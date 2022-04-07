Четыре курорта КМВ

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ
Четыре курорта КМВ

Что вас ожидает 🤩

  • Подземное озеро “Провал”
  • Грот “Дианы”
  • Беседка “Эолова арфа”
  • Курортный бульвар
  • Гостиница “Ресторация”
  • Дом княжны Мэри
  • Пушкинская галерея
  • Дача эмира Бухары
  • Алексеевская грязелечебница
  • Галерея источник 17
  • Императорские ванны, Главные Нарзанные ванны
  • Нарзанная галерея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Всего за один день вы познакомитесь с четырьмя курортами Кавказских Минеральных Вод и посетите их главные достопримечательности.

Все четыре курорта за время своего развития превратились в уютные городки европейского типа с парками, водолечебницами и гостиницами. В красивейших зданиях можно узнать различные архитектурные стили: модерн, русский ампир, готика, неоклассицизм, эклектика, индо-сарацинские и мавританские мотивы. История каждого из курортов связана с известными писателями, поэтами и художниками.

Пятигорск приобрел мировую известность благодаря разнообразию минеральных вод. Мы полюбуемся знаменитым подземным озером “Провал”, гротом “Дианы” и беседкой “Эолова арфа”, а также узнаем о народных или “бесстыжих” ваннах. Прогуливаясь по бывшему Курортному бульвару Пятигорска, мы сможем почувствовать себя частью Лермонтовского “водяного общества”. Среди сохранившихся построек 19 века мы увидим гостиницу “Ресторация” и Дом княжны Мэри.

У подножия горы Бештау в густом лесу расположен курорт Железноводск, где мы посетим Пушкинскую галерею и дачу эмира Бухары.

Самый молодой курорт Кавминвод – город Ессентуки. Мы увидим Алексеевскую грязелечебницу, Галерею источник 17 и Императорские ванны.

В окружении передовых хребтов Кавказских гор находится Кисловодск с крепостью, Главными Нарзанными ваннами и Нарзанной галереей.

Во время экскурсии мы посетим исторические бюветы и питьевые центры, чтобы попробовать целебную минеральную воду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 08:30

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