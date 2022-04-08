Приглашаем познакомиться с городом, который восхищает каждого. Согретый солнцем в окружении живописных гор, Кисловодск славится богатырской водой и красивыми достопримечательностями:Нарзанные Ванны в виде восточного дворца, Нарзанная галерея в стиле рыцарского замка, крепость периода Кавказской войны, дендропарк и Курортный бульвар с европейской архитектурой 19-20 веков.

Кисловодский курортный парк считается территорией здоровья и самым большим парком Европы, а его уникальная коллекция растений просто поражает. Редкие виды деревьев и кустарников, в том числе дуб черешчатый, бархат амурский, китайская павлония и другие. Во время прогулки по парку мы увидим Каскадную лестницу, Колоннаду, Долину роз и Царскую площадку.

Канатная дорога поднимает к самой высокой точке Кисловодского парка. С горы Красное солнышко и с самого верха Джинальского хребта открывается прекрасный вид на парк, Долину роз, Синие камни, город и окрестности. У беседки Семи ветров находится смотровая площадка, а изящный павильон на вершине холма, напоминающий античный храм, называется Храмом воздуха.

Курортный бульвар перенесет вас на европейский курорт 19 века. Такой эффект создается за счет смешения архитектурных стилей: классического, готики и модерна. Мы зайдем в историческое здание, похожее на средневековый замок, чтобы попробовать минеральную воду. Экскурсовод покажет и расскажет о Первоисточнике молодости или «холодном кипятке».

Отдельного внимания заслуживает здание Главных Нарзанных Ванн с индийскими башенками, мавританскими балкончиками и майоликовыми панно в стиле восточных дворцов.