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много и громко, но наверное так и требуется Вечером мы еще на такси в суворовские термы успели съездить, очень корила себя, что купальников и тапок не взяла на домбай, ведь нас могли бы и высадить там на обратном пути, экономия денег и времени, возможно будет полезен мой опыт