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10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
52504 200₽ за человека
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10%
13 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборЖелезноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
66005 940₽ за человека
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8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь5 августа 2024Мы в восторге от этой экскурсии и от гида Романа, это было захватывающе, эти впечатления незабываемы. Роман прекрасно спланировал маршрут,
- ЛЛюбовь21 июля 2024Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал за нами не то
- ЮЮлия3 июля 2024Очень понравился тур Джилы -Су. Гид Сергей выше всех похвал. Захватывающий рассказчик, обоятельный, внимательный, подсказывал, как лучше запечатлеть окружающую красоту. Рекомендую этот тур, красота необыкновенная.
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ИИрина3 мая 2024Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!
- ТТамара21 апреля 2024Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
- ВВиктория11 января 2024Спасибо Николаю за экскурсию. Маршрут красивый. Величественные горы, ущелья и горное озеро попали в самое сердце. Узнали много интересных фактов и историй о Эльбрусе, и не только,после экскурсии было о чем поразмышлять. Поездка впечатлила. Спасибо
- ММарина7 октября 2023Спасибо, Никалаю! Экскурсия была интересная и позновательная! Мы услышили много историй по ходу маршрута. Николай, окружит вас заботой и вниманием! С удовольствием обратимся ещё раз!
- ННэля14 сентября 2023если вам нравятся байкеры с энциклопедическими познаниями,приятные и интересные собеседники на надежных и комфортных автомобилях,то Николай самый подходящий для этого человек. Поездку на Эльбрус, и не только, в сопровождении такого гида-рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Однодневные»
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