12 часов
Индивидуальная
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Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
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11 авг в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
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12 часов
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В Ингушетию - страну башен и гор
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Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
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6 авг в 08:00
76006 080₽ за человека
10 часов
Мини-группа
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Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра и мастер-класс по приготовлению хычинов
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Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
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4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 апреля 2024Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид. С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение. Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.
- NNataliya17 марта 2024Экскурсия была замечательной! За один день снег, дождь, туман, солнце и красивые незабываемые горы. Домбай - это уникальное место: и
- ААндрей4 января 2024Просто превосходно) Поездка началась в 7/30 утра из Железноводска. Олег превосходно ловит волну, заряжает рассказами и историей мест! Пожалуй это
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