Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур

Интересная программа тура по Кавказу очень разнообразная и

4.7
3 отзыва
Интересная программа тура по Кавказу очень разнообразная и, в тоже время, не слишком утомительная. Самое главное то, что к ней можно присоединиться в любой день недели.
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Light «Присоединись в любой момент» цикличный тур
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Что вас ожидает 🤩

Уникальная программа
Уникальная программа
Возможно начать тур в любой день недели
Курорты КМВ
Курорты КМВ
Познакомимся со всеми курортами КМВ и прогуляемся по паркам
Полезный нарзан
Полезный нарзан
Попробуем на вкус знаменитые на весь мир минеральные источники
Кавказские горы
Кавказские горы
Увидим Чегемское ущелье, пронизанное историей Черекское ущелье, восхитительный Домбай с его альпийскими лугами и величественный Эльбрус
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусом настоящей кавказской кухни, которая никого не оставит равнодушным

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Пятигорск по Лермонтовским местам

Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).

Обед в отеле в 13:00 (если предусмотрен).

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20.

По программе экскурсии: посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической галереи. 

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Возвращение в отель ~ в 17:30.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время: 

  • музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова»;
  • канатная дорога на вершину горы Машук.
Пятигорск по Лермонтовским местамПятигорск по Лермонтовским местамПятигорск по Лермонтовским местамПятигорск по Лермонтовским местам
3 день

Три экскурсии на выбор

Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).

Обед в отеле в 13:00 (если предусмотрен).

ВАРИАНТ I.

Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.

По программе экскурсии: Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.

Терский конный завод был основан в 1889 году графом С.А. Строгановым, который привез в Россию с Аравийского полуострова 13 потомков древнейших бедуинских лошадей. 

Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле. 

Она была выведена на территории Аравийского полуострова.

В наши дни на Терском конном заводе успешно разводят арабских лошадей. 

Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность. 

Дополнительные расходы за представление.

Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях. 

Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!

Возвращение в отель ~ в 19:00.

ВАРИАНТ II.

Экскурсия паломническая «К мощам Св.  Феодосия Кавказского» в 14:20.

По программе экскурсии: переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в отель ~ в 18:00.

ВАРИАНТ III.

Экскурсия «Суворовские бани» в 18:00.

Переезд в станицу Суворовскую. 

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. 

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый). 

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания.

 Необходимо проконсультироваться с врачом (за купание доп. плата).

Возвращение в отель ~ в 18:00.

Три экскурсии на выборТри экскурсии на выборТри экскурсии на выборТри экскурсии на выбор
4 день

Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии: Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (доп. плата за экологический сбор).

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
5 день

Железноводск

Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).

Обед в отеле в 13:00 (если предусмотрен).

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. 

Он расположился на склонах горы Железная. 

Он славится своими кальциевыми водам. 

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М.Ю.Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

ЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводск
6 день

Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. 

Завтрак за доп. плату (~ 200руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. - станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. - станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. - станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека.

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. 

Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено)

ВАРИАНТ II.

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. 

Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.45 за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. 

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп.плата).

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен).

Эльбрус или ДомбайЭльбрус или ДомбайЭльбрус или ДомбайЭльбрус или Домбай
7 день

Кисловодский комплекс

Завтрак в отеле в 7:30 (если предусмотрен).

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. 

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото (доп.плата: экологический сбор на территории турбазы).

Обед на маршруте за доп. плату.

Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск — город парк. 

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в ~ 18:00.

Ужин в отеле ~ в 19:00 (если предусмотрен).

Кисловодский комплексКисловодский комплексКисловодский комплексКисловодский комплекс
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле до 10:00 (если предусмотрен).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
55 850 руб.
комфорт
60 100 руб.		стандарт
42 800 руб.
комфорт
44 900 руб.
люкс
49 100 руб.		семейный
44 900 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
42 750 руб.
стандарт
46 150 руб.		эконом
34 300 руб.
стандарт
35 150 руб.
комфорт
44 650 руб.		комфорт
37 250 руб.
семейный
42 300 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
НАУТИЛУСстандарт
44 400 руб.		стандарт
33 450 руб.
полулюкс
37 650 руб.		полулюкс
33 450 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

  • без питания:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
CENTRAL (июль-август)джуниор
48 000 руб.
делюкс
48 000 руб.		джуниор
37 450 руб.
делюкс
37 450 руб.		делюкс
34 100 руб.
семейный люкс
39 550 руб.		доп. сутки
от 2 850 руб.
МАСК
(доп. места по запросу)		стандарт
48 000 руб.
делюкс
52 200 руб.		стандарт
31 100 руб.
делюкс
33 250 руб.
полулюкс
22 700 руб.		доп. сутки
от 2 400 руб.
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
40 400 руб.
комфорт
44 600 руб.		стандарт
27 350 руб.
комфорт
29 450 руб.
люкс
33 650 руб.		семейный
29 450 руб.		доп. сутки
от 1 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
34 500 руб.
стандарт
37 200 руб.		эконом
26 050 руб.
стандарт
26 900 руб.
комфорт
36 400 руб.		комфорт
29 000 руб.
семейный
34 100 руб.		доп. сутки
от 1 700 руб.
НАУТИЛУСстандарт
36 200 руб.		стандарт
25 200 руб.
полулюкс
29 450 руб.		полулюкс
25 200 руб.		доп. сутки
от 1 550 руб.
ПЯТИГОРСКстандарт
32 100 руб.		стандарт
29 150 руб.		доп. сутки
от 2 100 руб.
ЮЖНАЯстандарт
28 700 руб.		стандарт
24 500 руб.
джуниор
27 450 руб.		доп. сутки
от 1 450 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

Цены на проживание в гостинице Central City актуальны только на период июль-август.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено выбранным тарифом)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входной билет за представление в Терском племенном конном заводе:взрослый – 200 руб. детский – 150 руб.
  • Взрослый – 200 руб.
  • Детский – 150 руб.
  • Суворовские бани 1 час купания – 550 руб.
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.
  • Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) – 900 руб.
  • Подъем на г. Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1400 руб. Дети до 5 лет (включительно) бесплатно. Обязательно при предъявлении свидетельства о рождении / загранспаспорт ребенка или паспорт одного из родителей с отметкой в разделе «Дети», заверенной печатью)
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 150 руб.
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб. на высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб. на высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб. при оплате сразу 3 уровней – 1600 руб.
  • На высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб.
  • На высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб.
  • На высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб.
  • При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» – 100 руб.
  • Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова». Стоимость экскурсии:взрослый – 150 руб. школьникам – 100 руб.
  • Взрослый – 150 руб.
  • Школьникам – 100 руб.
  • Канатная дорога на вершину горы Машук, подъем и спуск:взрослый – 360 руб. дети до 5 лет – 200 руб.
  • Взрослый – 360 руб.
  • Дети до 5 лет – 200 руб.
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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О
16 июня 2022
Добрый день! Большое спасибо за возможность побывать на Северном Кавказе. Оперативность в решении вопросов на высоте, все пожелания были услышаны и учтены.
Мы получили незабываемые впечатления и появилось желание вернуться ещё.
Л
15 июня 2022
Организация была на уровне. Встретили, проводили.
Вовремя уезжали и приезжали с экскурсий.
Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею Евгеньевичу! Были с ним два дня на экскурсиях по 4 городам КМВ и Эльбрусе. Очень эрудированный и владеющий информацией человек. Знает о чем говорит. С ним интересно!
А вот другие экскурсоводы оставили иное впечатление.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию должна быть очень интересной и познавательной, но экскурсовод почти ничего не рассказывала, больше времени уделяла продавцам на рыках.
Экскурсия в Горную Чечню тоже оказалась скучной. Экскурсия долгая с 5 утра до 00 ночи. Экскурсовод всю дорогу что-то говорила, но ее никто не слышал (хотя об этом ей говорили). В итоге ее никто не слушал. Можно было бы рассказывать про ключевые моменты, громко и внятно. Найти связь с туристами. Такое ощущение, что было только сопровождение туристов.
Повторюсь, что чарующий Кавказ очень понравился и мы до сих пор находимся в восторге, но за некоторые нюансы минус балл.
В
8 июня 2022
Всем доброго дня!
Считаю что поездка удалась, все было организовано по высшему уровню. Весь период общения от заказа и обсуждения поездки меня вели грамотные, вежливые менеджеры. Постоянно контролировали и информировали о предстоящий поездки, объясняли подробно все нюансы. В дальнейшем принимающая сторона и проводившая экскурсии, смогла выполнить все обещанные мероприятия и задачи. В общем я остался очень доволен и хочу выразить большую благодарность всем кто обеспечивал мою поездку менеджеру Юлии Тюриной и экскурсоводам Марине Владимировне, Людмиле Владимировне и особую благодарность замечательному человеку, большому знатоку военной истории периода Кавказской войны и не только Сергею Евгеньевичу. Отпуск удался, спасибо, спасибо, спасибо!!!

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Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
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🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
4 июля
18 июля
22 июля
29 июля
от 15 000 за всё до 3 чел.
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Завтра
29 июня
30 июня
1 июля
от 14 000 за всё до 3 чел.
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Железноводска
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Джип тур «Домбай - Земной Рай» из Железноводска
Мы приглашаем вас отдохнуть от ваших дел и отправиться на внедорожнике
18 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
10 500 за всё до 5 чел.
Домбай: люди, горы, история
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Армен
Армен
5
1 отзыв
Домбай: люди, горы, история
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
Завтра
29 июня
30 июня
4 июля
12 000 за всё до 4 чел.
В горы: путешествие в Архыз из Железноводска
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
В горы: путешествие в Архыз из Железноводска
Архыз - одно из самых красивых мест на всем Кавказе
18 000 за всё до 6 чел.
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Три великих русских писателя посещали Железноводск. Кавказ оставил значительный след в их творчестве
4 500 за всё до 10 чел.
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
3.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Термальный комплекс Жемчужина Кавказа
Трансфер. Посещение термального комплекса
800 за 1 человека
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
Нет отзывов
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом
15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
1 отзыв
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель - добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
16 000 за всё до 6 чел.
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
1 сен
2 сен
3 сен
5 сен
10 500 за всё до 4 чел.
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