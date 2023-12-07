По крышам – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
На машине
Джиппинг
скидка
5%
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
11 авг в 06:00
19 авг в 06:00
1650015 675 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
На машине
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 авг в 06:30
3 700 за человека
Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
На машине
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра и мастер-класс по приготовлению хычинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 авг в 06:30
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
  • А
    Анна
    15 ноября 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
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    сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно, что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче. Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям. Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа. Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения. Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память. С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит) Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит. Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды. За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)

    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Лучшее в Кабардино-Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2024
Сейчас в Железноводске в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 675 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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