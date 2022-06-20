Литературные места Железноводска и музей дилижансов

Три великих русских писателя посещали Железноводск. Кавказ оставил значительный след в их творчестве

Три великих русских писателя посещали Железноводск. Кавказ оставил значительный след в их творчестве.

Мы побываем у Лермонтовского источника, где он выпил стакан воды перед роковой дуэлью, увидим памятники Пушкину и Толстому. Познакомимся с наиболее интересными местами Железноводска, его архитектурой.
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов
Литературные места Железноводска и музей дилижансов

Что вас ожидает 🤩

  • Скульптура «Знаки Зодиака»
  • Дача эмира Бухары
  • Пушкинская галерея
  • Лермонтовский источник
  • Бюветы Славяновского и Смирновского источников
  • Памятник Лермонтову
  • Памятник Пушкину
  • Каскадная лестница
  • Скульптура Курортницы
  • Феррум-площадь
  • Центральный фонтан
  • Островские ванны
  • «Музыкальная беседка»
  • Станция почтовых дилижансов

«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ»

Вслед за Лермонтовым это могли повторить многие знаменитости, посещавшие Железноводск и оставившие след в этом городе. Пушкин, Айседора Дункан, Людмила Русланова. Здесь выступали наши современники – Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Игорь Кио. Об их пребывании в городе рассказывают памятники, мемориальные здания, концертные и театральные площадки. Мы увидим места, связанные с творчеством Леонида Утесова, Майи Кристалинской, Станислава Говорухина.

Архитектурные памятники Железноводска

В нашей экскурсии будут визитные карточки города - Пушкинская галерея и Центральный фонтан. Мы обязательно увидим солнечные часы, «музыкальную беседку». Сделаем остановки у бюветов Славяновского и Смирновского источников, чтобы выпить лечебной воды и узнать о ее целебных свойствах. Узнаем перипетии истории о красивейшей даче эмира Бухары, на Каскадной лестнице будем любоваться ее скульптурами.

Три кавказских пленника

Предлагаем вам побывать в музее дилижансов, который рассказывает о великих путешественниках, посещавших Железноводск. Это старая почтовая станция, где меняли лошадей всем, кто проезжал по Кавказу. Здесь время как бы остановилось, сохранив предметы, документы и ауру прошедших эпох. Материалы музея раскроют перед вами кавказские страницы Пушкина, Лермонтова, Толстого, историю самого города. Вы увидите множество подлинных предметов и конечно настоящий дилижанс.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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