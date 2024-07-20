12 часов
Групповая
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 700₽ за человека
14 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
7 авг в 06:00
11 авг в 06:00
2 500₽ за человека
12 часов
Групповая
Лучший выборГрозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
11 авг в 06:00
18 авг в 06:00
3 500₽ за человека
14 часов
Групповая
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
9 авг в 06:00
11 авг в 06:00
2 700₽ за человека
14 часов
Групповая
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
8 авг в 06:00
10 авг в 06:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлада20 июля 2024Программа замечательная экскурсовод супер. все понравилось спасибо огромное
- ММарина27 июня 2024Чудесная экскурсия! Огромное спасибо гиду Александру за замечательную организацию, познавательные рассказы и комфортную машину. Получили массу приятных впечатлений.
- ЛЛюдмила17 июня 2024Благодарю, Дениса за проведенную экскурсию! Всё сложилось идеально, погода, группа, поездка прошла с комфортом. Понравилось все подачи истории до музыкального сопровождения. Денис, очень тактичный, внимательный, заботится, чтобы всем было комфортно в поездке.
- ВВадим8 июня 2024Очень интересная экскурсия. Насыщенная, познавательная. Особая благодарность водителю Эдуарду и экскурсовод Елене. Высокая профессиональная подготовка.
- ННаталья22 мая 2024Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
- ЕЕкатерина6 мая 2024Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
- ППолина1 апреля 2024Хорошая бюджетная экскурсия, на Домбае много времени дали к 19 часам вернулись в железноводск, на мой взгляд экскурсовод говорит очень
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Популярные экскурсии»
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