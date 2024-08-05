Л Любовь Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска) читать дальше мы увидели Эльбрус из разных локаций, с ветерком прокатились по самой красивой дороге России, нафотографировались, услышали интересные истории. Конечно, ехать. Нужны и дождевики и солнцезащитный крем, в горах погода непредсказуема. Мы в восторге от этой экскурсии и от гида Романа, это было захватывающе, эти впечатления незабываемы. Роман прекрасно спланировал маршрут,

Л Любовь Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун читать дальше что вовремя,а даже раньше назначенного времени. Был со всеми вежлив и обходителен. Экскурсия была ну совсем не утомительная. Мы увидели Чечню во всей ее красе. Парки,мечети-просто чудо. Словами это не передать Одним словом,ОГРОМНЕЙЩЕЕ СПАСИБО организаторам,что не даёте нам скучать на отдыхе. Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал за нами не то

Ю Юлия Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска) Очень понравился тур Джилы -Су. Гид Сергей выше всех похвал. Захватывающий рассказчик, обоятельный, внимательный, подсказывал, как лучше запечатлеть окружающую красоту. Рекомендую этот тур, красота необыкновенная.

Т Тамара Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.

И Ирина Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!

Т Тамара Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска) читать дальше что ему огромное спасибо. Даже временный дождь не испортил путеществие. Данная экскурсия обязательна для новых познаний о природе Кавказа, только не забывайте о теплых вещах и дождевиках, которым найдется место в машине Абрека, погода в горах переменчива. Мы забыли и еще раз благодарим Абрека, который позабтился о нас. Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за

В Виктория Манящий Эльбрус из Железноводска Спасибо Николаю за экскурсию. Маршрут красивый. Величественные горы, ущелья и горное озеро попали в самое сердце. Узнали много интересных фактов и историй о Эльбрусе, и не только,после экскурсии было о чем поразмышлять. Поездка впечатлила. Спасибо

М Марина Манящий Эльбрус из Железноводска Спасибо, Никалаю! Экскурсия была интересная и позновательная! Мы услышили много историй по ходу маршрута. Николай, окружит вас заботой и вниманием! С удовольствием обратимся ещё раз!