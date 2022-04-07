Всего за один день вы познакомитесь с четырьмя курортами Кавказских Минеральных Вод и посетите их главные достопримечательности.

Все четыре курорта за время своего развития превратились в уютные городки европейского типа с парками, водолечебницами и гостиницами. В красивейших зданиях можно узнать различные архитектурные стили: модерн, русский ампир, готика, неоклассицизм, эклектика, индо-сарацинские и мавританские мотивы. История каждого из курортов связана с известными писателями, поэтами и художниками.

Пятигорск приобрел мировую известность благодаря разнообразию минеральных вод. Мы полюбуемся знаменитым подземным озером “Провал”, гротом “Дианы” и беседкой “Эолова арфа”, а также узнаем о народных или “бесстыжих” ваннах. Прогуливаясь по бывшему Курортному бульвару Пятигорска, мы сможем почувствовать себя частью Лермонтовского “водяного общества”. Среди сохранившихся построек 19 века мы увидим гостиницу “Ресторация” и Дом княжны Мэри.

У подножия горы Бештау в густом лесу расположен курорт Железноводск, где мы посетим Пушкинскую галерею и дачу эмира Бухары.

Самый молодой курорт Кавминвод – город Ессентуки. Мы увидим Алексеевскую грязелечебницу, Галерею источник 17 и Императорские ванны.

В окружении передовых хребтов Кавказских гор находится Кисловодск с крепостью, Главными Нарзанными ваннами и Нарзанной галереей.

Во время экскурсии мы посетим исторические бюветы и питьевые центры, чтобы попробовать целебную минеральную воду.