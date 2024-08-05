Однодневные – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Железноводске, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
3 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
52504 200 за человека
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
На машине
скидка
10%
6 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
66005 940 за человека
Манящий Эльбрус из Железноводска
На машине
скидка
10%
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    5 августа 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
    Мы в восторге от этой экскурсии и от гида Романа, это было захватывающе, эти впечатления незабываемы. Роман прекрасно спланировал маршрут,
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    мы увидели Эльбрус из разных локаций, с ветерком прокатились по самой красивой дороге России, нафотографировались, услышали интересные истории. Конечно, ехать. Нужны и дождевики и солнцезащитный крем, в горах погода непредсказуема.

  • Л
    Любовь
    21 июля 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал за нами не то
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    что вовремя,а даже раньше назначенного времени. Был со всеми вежлив и обходителен. Экскурсия была ну совсем не утомительная. Мы увидели Чечню во всей ее красе. Парки,мечети-просто чудо. Словами это не передать Одним словом,ОГРОМНЕЙЩЕЕ СПАСИБО организаторам,что не даёте нам скучать на отдыхе.

    Это была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехалЭто была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехалЭто была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехалЭто была не экскурсия,а СКАЗКА. С первой минуты нашего путешествия началось с того,что милый,внимательный Владимир Николаевич,приехал
  • Ю
    Юлия
    3 июля 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
    Очень понравился тур Джилы -Су. Гид Сергей выше всех похвал. Захватывающий рассказчик, обоятельный, внимательный, подсказывал, как лучше запечатлеть окружающую красоту. Рекомендую этот тур, красота необыкновенная.
    Очень понравился тур Джилы -Су. Гид Сергей выше всех похвал. Захватывающий рассказчик, обоятельный, внимательный, подсказывал, какОчень понравился тур Джилы -Су. Гид Сергей выше всех похвал. Захватывающий рассказчик, обоятельный, внимательный, подсказывал, какОчень понравился тур Джилы -Су. Гид Сергей выше всех похвал. Захватывающий рассказчик, обоятельный, внимательный, подсказывал, как
  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
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  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!
  • Т
    Тамара
    21 апреля 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
    Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
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    что ему огромное спасибо. Даже временный дождь не испортил путеществие. Данная экскурсия обязательна для новых познаний о природе Кавказа, только не забывайте о теплых вещах и дождевиках, которым найдется место в машине Абрека, погода в горах переменчива. Мы забыли и еще раз благодарим Абрека, который позабтился о нас.

    Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл дляБлагодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл дляБлагодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл дляБлагодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл дляБлагодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл дляБлагодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл дляБлагодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для
  • В
    Виктория
    11 января 2024
    Манящий Эльбрус из Железноводска
    Спасибо Николаю за экскурсию. Маршрут красивый. Величественные горы, ущелья и горное озеро попали в самое сердце. Узнали много интересных фактов и историй о Эльбрусе, и не только,после экскурсии было о чем поразмышлять. Поездка впечатлила. Спасибо
  • М
    Марина
    7 октября 2023
    Манящий Эльбрус из Железноводска
    Спасибо, Никалаю! Экскурсия была интересная и позновательная! Мы услышили много историй по ходу маршрута. Николай, окружит вас заботой и вниманием! С удовольствием обратимся ещё раз!
  • Н
    Нэля
    14 сентября 2023
    Манящий Эльбрус из Железноводска
    если вам нравятся байкеры с энциклопедическими познаниями,приятные и интересные собеседники на надежных и комфортных автомобилях,то Николай самый подходящий для этого человек. Поездку на Эльбрус, и не только, в сопровождении такого гида-рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
  2. Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  3. Манящий Эльбрус из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Чегемские водопады
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 15 075 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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