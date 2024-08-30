На Рождество – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Железноводске, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
На машине
Джиппинг
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
25 000 за всё до 2 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Железноводск уютный и живописный
Пешая
скидка
15%
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
На машине
скидка
20%
2 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на плато Бермамыт: от Железноводска к красотам Кавказа
Плато Бермамыт вас ждет! Отправляйтесь в путешествие, где кавказские горы откроют вам свои тайны и красоты
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
9 сен в 06:45
52504 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мурат и Елена
    30 августа 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Экскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеет его подать! Провела по
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    самым красивым и значимым местам, все рассказала, все показала и, к тому же, от души, поделилась с нами своей любовью к КМВ. Большое спасибо вам, Марина, от всей нашей семьи

    Экскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеетЭкскурсия получилась очень насыщенной, красивой и интересной. Марина - замечательный гид. И материалом владеет и умеет
  • В
    Виктор
    22 августа 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень рекомендую. В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории. Все очень понравилось. Гид - Анастасия.
  • Д
    Дарья
    19 августа 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Анастасии и Виталию за прекрасную экскурсию по потрясающим местам в очень комфортных условиях. Классно, что ребята так любят свой край и делятся этой любовью с гостями.
  • Д
    Долматов
    24 июля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень понравился сервис, выше всяческих похвал гид Анастасия! Внимательная, добрая, приятная в общении. отличный водитель! Видно что любит свой край,
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    стремится показать все луччшее что есть на Кавказе, вместе с тем переживает за недочеты в инфраструктуре, хочет как можно больше изменить в лучшую сторону. Мы впервые на Кавказе, и провели незабываемый день, который был наполнен сплошь положительными эмоциями и яркими впечатлениями. Узнали очень много о истории и о настоящем, посетили такие классные места, о которых и не подозревали. Отведали вкуснейшей кавказской кухни, получили хорошую порцию экстрима на медовых водопадах, больше 250 фото отличного качества в самых разных локациях, за что отдельное спасибо гиду! Надеемся что ещё не раз встретимся и продолжим знакомство с Кавказом в такой хорошей компании, а так же прпекомендуем все друзьям. Желаем удачи и успехов в вашем деле!! Александр. Сахалин.

  • С
    Сергей
    24 июля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Громаднейшее спасибо Марине за такую интереснейшую и полную экскурсию по Железноводску, Такого количества материалов и фотографий мы еще не встречали
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    не на одной экскурсии, человек действительно живет этим делом. Ее рассказы были интересны даже нашему сынишке 9 лет. Время пролетело практически не заметно. Удачи Вам!

  • Д
    Диана
    6 июля 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
    Вы никогда не угадаете увидите вы там Эльбрус или нет. Если кто-то едет туда ради Эльбруса (как я), но Бермамыт
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    - это невероятное плато со скальными пейзажами, каньон - рай. Там куча локаций для супер-фото и ваших впечатлений! Мне захотелось остаться там! Долина внизу - райский рай! По пути гид нам показал несколько красивых локаций, кроме Бермамыта и в целях акклиматизации также! В общем, все супер. Не пожалеете!

  • М
    Марк
    23 июня 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Добрый день! В июне 2024 г. мы семьей отдыхали в Кисловодске и оттуда отправились на экскурсию в Железноводск с гидом
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    Мариной. ☺️ Я заранее обсудила с Мариной в переписке наши пожелания по поездке и предупредила, что прогулка по городу нам нужна в более спокойном темпе, чем обычным туристам, потому что моя взрослая дочь имеет инвалидность и ходит медленно, опираясь на костыль. Марина создала максимально комфортные условия для нашего путешествия. Она забрала нас на машине от нашего отеля в Кисловодске. Машина чистая, ухоженная. Водитель Санан - вежливый, спокойный, обходительный. Уже в пути Марина начала свой рассказ об истории курортов Кавказских Минеральных Вод, и о Железноводске в частности, о людях, благодаря которым расцвел этот удивительный регион нашей страны, о лечебных свойствах местной минеральной воды, о традициях народов, проживающих на Кавказе, о судьбе этих курортных городов в годы Великой Отечественной войны, о современном развитии этого удивительного края и о многом другом. Мы гуляли по парку Железноводска, останавливались у памятников, пробовали минеральную воду из разных источников. Марина иллюстрировала все рассказы примерами из своей жизни и демонстрацией на айпэде старинных фотографий из архивов и личной коллекции. Несмотря на то, что под конец экскурсии мы немного утомились от жары и спуска по каскадной лестнице, время в Железноводске пролетело незаметно. Марина - очень приятная, душевная, открытая молодая женщина и невероятно опытный и знающий специалист. Я благодарна Марине за наше путешествие в Железноводск! Желаю ей кавказского здоровья и дальнейших профессиональных успехов.

  • Y
    Yana
    21 января 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
    Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы были на экскурсии на
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    Эльбрус и Домбай, то не сказать, что были сильно впечатлены, это скорее просто предупреждение для таких же как мы, повторюсь, данная экскурсия замечательная!

    Ездили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мыЕздили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мыЕздили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мыЕздили в январе после новогодних праздников, все понравилось, отличная экскурсия! Единственное, так как до этого мы
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Спасибо
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид позвонил мне и сообщил,
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    что в связи с дорожной ситуацией до середины мая такая экскурсия не возможна и предложил на мой выбор поменять маршрут. Я выбрала поездку на Эльбрус с посещением поляны Нарзанов и озера Гижгит. Поездка прошла отлично на комфортной машине, меня забрали от санатория и по окончанию привезли обратно, очень удобно. Спасибо большое Вадиму за интересные рассказы, как исторические факты, так и забавные истории. День прошел весело и легко. Глаз было не оторвать от разнообразия рельефов гор, потрясающие виды на протяжение всего маршрута!

    Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
  2. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
  3. Железноводск уютный и живописный
  4. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в сентябре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год на рождество, 76 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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