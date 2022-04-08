Обширный Кисловодск

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Обширный Кисловодск
Обширный Кисловодск
Обширный Кисловодск
Обширный Кисловодск
Обширный Кисловодск
Обширный Кисловодск
Обширный Кисловодск

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Кисловодска
  • Курортный парк
  • Нарзанная галерея
  • Главные Нарзанные Ванны
  • Дендропарк
  • Гора Красное солнышко
  • Джинальский хребет
  • Беседка Семи ветров
  • Храм воздуха
  • Курортный бульвар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем познакомиться с городом, который восхищает каждого. Согретый солнцем в окружении живописных гор, Кисловодск славится богатырской водой и красивыми достопримечательностями:Нарзанные Ванны в виде восточного дворца, Нарзанная галерея в стиле рыцарского замка, крепость периода Кавказской войны, дендропарк и Курортный бульвар с европейской архитектурой 19-20 веков.

Кисловодский курортный парк считается территорией здоровья и самым большим парком Европы, а его уникальная коллекция растений просто поражает. Редкие виды деревьев и кустарников, в том числе дуб черешчатый, бархат амурский, китайская павлония и другие. Во время прогулки по парку мы увидим Каскадную лестницу, Колоннаду, Долину роз и Царскую площадку.

Канатная дорога поднимает к самой высокой точке Кисловодского парка. С горы Красное солнышко и с самого верха Джинальского хребта открывается прекрасный вид на парк, Долину роз, Синие камни, город и окрестности. У беседки Семи ветров находится смотровая площадка, а изящный павильон на вершине холма, напоминающий античный храм, называется Храмом воздуха.

Курортный бульвар перенесет вас на европейский курорт 19 века. Такой эффект создается за счет смешения архитектурных стилей: классического, готики и модерна. Мы зайдем в историческое здание, похожее на средневековый замок, чтобы попробовать минеральную воду. Экскурсовод покажет и расскажет о Первоисточнике молодости или «холодном кипятке».

Отдельного внимания заслуживает здание Главных Нарзанных Ванн с индийскими башенками, мавританскими балкончиками и майоликовыми панно в стиле восточных дворцов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу - 200 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 08:50
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 08:50

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