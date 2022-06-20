«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ»

Вслед за Лермонтовым это могли повторить многие знаменитости, посещавшие Железноводск и оставившие след в этом городе. Пушкин, Айседора Дункан, Людмила Русланова. Здесь выступали наши современники – Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Игорь Кио. Об их пребывании в городе рассказывают памятники, мемориальные здания, концертные и театральные площадки. Мы увидим места, связанные с творчеством Леонида Утесова, Майи Кристалинской, Станислава Говорухина.

Архитектурные памятники Железноводска

В нашей экскурсии будут визитные карточки города - Пушкинская галерея и Центральный фонтан. Мы обязательно увидим солнечные часы, «музыкальную беседку». Сделаем остановки у бюветов Славяновского и Смирновского источников, чтобы выпить лечебной воды и узнать о ее целебных свойствах. Узнаем перипетии истории о красивейшей даче эмира Бухары, на Каскадной лестнице будем любоваться ее скульптурами.

Три кавказских пленника

Предлагаем вам побывать в музее дилижансов, который рассказывает о великих путешественниках, посещавших Железноводск. Это старая почтовая станция, где меняли лошадей всем, кто проезжал по Кавказу. Здесь время как бы остановилось, сохранив предметы, документы и ауру прошедших эпох. Материалы музея раскроют перед вами кавказские страницы Пушкина, Лермонтова, Толстого, историю самого города. Вы увидите множество подлинных предметов и конечно настоящий дилижанс.