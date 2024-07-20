Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Железноводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
7 отзывов
12 часов
Групповая
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 700 за человека
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
На автобусе
2 отзыва
14 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
7 авг в 06:00
11 авг в 06:00
2 500 за человека
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
На автобусе
5 отзывов
12 часов
Групповая
Лучший выбор
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
11 авг в 06:00
18 авг в 06:00
3 500 за человека
От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
На автобусе
2 отзыва
14 часов
Групповая
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
9 авг в 06:00
11 авг в 06:00
2 700 за человека
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
На автобусе
14 часов
Групповая
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
8 авг в 06:00
10 авг в 06:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влада
    20 июля 2024
    От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
    Программа замечательная экскурсовод супер. все понравилось спасибо огромное
  • М
    Марина
    27 июня 2024
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Огромное спасибо гиду Александру за замечательную организацию, познавательные рассказы и комфортную машину. Получили массу приятных впечатлений.
  • Л
    Людмила
    17 июня 2024
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Благодарю, Дениса за проведенную экскурсию! Всё сложилось идеально, погода, группа, поездка прошла с комфортом. Понравилось все подачи истории до музыкального сопровождения. Денис, очень тактичный, внимательный, заботится, чтобы всем было комфортно в поездке.
  • В
    Вадим
    8 июня 2024
    От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
    Очень интересная экскурсия. Насыщенная, познавательная. Особая благодарность водителю Эдуарду и экскурсовод Елене. Высокая профессиональная подготовка.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
    Были на экскурсии 05.05.2024, провели насыщенный день в Грозном с прекрасным гидом Керме Элиной Ивановной. Очень эрудированный экскурсовод, особенно интересно было, когда Элина, связывала историю и современность. Мечети "Гордость Мусульман","Сердце матери" и" Сердце Чечни" - просто шедевры архитектуры. Безумно понравилось.
  • П
    Полина
    1 апреля 2024
    Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
    Хорошая бюджетная экскурсия, на Домбае много времени дали к 19 часам вернулись в железноводск, на мой взгляд экскурсовод говорит очень
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    много и громко, но наверное так и требуется Вечером мы еще на такси в суворовские термы успели съездить, очень корила себя, что купальников и тапок не взяла на домбай, ведь нас могли бы и высадить там на обратном пути, экономия денег и времени, возможно будет полезен мой опыт

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
  2. Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
  3. Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
  4. От Чегема до Аушигера: Верхняя Балкария и Голубое озеро
  5. Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2024
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