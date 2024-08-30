8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
9 сен в 06:45
52504 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММурат и Елена30 августа 2024Экскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеет его подать! Провела по
- ВВиктор22 августа 2024Очень рекомендую. В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории. Все очень понравилось. Гид - Анастасия.
- ДДарья19 августа 2024Огромное спасибо Анастасии и Виталию за прекрасную экскурсию по потрясающим местам в очень комфортных условиях. Классно, что ребята так любят свой край и делятся этой любовью с гостями.
- ДДолматов24 июля 2024Очень понравился сервис, выше всяческих похвал гид Анастасия! Внимательная, добрая, приятная в общении. отличный водитель! Видно что любит свой край,
- ССергей24 июля 2024Громаднейшее спасибо Марине за такую интереснейшую и полную экскурсию по Железноводску, Такого количества материалов и фотографий мы еще не встречали
- ДДиана6 июля 2024Вы никогда не угадаете увидите вы там Эльбрус или нет. Если кто-то едет туда ради Эльбруса (как я), но Бермамыт
- ММарк23 июня 2024Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
- YYana21 января 2024Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на
- ЕЕкатерина15 августа 2023Спасибо
- ННаталья2 апреля 2023Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид позвонил мне и сообщил,
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На Рождество»
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