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Очаровывающий Железноводск

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Железноводска
Очаровательный Железноводск, город 🏙️, окруженный озёрами, горами, минеральными источниками, прекрасен в любое время года.

Воспетый и любимый многими врачами, деятелями искусства, политиками, военными и нынче отдыхающими туристами.

Самый свежий, лечебный воздух, целебная вода, атмосфера культуры, здоровья, гармония природы, — всё это доступно для туристов в любой день.

Наш гид расскажет исторические факты, легенды, сфотографирует в лучших локациях.

Прогулка 👣 одним днём, впечатлений — на год!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Очаровывающий Железноводск
Очаровывающий Железноводск

Что вы увидите

  • Станцию почтовых дилижансов
  • Грязелечебницу
  • Ванны Островского
  • Железнодорожный вокзал
  • Лермонтовский источник и
  • Лермонтовский сквер
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Контору группы и музей
  • Музыкантскую беседку
  • Скульптуру «Знаки зодиака»
  • дворец Эмира Бухарского
  • Пушкинскую галерею
  • Славяновский источник
  • Смирновский источник
  • Каскадную лестницу
Проезжая по городу на машине, посмотрим на:• Станцию почтовых дилижансов (единственная сохранившаяся станция на КМВ);
  • Грязелечебницу (самую крупную в Европе на момент постройки);
  • Ванны Островского, в стиле восточного дворца;
  • Железнодорожный вокзал — вы узнаете, в чём уникальность его устройства.
  • Затем, оставив автомобиль у санатория им. Кирова. В ходе пешей прогулки мы увидим:• Лермонтовский источник и Лермонтовский сквер, где вы услышите интересную историю 📖 их появления в Железноводске;
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
  • Контору группы и музей;
  • Музыкантскую беседку;
  • Скульптуру «Знаки зодиака» — обязательно осуществим магические действия и загадаем желание;
  • Дворец Эмира Бухарского — и узнаете почему он так его и не посетил;
  • Пушкинскую галерею;
  • Славяновский источник;
  • Смирновский источник;
  • Каскадную лестницу;
  • Спустимся к курортному озеру.
Что входит
  • Сопровождение экскурсовода на всём маршруте
Что не входит
  • Трансфер из другого города КМВ в Железноводск и обратно (500 руб. )
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музеи, по желанию.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Очаровывающий Железноводск
Очаровывающий Железноводск
Очаровывающий Железноводск
Очаровывающий Железноводск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
M&M's T.
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