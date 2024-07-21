И Ирина Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе Состоялась отличная поездка на Эльбрус с водителем - гидом Русланом. Много и отлично преподносил материал туристам. Было много очень интересных локаций по запланированной программе и даже сверх программы Внимателен к каждому туристу джипа. Рекомендую.

А Андрей Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе Это была незабываемая поездка. Мы побывали в стольких красивых местах за один день, что даже не верится) Отдельное спасибо гиду Денису за терпение, внимательность и увлекательные рассказы обо всём, что нам встречалось по пути)