Что вы увидите
- Станцию почтовых дилижансов
- Грязелечебницу
- Ванны Островского
- Железнодорожный вокзал
- Лермонтовский источник и
- Лермонтовский сквер
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Контору группы и музей
- Музыкантскую беседку
- Скульптуру «Знаки зодиака»
- дворец Эмира Бухарского
- Пушкинскую галерею
- Славяновский источник
- Смирновский источник
- Каскадную лестницу
Проезжая по городу на машине, посмотрим на:• Станцию почтовых дилижансов (единственная сохранившаяся станция на КМВ);
- Грязелечебницу (самую крупную в Европе на момент постройки);
- Ванны Островского, в стиле восточного дворца;
- Железнодорожный вокзал — вы узнаете, в чём уникальность его устройства.
- Затем, оставив автомобиль у санатория им. Кирова. В ходе пешей прогулки мы увидим:• Лермонтовский источник и Лермонтовский сквер, где вы услышите интересную историю 📖 их появления в Железноводске;
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
- Контору группы и музей;
- Музыкантскую беседку;
- Скульптуру «Знаки зодиака» — обязательно осуществим магические действия и загадаем желание;
- Дворец Эмира Бухарского — и узнаете почему он так его и не посетил;
- Пушкинскую галерею;
- Славяновский источник;
- Смирновский источник;
- Каскадную лестницу;
- Спустимся к курортному озеру.
Что входит
- Сопровождение экскурсовода на всём маршруте
Что не входит
- Трансфер из другого города КМВ в Железноводск и обратно (500 руб. )
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи, по желанию.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
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