Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).
Обед в отеле в 13:00 (если предусмотрен).
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20.
По программе экскурсии: посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Возвращение в отель ~ в 17:30.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).
Обед в отеле в 13:00 (если предусмотрен).
ВАРИАНТ I.
Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.
По программе экскурсии: Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.
Терский конный завод был основан в 1889 году графом С.А. Строгановым, который привез в Россию с Аравийского полуострова 13 потомков древнейших бедуинских лошадей.
Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле.
Она была выведена на территории Аравийского полуострова.
В наши дни на Терском конном заводе успешно разводят арабских лошадей.
Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность.
Дополнительные расходы за представление.
Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.
Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!
Возвращение в отель ~ в 19:00.
ВАРИАНТ II.
Экскурсия паломническая «К мощам Св. Феодосия Кавказского» в 14:20.
По программе экскурсии: переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
Возвращение в отель ~ в 18:00.
ВАРИАНТ III.
Экскурсия «Суворовские бани» в 18:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания.
Необходимо проконсультироваться с врачом (за купание доп. плата).
Возвращение в отель ~ в 18:00.
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии: Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (доп. плата за экологический сбор).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).
Обед в отеле в 13:00 (если предусмотрен).
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная.
Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М.Ю.Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
ВАРИАНТ I.
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (~ 200руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека.
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. - станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. - станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. - станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека.
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.
Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено)
ВАРИАНТ II.
Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.45 за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп.плата).
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен).
Завтрак в отеле в 7:30 (если предусмотрен).
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото (доп.плата: экологический сбор на территории турбазы).
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в ~ 18:00.
Ужин в отеле ~ в 19:00 (если предусмотрен).
Завтрак в отеле до 10:00 (если предусмотрен).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
55 850 руб.
комфорт
60 100 руб.
|стандарт
42 800 руб.
комфорт
44 900 руб.
люкс
49 100 руб.
|семейный
44 900 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
42 750 руб.
стандарт
46 150 руб.
|эконом
34 300 руб.
стандарт
35 150 руб.
комфорт
44 650 руб.
|комфорт
37 250 руб.
семейный
42 300 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
44 400 руб.
|стандарт
33 450 руб.
полулюкс
37 650 руб.
|полулюкс
33 450 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|CENTRAL (июль-август)
|джуниор
48 000 руб.
делюкс
48 000 руб.
|джуниор
37 450 руб.
делюкс
37 450 руб.
|делюкс
34 100 руб.
семейный люкс
39 550 руб.
|доп. сутки
от 2 850 руб.
|МАСК
(доп. места по запросу)
|стандарт
48 000 руб.
делюкс
52 200 руб.
|стандарт
31 100 руб.
делюкс
33 250 руб.
полулюкс
22 700 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 400 руб.
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
40 400 руб.
комфорт
44 600 руб.
|стандарт
27 350 руб.
комфорт
29 450 руб.
люкс
33 650 руб.
|семейный
29 450 руб.
|доп. сутки
от 1 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
34 500 руб.
стандарт
37 200 руб.
|эконом
26 050 руб.
стандарт
26 900 руб.
комфорт
36 400 руб.
|комфорт
29 000 руб.
семейный
34 100 руб.
|доп. сутки
от 1 700 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
36 200 руб.
|стандарт
25 200 руб.
полулюкс
29 450 руб.
|полулюкс
25 200 руб.
|доп. сутки
от 1 550 руб.
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
32 100 руб.
|стандарт
29 150 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 100 руб.
|ЮЖНАЯ
|стандарт
28 700 руб.
|стандарт
24 500 руб.
джуниор
27 450 руб.
|—
|доп. сутки
от 1 450 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
Цены на проживание в гостинице Central City актуальны только на период июль-август.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!