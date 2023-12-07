скидка
5%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
11 авг в 06:00
19 авг в 06:00
1650015 675₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 авг в 06:30
3 700₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра и мастер-класс по приготовлению хычинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 авг в 06:30
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 декабря 2023Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
- ААнна15 ноября 2023Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «По крышам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2024
Сейчас в Железноводске в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 675 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2024 год по крышам, 2 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь