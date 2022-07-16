1 день

Вертолетная экскурсия

Прибыть в город Зея необходимо за день до вертолетной экскурсии, по желанию возможно организовать экскурсионную программу на ваш вкус (оплачивается отдельно), уточняйте при бронировании.

Утром от гостиницы в г. Зея вас заберет трансфер и отвезет к месту полета.

11:30 Сбор группы.

12:00 Вылет.

12:40 Посадка на вершине горы Бекельдеуль.

Свободное время – 30 мин.

13:10 Посадка в вертолет и возвращение в г. Зея.