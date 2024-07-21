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Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июля 2024Состоялась отличная поездка на Эльбрус с водителем - гидом Русланом. Много и отлично преподносил материал туристам. Было много очень интересных локаций по запланированной программе и даже сверх программы Внимателен к каждому туристу джипа. Рекомендую.
- ААндрей6 июля 2024Это была незабываемая поездка. Мы побывали в стольких красивых местах за один день, что даже не верится) Отдельное спасибо гиду Денису за терпение, внимательность и увлекательные рассказы обо всём, что нам встречалось по пути)
- ААнастасия5 июля 2024Все было круто, гид очень интересно все рассказывал, много узнали, не спешил, ждал, пока все посмотрим. Был приятный бонус в виде посещения горы Чегет
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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