M&M's T. – Гид из Железноводска

Очаровательный Железноводск, город 🏙️, окруженный озёрами, горами, минеральными источниками, прекрасен в любое время года.



Воспетый и любимый многими врачами, деятелями искусства, политиками, военными и нынче отдыхающими туристами.



Самый свежий, лечебный воздух, целебная вода, атмосфера культуры, здоровья, гармония природы, — всё это доступно для туристов в любой день.



Наш гид расскажет исторические факты, легенды, сфотографирует в лучших локациях.



Прогулка 👣 одним днём, впечатлений — на год!