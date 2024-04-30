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заповедник, и чистый свежий воздух, вкусные хычины, прекрасные пейзажи и многое другое. Олег, спасибо Вам за все это! Вы любите свое дело, и с удовольствием показываете красивые места и рассказываете о них! Мне понравилась экскурсия! Еще раз спасибо!