зея необходимо за день до вертолетной экскурсии, по желанию возможно организовать экскурсионную программу на ваш вкус (оплачивается отдельно), уточняйте при бронировании.
Утром от гостиницы в г. Зея вас заберет трансфер и отвезет к месту полета.
11:30 Сбор группы.
12:00 Вылет.
12:40 Посадка на вершине горы Бекельдеуль.
Свободное время – 30 мин.
13:10 Посадка в вертолет и возвращение в г. Зея.
Не предусматривает проживания.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для полета допускаются дети старше 2 лет.
Все рейсы, маршруты зависят от погодных условий и условий видимости;
Если вы добираетесь самостоятельно, пожалуйста, будьте на месте за 45 минут до запланированного времени полета, в случае опоздания деньги не возвращаются;
В случае плохих погодных условий или других внешних факторов, находящихся вне контроля, вылет может быть отменен в кратчайшие сроки без взимания каких-либо сборов с клиента. Расписание рейсов может быть изменено по согласованию, в противном случае будет произведен возврат средств.