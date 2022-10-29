Приезд в Минеральные Воды, самостоятельный трансфер в Пятигорск.
Заселение в гостиницу «Маск».
Свободное время.
Сбор группы в гостинице
Обзорная экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.
Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в Кавказском ресторане.
Поездка на Чегемские водопады, красивое место в Чегемском ущелье. Зимой вода в водопаде замерзает и превращается в огромные ледяные нити, длиною более 5 м.
После мы отправимся отдохнуть в ваннах Термального источника «Гедуко» (бассейны находятся на открытом воздухе, температура воды 42С.)
Баксанское ущелье. Одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы – Эльбрус.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия в Куртатинское ущелье, которое образовалось в результате прорыва скальных массивов рекой Фиагдон.
Экскурсия в Родовые средневековые башни.
Посещение статуи Георгия Победоносца в скале.
Посещение Дзивгисской средневековой крепости, которая в былые времена охраняла вход в Фиагдонскую котловину.
Экскурсия на Медовые водопады.
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).
Экскурсия в Кисловодске с посещением основных достопримечательностей: аллея курортного парка, мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд.
Трансфер в аэропорт и на ж/д Вокзал в 19:00 в Минеральные Воды.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Маск» в Пятигорске в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб. за весь период тура.
В каждом номере есть кондиционер, фен, место для работы, телевизор и холодильник. Просторный номер в лаконичном дизайне позволит расслабиться даже после длинного и насыщенного дня.
Гостиница находится в торговой части города, на пересечении основных дорог. У вас не возникнет трудностей в поиске мест для покупки памятных сувениров.
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, куда мы заезжаем, входят в состав РФ. Для въезда на территории республик заграничный паспорт не нужен.
В гостиницах есть 2-х/3-х местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди наших туристов окажется еще кто-то, кто захочет забронировать номер с подселением.
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.