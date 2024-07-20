12 часов
Групповая
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 700₽ за человека
14 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Вс в 06:00
7 авг в 06:00
11 авг в 06:00
2 500₽ за человека
14 часов
Групповая
Чегемское ущелье и Голубое озеро: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в приключение по Чегемскому ущелью, встречая водопады и карстовые озера, завершая путешествие термальными источниками
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Пт, Вс в 06:00
9 авг в 06:00
11 авг в 06:00
2 700₽ за человека
скидка
18%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля: путешествие в кавказскую Скандинавию из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
55004 510₽ за человека
14 часов
Групповая
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб в 06:00
8 авг в 06:00
10 авг в 06:00
2 500₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 700₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
24 авг в 07:00
25 авг в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Перевал Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
6 авг в 07:30
8 авг в 07:30
4 200₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чегемские водопады и Верхняя Балкария из Железноводска (индивидуально)
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Железноводска
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: См. рпсписание
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
от 1800016 200₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Манящая Кабарда и чарующая Балкария: кавказская жемчужина
Начало: По договоренности
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлада20 июля 2024Программа замечательная экскурсовод супер. все понравилось спасибо огромное
- ММарина3 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Замечательный экскурсовод Игорь рассказывал интересно, с юмором. Посетили много мест, сделали замечательные фото. Хотелось, чтобы на следующей поездке было его сопровождение!!!
- ММарина27 июня 2024Чудесная экскурсия! Огромное спасибо гиду Александру за замечательную организацию, познавательные рассказы и комфортную машину. Получили массу приятных впечатлений.
- ООльга23 июня 2024Вчера побывала на потрясающей экскурсии в Верхнюю Балкарию и на язык тролля. С погодой нам повезло, посетили все локации с
- ЛЛюдмила17 июня 2024Благодарю, Дениса за проведенную экскурсию! Всё сложилось идеально, погода, группа, поездка прошла с комфортом. Понравилось все подачи истории до музыкального сопровождения. Денис, очень тактичный, внимательный, заботится, чтобы всем было комфортно в поездке.
- ВВадим8 июня 2024Очень интересная экскурсия. Насыщенная, познавательная. Особая благодарность водителю Эдуарду и экскурсовод Елене. Высокая профессиональная подготовка.
- ННаталья22 мая 2024Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
- ППолина1 апреля 2024Хорошая бюджетная экскурсия, на Домбае много времени дали к 19 часам вернулись в железноводск, на мой взгляд экскурсовод говорит очень
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Природные»
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