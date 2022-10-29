3 день

Поездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источник

Поездка на Чегемские водопады, красивое место в Чегемском ущелье. Зимой вода в водопаде замерзает и превращается в огромные ледяные нити, длиною более 5 м.

После мы отправимся отдохнуть в ваннах Термального источника «Гедуко» (бассейны находятся на открытом воздухе, температура воды 42С.)